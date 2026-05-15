Báo Dân trí thông tin, VKSND khu vực 4 TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra tại cơ sở lưu trú TiTi Beach thuộc bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải (Hải Phòng).

Trong đó, Trần Đức Phong (35 tuổi, trú Hà Nội) và Vũ Thái Nam (24 tuổi, trú Bắc Ninh), bị khởi tố về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Miu Lê tại cơ quan công an

3 người liên quan còn lại là Trần Minh Trang (30 tuổi, trú Hà Nội), Lê Ánh Nhật (35 tuổi, trú TPHCM, ca sĩ có nghệ danh Miu Lê) và Vũ Khương An (31 tuổi, trú TPHCM), không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do chưa đủ căn cứ. Những người này, theo công an, là những người thụ hưởng.

Theo thông tin ban đầu từ tờ Bảo vệ pháp luật, vào khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra cơ sở lưu trú TiTi Beach, thuộc bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 6 người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan Công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh xác định cả 6 người đều dương tính với nhiều chất ma túy.

Điều tra ban đầu xác định, cơ sở lưu trú TiTi Beach do Đoàn Thị Thúy An quản lý, sử dụng và khai thác kinh doanh. Từ ngày 7 đến 9/5/2026, An mời một số người bạn đến cơ sở lưu trú trên chơi. Trong đó, Trần Đức Phong được xác định là người chuẩn bị ma túy để cả nhóm cùng sử dụng.

Trong balo của Vũ Thái Nam còn có một túi nilon chứa 5,35 gam Ketamine.

Đối với Lê Ánh Nhật, Vũ Khương An và Trần Minh Trang, tài liệu điều tra ban đầu xác định là những đối tượng được thụ hưởng, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự, Cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.