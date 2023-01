Động thái gây chú ý của Gil Lê giữa tin đồn Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu làm đám hỏi

Tối 14/1 vừa qua, cộng đồng mạng đã được một phen "đứng ngồi không yên" khi tin đồn giữa Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu lan truyền trên khắp các diễn đàn. Theo tin đồn được chia sẻ, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đã bí mật tổ chức một đám hỏi tại quê nhà của nữ ca sĩ ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Dù ngay sau đó, phía Hoàng Thùy Linh đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này nhưng công chúng vẫn liên tục thảo luận và bàn tán. Không những vậy, không ít cư dân mạng còn tò mò và "gọi tên" Gil Lê vào cuộc thảo luận. Nguyên nhân là do trước đó Gil Lê và Hoàng Thùy Linh từng có một khoảng thời gian vướng tin đồn hẹn hò!?.

Động thái của Gil Lê trên trang cá nhân.

Cư dân mạng đã tinh ý phát hiện ra, ngay sau khi tin đồn giữa Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu nổ ra, Gil Lê đã có động thái trên trang Instagram. Theo đó, Gil Lê có đăng tải đoạn clip ghi lại quang cảnh một bãi biển kèm bài hát "Catch Me" với lời: "I ain't written one love song since she left me" (tạm dịch: Tôi đã không viết một bản tình ca kể từ khi cô ấy rời bỏ tôi).

Bên cạnh những lời tò mò, suy luận thì nhiều ý kiến cũng cho rằng, dòng trạng thái của Gil Lê có thể chẳng liên quan gì tới tin đồn giữa Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu.