Đông Nhi lần đầu xuất hiện sau nghi vấn "dao kéo", chiếc mũi tiếp tục bị soi

Mới đây, Đông Nhi đã đăng ảnh chụp cùng mẹ chồng và ông xã Ông Cao Thắng để chúc mừng sinh nhật "người phụ nữ quyền lực" của gia đình.

Mới kết hôn nhưng Đông Nhi đã liên tục cho thấy hình ảnh một người vợ hiền dâu thảo và có quan hệ cực thân thiết với mẹ chồng. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất trong bức ảnh này lại là gương mặt của nữ ca sĩ, đặc biệt là chiếc mũi.

Đông Nhi gần đây bị nghi đã dao kéo phần mũi và bị chỉ ra một số điểm khác lạ nhưng qua hình ảnh trang điểm nhẹ nhàng và góc chụp này thì trông gương mặt nữ ca sĩ khá tự nhiên, không bị lộ sự thay đổi lớn ở chiếc mũi như những hình ảnh bị "soi" trước đó.

Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng tổ chức sinh nhật đơn giản cho mẹ chồng trong mùa dịch

Trước đó, khi xuất hiện trên talkshow do hai vợ chồng tự sản xuất, Đông Nhi khiến cộng đồng mạng rần rần nghi vấn cô can thiệp dao kéo để nâng tầm nhan sắc sau kết hôn. Nhiều người cho rằng mũi của Đông Nhi cao lên bất thường, thon hơn hẳn so với trước đây.

Bên cạnh đó, Đông Nhi cũng khiến nhiều khán giả đoán già đoán non về việc cô mang thai con đầu lòng sau khi kết hôn. Tuy nhiên, đến nay Đông Nhi và Ông Cao Thắng vẫn chưa lên tiếng về kế hoạch sinh con.