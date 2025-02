Chiều ngày 17/2, nam diễn viên Won Bin đã xuất hiện tại lễ tang của cố diễn viên Kim Sae Ron, được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Asan, quận Songpa, Seoul. Hình ảnh nam diễn viên với gương mặt trầm tư, lặng lẽ bước vào khu vực tang lễ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Theo video chia sẻ, Won Bin là một trong những nghệ sĩ đầu tiên có mặt tại nhà tang lễ để tiễn đưa Kim Sae Ron.

Won Bin tới lễ viếng Kim Sae Ron

Trong video được ghi lại, Won Bin mặc trang phục đen giản dị, thể hiện sự tôn kính đối với người đã khuất. Anh cúi đầu đầy tiếc thương khi bước vào phòng tang lễ, tránh tiếp xúc với truyền thông và giữ sự im lặng suốt quá trình viếng.

Một trong những khoảnh khắc gây xúc động nhất là khi Won Bin lặng lẽ nhìn di ảnh của Kim Sae Ron. Won Bin cùng vợ Lee Na Young cũng gửi vòng hoa đưa tiễn tới Kim Sae Ron.

Won Bin và Kim Sae Ron từng có cơ hội hợp tác trong bộ phim "The Man from Nowhere" (2010), tác phẩm đã giúp Kim Sae Ron trở thành một trong những diễn viên nhí triển vọng nhất của Hàn Quốc. Trong phim, Won Bin vào vai một cựu đặc nhiệm cô độc, còn Kim Sae Ron vào vai cô bé bị bắt cóc mà anh phải liều mình cứu thoát. Mối quan hệ thầy trò và tình cảm gắn bó giữa họ trong phim cũng tạo ra dấu ấn mạnh mẽ đối với khán giả.

Sự xuất hiện của Won Bin tại tang lễ Kim Sae Ron không chỉ thể hiện tình cảm đồng nghiệp mà còn là lời tạm biệt cuối cùng dành cho cô gái nhỏ năm nào, người từng đóng vai trò quan trọng trong một trong những bộ phim đáng nhớ nhất sự nghiệp của anh.