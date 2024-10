Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra tại Công ty TNHH August S.

Vẫn có sai sót trong việc đảm bảo ATTP

Ngày 10/8, đoàn kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn Đình Minh - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) và làm rõ thông tin liên quan đến vấn đề báo chí đưa tin, phản ánh trong phần thịt của bữa cơm trưa ngày 2/10/2024 tại Công ty TNHH August S. (thuộc Khu Công nghiệp Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) phát hiện có "sinh vật lạ".



Tại thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH August S. có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận kinh doanh, hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp với Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Dịch vụ Trân H.

Về phía Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Dịch vụ Trân H. là đơn vị cung cấp suất ăn có địa chỉ tại Khu dân cư Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO-2002;2018, có giấy khám sức khỏe của 10 người phục vụ bếp, có tham gia tập huấn ATTP.

Qua kiểm tra thực tế tại bếp ăn có phân chia ra từng khu vực sơ chế, chế biến thực phẩm riêng biệt, sử dụng nước máy để chế biến, sơ chế thực phẩm, cống rãnh ở khu vực nhà bếp, thông thoáng, không ứ đọng, phòng chia suất ăn sạch sẽ đảm bảo vệ sinh, điều kiện trang thiết bị và dụng cụ chế biến đảm bảo ATTP. Có hợp đồng, hóa đơn mua nguyên liệu thực phẩm tươi sống gia vị đầu vào với các nhà cung cấp.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn cũng nghi nhận Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Dịch vụ Trân H. có hành vi vi phạm hành chính. Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn, cụ thể không lưu và không ghi chép món dưa leo ngày 2/10, ghi chép sổ lưu mẫu thức ăn chưa đủ 24h.

Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Dịch vụ Trân H. thực hiện vệ sinh khu vực chế biến, kho bảo quản tránh côn trùng, động vật gây hại. Thực hiện đầy đủ lưu mẫu thực phẩm và ghi chép nhật ký lưu mẫu đúng quy định của Bộ Y tế.

Tiếp tục duy trì các điều kiện đảm bảo ATTP, chấp hành các quy định về ATTP tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đảm bảo rút ngắn thời gian từ khi nấu xong đến khi phục vụ thức ăn cho thực khách thức ăn vẫn còn nóng.

Đề nghị Công ty TNHH August S. giám sát nhà thầu trong việc bảo quản sơ chế, chế biến thực phẩm bảo đảm các điều kiện ATTP.

Đoàn cũng đã lập biên bản phạt hành chính về các vấn đề chưa thực hiện đúng và yêu cầu Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Dịch vụ Trân H. có mặt tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để giải quyết vụ việc theo đúng quy định.

Làm rõ thông tin trong suất ăn của công nhân có "sinh vật lạ"

Về phần thông tin báo chí đưa vào ngày 2/10, trong suất cơm trưa của công nhân có "sinh vật lạ", đoàn đã tiến hành kiểm tra và lấy lời khai từ phía Công ty TNHH August S. Theo đó, trưa ngày 2/10, bếp ăn Công ty TNHH August S. có cung cấp 942 phần thức ăn cho công nhân bao gồm các món: cơm trắng, gà chiên mắm tỏi ăn kèm dưa leo, rau luộc, canh mồng tơi mướp, cá cơm rim đậu phộng, lagu chay.

Thời gian ăn trưa của công nhân bắt đầu từ 10h30', đến 11h20', có một công nhân báo khay cơm của mình có côn trùng và đã giao cho y tế của công ty. Ngay sau đó, công ty đã phối hợp với nhà thầu nấu ăn và công đoàn tiến hành kiểm tra rà soát lại các phần ăn còn lại là 374 khay chưa ăn (564 khay đã ăn xong) không phát hiện thêm khay nào có côn trùng nên cho công nhân tiếp tục dùng 374 khay còn lại, sau khi ăn cho đến nay, công ty không ghi nhận công nhân có dấu hiệu bất thường về sức khoẻ.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng phòng Điều hành Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Dịch vụ Trân H. cho biết, sau vụ việc xảy ra công ty đã có mặt và thay đổi phần thức ăn cho công nhân bằng bánh mì và sữa, đồng thời xin lỗi đến ban giám đốc và công nhân của Công ty TNHH August S. vì món ăn trưa ngày 2/10 có phát sinh côn trùng trên món thịt gà chiên và hứa sẽ thực hiện nghiêm vấn đề đầu vào nếu không đạt sẽ tiến hành trả hàng.

"Trong món gà chiên mắm tỏi chúng tôi đã xử lý chín, sau đó chia suất ăn vào khay cơm và lót ăn kèm với dưa leo sống. Có khả năng côn trùng còn sót từ dưa leo sống đã bò vào miếng thịt gà (mặc dù dưa leo đã được xử lý làm sạch bằng nước muối). Đây là lỗi của nhân viên nhà ăn trong quá trình sơ chế và xử lý"- ông Hiếu cho biết thêm.

Qua kiểm tra thực tế từ phần trình bày của Công ty TNHH August S. và các hình ảnh cung cấp, đoàn kiểm tra đánh giá sự cố xảy ra hôm 2/10 chưa đủ cơ sở xác minh là "sinh vật lạ" có ở phần gà, do trong 942 khay cơm chỉ có một khay bị và chỉ có một "sinh vật lạ" (côn trùng), vì vậy có khả năng là côn trùng này ở phần dưa leo vì tại thời điểm chế biến có một số dưa leo bị hư.

Đại diện đoàn yêu cầu công ty Công ty TNHH August S. khi có sự việc cần báo cáo lên cơ quan chức năng đúng thẩm quyền, tránh để tình trạng phát tán thông tin chưa xác minh đúng làm hoang mang tinh thần công nhân.

Đối với nhà cung cấp thức ăn cần chú ý đến vấn đề nhập nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là các loại thực phẩm đông lạnh khi chế biến phải đảm bảo đúng quy định, ăn chín uống sôi, hạn chế các thực phẩm như rau sống, cá ngừ, canh chua có bạc hà, nấm đông cô… đây là các loại thực phẩm dễ gây dị ứng và ngộ độc nếu chế biến và bảo quản thức ăn không đúng.

Ông Chen Chi Hung - Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH August S. cảm thấy rất vui khi được Đoàn kiểm tra ATTP hướng dẫn và tuyên truyền các vấn đề đảm bảo ATTP. Công ty sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết tốt các vấn đề ATTP còn tồn đọng và thời gian tới sẽ cố gắng thực hiện tốt vấn đề này không để các trường hợp xấu xảy ra.