Liên quan đến vụ sạt lở sập nhiều nhà ở Lào Cai, tối 8/10, lãnh đạo UBND xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai xác nhận địa phương vừa xảy ra vụ sạt lở khiến nhiều người phải di dời.

Theo thông tin từ UBND xã Bảo Nhai, vào lúc 5h ngày 8/10, các hộ dân thuộc khu dân cư Khởi Xá, thôn Khởi Xá Ngoài nghe thấy tiếng động lớn. Khi kiểm tra phía sau nhà, người dân phát hiện đất, đá từ cung sạt lở trên đồi lăn xuống làm sập một phần ngôi nhà.

Báo Công thương dẫn lời nhân chứng tại hiện trường cho biết, căn biệt thự khang trang này của gia đình bà T. mới mua giá hơn 2 tỷ đồng chỉ khoảng 2 tháng trước. Sau khi vụ sạt lở xảy ra, các lực lượng chức năng đang múc đất để khắc phục phần phía sau căn biệt thự bị đất đá vùi lấp. Toàn bộ khu vực sạt lở cũng đã phong tỏa, bà T phải đi thuê trọ ở tạm.

Căn biệt thự tiền tỷ bị sạt lở sập một phần, ảnh hưởng đến kết cấu nhà - Ảnh: Báo Công thương

Thông tin trên Báo Lào Cai cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Bảo Nhai đã huy động lực lượng công an, dân quân đến hỗ trợ di chuyển người dân và tài sản đến nơi an toàn. Theo thống kê ban đầu có 5 nhà dân và một cửa hàng xăng dầu bị ảnh hưởng. Do điểm sạt lở rất nguy hiểm, một số hộ dân chưa thể vào nhà để di chuyển tài sản ra ngoài.

Qua kiểm tra tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định, căn nhà của bà T. bị đất đá vùi lấp khu vực tường nhà tầng 1, công trình phụ và cầu thang của căn biệt thự cũng bị hư hỏng nặng và ảnh hưởng đến kết cấu nhà, gây nguy cơ sập đổ.

Đất đá đổ xuống làm sập phần tường và bếp phía sau của căn nhà - Ảnh:

Ông Lương Văn Năm, Chủ tịch UBND xã Bảo Nhai cho biết do khu dân cư bị sạt lở nằm ngay cạnh Quốc lộ 4E (Bắc Ngầm - Bảo Nhai) nên ngoài việc phải di chuyển khẩn cấp 5 hộ dân đến nơi an toàn, chính quyền địa phương đã phong tỏa khu vực sạt lở và chỉ đạo lực lượng chức năng trực cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông.

Trong đợt mưa lũ do hoàn lưu bão số 3, tại thôn Bảo Tân 1, xã Bảo Nhai cũng xuất hiện cung sạt lở lớn khiến 17 hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện nay, huyện Bắc Hà đang tìm phương án di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Gia đình bà T. mới mua căn nhà này khoảng 2 tháng - Ảnh: Tin tức Lào Cai

Cây xăng cũng bị sạt lở gây hư hỏng - Ảnh: Báo Lào Cai

Trước đó, vào cuối tháng 7 tại Quốc Oai, Hà Nội, do mưa lớn kéo dài khiến nền đất sụt lún, một căn biệt thự tiền tỷ của người dân mới xây bất ngờ đổ sập, hư hỏng nặng.

Vụ sạt lở khiến căn nhà khang trang đổ sập hoàn toàn - Ảnh: Hà Nội News

Thời điểm xảy ra sự cố, trong nhà có 7 người đang ngủ, nghe thấy tiếng động và rung lắc, những người trong nhà hô hoán nhau bỏ chạy ra bên ngoài. May mắn, ngôi nhà bị "trượt" do đất đồi lở chứ không phải đổ từ trên xuống nên những người trong ngôi nhà kịp thoát ra ngoài.

Được biết, căn nhà khang trang mới được xây dựng cách đây hơn 1 năm và khu vực xảy ra sự cố chỉ có vài hộ gia đình sinh sống từ lâu.