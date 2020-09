Đồng đội, làng xóm tiếc thương cảnh sát cơ động hi sinh ở Bắc Giang

Khoảng 8h sáng ngày 15/9, gia đình anh Mạnh bắt đầu tổ chức lễ viếng. Ngay từ sáng sớm, bà con trong thôn Vũ Trù Đồn và xã Vũ Xá (huyện Lục Nam) đến chật kín nhà anh Mạnh để thăm viếng và chia buồn cùng gia đình.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đến viếng và chia buồn cùng gia đình anh Mạnh

Gia đình tổ chức đám tang cho anh Mạnh vào sáng ngày 15/9

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, bố anh Mạnh nghẹn ngào: “Chiều tối ngày hôm qua (14/9), nhận được tin con trai hi sinh khi đi làm nhiệm vụ, gia đình tôi vô cùng đau xót. Tôi có 2 người con trai. Cháu Mạnh là con trai thứ 2”.



Người dân trong thôn và xã đến viếng anh Mạnh

Đông đảo người dân đến chia buồn cùng gia đình anh Mạnh

Ông Nguyễn Đình Thiết, một người hàng xóm nhà ông Nghĩa cho biết thêm, ngay từ đêm hôm qua, khi ghe thông tin anh Mạnh hi sinh, người dân trong thôn đã đến hỏi thăm và hỗ trợ gia đình làm đám tang. “Mỗi khi về quê, anh Mạnh vẫn sang nhà tôi chơi. Anh Mạnh là người sống tình cảm với bà con. Chúng tôi rất thương tiếc trước sự ra đi của anh này”, ông Thiết chia sẻ.



Người dân trong thôn chia buồn cùng ông Nghĩa (bố anh Mạnh ở giữa)

Không chỉ riêng người trong thôn, nhiều người trong xã dù không phải người thân nhưng cũng tranh thủ đến chia buồn cùng gia đình anh Mạnh.



Nhiều người dân trong xã dù không thân quen, nhưng vẫn đến thăm viếng anh Mạnh

Trước đó, hồi 14h20’ ngày 14/9, tại km 122 + 150 đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, thuộc địa phận xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tổ công tác của Công an tỉnh Bắc Giang, gồm Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang thực hiện kế hoạch công tác.



Khi tổ công tác triển khai phương án dừng phương tiện, xe ô tô khách 16 chỗ ngồi BKS 29B – 501.64 đã giảm tốc độ, tấp vào lề đường. Tuy nhiên, do có ý thức chống đối, đối tượng đã điều khiển xe khách bất ngờ tăng tốc lao thẳng về phía tổ công tác và đâm hất đồng chí Trung sỹ Nguyễn Văn Mạnh lên nắp capo và hi sinh. Trước đó, thông tin ban đầu vào chiều 14/9, chiếc xe gây ra vụ việc là xe bán tải nhưng thông tin chính thức từ công an tỉnh Bắc Giang là chiếc xe 16 chỗ nêu trên.