Đón không khí lạnh tăng cường Hà Nội mưa lớn từ chiều tối nay, cảnh báo thời tiết nguy hiểm đi kèm

Miền Bắc đón không khí lạnh

Theo Trung tâm khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh đang tiến sát đến biên giới nước ta. Dự báo từ chiều 28/3 khối không khí lạnh này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao từ 1500-5000m nên từ chiều tối và đêm 28/3 đến ngày 29/3, ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ chiều tối, tối các ngày 28/3 và 29/3 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Các tỉnh miền Bắc đón mưa dông sau nhiều ngày nền nhiệt ở mức cao.

Khu vực Hà Nội: Ngày 28/3 Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng.



Tuy nhiên từ chiều tối và đêm ngày 28/3 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, đợt không khí lạnh tràn xuống ngay sau nhiều ngày miền Bắc duy trì nền nhiệt cao dẫn đến sự va chạm giữa các khối khí nóng lạnh có thể gây ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm mưa lớn như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là ở vùng núi Bắc Bộ.

Mưa đá xuất hiện tại Mù Cang Chải.

Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Về đợt mưa này tại các tỉnh miền Bắc dự báo sẽ kéo dài đến hết ngày 29/3, từ ngày 30/3 vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển trở lại và mở rộng về phía Đông. Từ ngày 30/3-3/4, Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ có thể đón đợt nắng nóng đầu tiên với nhiệt độ dự báo cao nhất 35-36 độ.

Ngay sau đợt mưa dông ngắn ngày, Hà Nội và nhiều nơi khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng đón nắng nóng.

Nam Bộ nắng nóng gay gắt kéo dài

Các tỉnh Nam Bộ đang trải qua một đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ trong nhiều ngày liên tục, thời điểm diễn ra nắng nóng từ 12 - 15 giờ. Tình trạng nắng nóng kéo dài như vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.

Tuy nhiên theo dự báo từ cơ quan khí tượng, tình hình nắng nóng tại Nam Bộ sẽ tiếp tục đến hết tháng 3, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%. Trong đó nắng nóng chủ yếu tập trung ở khu vực Đông Nam Bộ, khu vực miền Tây Nam Bộ có nắng nóng cục bộ.

Về tình hình nắng nóng tại Nam Bộ, cơ quan khí tượng nhận định, trong tháng 4 được dự báo là thời kỳ cao điểm của mùa nắng nóng ở Nam bộ nên nắng nóng sẽ rất gay gắt. Nhiều đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35 - 38oC và trên 38oC ở miền Đông và từ 35 - 37oC ở miền Tây. Số ngày nắng nóng diện rộng ở miền Đông từ 15 - 20 ngày và 10 - 15 ngày ở khu vực ven biên giới Tây Nam của miền Tây.

Qua tháng 5, nhiều đợt nắng nóng diện rộng có thể xuất hiện ở cả miền Đông và miền Tây với nhiệt độ cao nhất 37 - 38oC và trên 38oC ở các tỉnh miền Đông và ven biên giới Tây Nam.