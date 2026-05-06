Đón khách dự đám cưới giúp vợ, chồng công an bỗng gây sốt vì ánh mắt "rà soát" chặt chẽ

Thời gian này, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt "rà soát" khá chặt chẽ khi đón khách đến dự đám cưới khiến anh bỗng nhận được nhiều quan tâm. Nhiều người theo dõi cho rằng có lẽ người đàn ông này mắc bệnh nghề nghiệp nên không giấu nổi nghiệp vụ. Được biết, người đàn ông trong clip là anh Mai Văn Trung (quê ở Lào Cai), công tác trong lực lượng Công an nhân dân với hơn 10 năm kinh nghiệm.

Đoạn clip gây chú ý trên mạng xã hội

Thông tin trên Tri Thức - Znews, anh Trung cho hay đoạn clip được e-kip quay phim của đám cưới ghi lại và gửi cho vợ anh sau đó. Đây là đám cưới đầu tiên vợ anh đảm nhận vai trò người lên kế hoạch tổ chức tiệc cưới và quản lý sự kiện, nên anh có mặt để hỗ trợ. Trong quá trình đảm nhận đón khách, anh vô tình giữ thói quen quan sát đặc trưng của công việc mà không nhận ra.

Anh Trung cho biết thêm sau nhiều năm công tác, việc quan sát kỹ lưỡng đã trở thành phản xạ tự nhiên, không xuất phát từ chủ ý. Sau khi về nhà xem clip, thấy bản thân "nghiệp vụ" quá nên anh bày tỏ mong muốn nhận được sự thông cảm từ gia đình cô dâu, chú rể nếu vô tình gây hiểu lầm trong ngày vui.