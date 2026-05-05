Chồng tôi là "chiến thần" tiết kiệm trên mạng nhưng lại là "con nợ" ẩn danh ngoài đời

Chồng tôi, anh ấy có một tài khoản mạng xã hội khá nổi tiếng trong giới bạn bè, đồng nghiệp. Anh thường xuyên đăng tải những bài viết về cách tiết kiệm tiền, mẹo chi tiêu thông minh, hay những bức ảnh về cuộc sống giản dị, tự tay sửa chữa đồ đạc trong nhà. Mọi người đều khen anh là người đàn ông của gia đình, biết lo toan, vun vén. Tôi cũng từng rất tự hào về điều đó.

Anh luôn miệng nói về việc không nên vay mượn, phải sống trong khả năng của mình. Anh còn hay "dạy" tôi cách quản lý chi tiêu, nhắc nhở tôi không nên mua sắm lãng phí. Tôi nghe theo anh, cố gắng cắt giảm những khoản không cần thiết, thậm chí nhiều khi phải từ bỏ những món đồ mình thích chỉ vì anh nói "không cần thiết". Tôi nghĩ, anh làm vậy là vì muốn tốt cho gia đình, muốn chúng tôi có một tương lai tài chính vững vàng.

Cho đến một ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ ngân hàng. Họ thông báo về một khoản nợ quá hạn của chồng tôi, với số tiền không hề nhỏ. Ban đầu, tôi nghĩ là nhầm lẫn. Chồng tôi làm sao có thể nợ nần được? Anh ấy là "chiến thần" tiết kiệm cơ mà. Nhưng rồi, khi liên tục có những cuộc gọi khác đến, và những lá thư đòi nợ gửi về nhà, tôi mới bàng hoàng nhận ra sự thật.

Tôi chất vấn anh. Anh ta ấp úng, rồi cuối cùng cũng phải thừa nhận. Anh đã vay tiền để đầu tư vào một dự án "làm giàu nhanh" mà anh tin là sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ. Nhưng dự án thất bại, và anh đã giấu tôi suốt thời gian qua, cố gắng xoay sở một mình. Anh sợ tôi lo lắng, sợ tôi thất vọng. Nhưng điều anh sợ nhất, có lẽ là sợ tôi biết được bộ mặt thật của một "chiến thần" tiết kiệm rởm đời.

Tôi đã quá ngây thơ khi tin vào những gì được thể hiện trên mạng xã hội (Ảnh minh họa)

Cảm giác của tôi lúc đó không chỉ là tức giận, mà còn là sự thất vọng cùng cực. Không phải vì số tiền nợ, mà vì sự lừa dối. Anh đã xây dựng một hình ảnh hoàn hảo trên mạng xã hội, một hình ảnh mà ngay cả tôi, người vợ đầu ấp tay gối, cũng tin sái cổ. Anh đã biến tôi thành một kẻ ngốc, tin vào những lời khuyên tài chính sáo rỗng của anh, trong khi bản thân anh lại đang lún sâu vào nợ nần.

Giờ đây, gánh nặng tài chính đổ dồn lên vai tôi. Tôi phải làm việc cật lực hơn, phải tính toán chi li từng đồng để trả nợ thay anh. Mỗi khi thấy anh đăng bài về "tự do tài chính" hay "bí quyết làm giàu" trên mạng, tôi lại thấy ghê tởm. Anh vẫn là "chiến thần" trong mắt người khác, nhưng trong mắt tôi, anh chỉ là một "con nợ" hèn nhát, sống ảo và thiếu trách nhiệm.

Tôi không biết mình có thể tiếp tục chịu đựng được bao lâu. Câu chuyện này không chỉ là về tiền bạc, mà là về sự tin tưởng đã mất, về một người đàn ông mà tôi từng nghĩ mình hiểu rõ. Có lẽ, tôi đã quá ngây thơ khi tin vào những gì được thể hiện trên mạng xã hội, và trả giá bằng chính cuộc hôn nhân của mình.