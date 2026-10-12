Đơn giản mà nhiều năm mới nhận ra: Lớp 4, lớp 5 cứ ép con làm 8 điều này, tương lai không giỏi giang cũng khó!

Sau nhiều năm đồng hành cùng con học tập, nhìn lại mới dám nói một điều: Những đứa trẻ có thể duy trì thành tích trong top 3 toàn khối khi lên THCS không phải đột nhiên khai sáng khi vào lớp 6. Thực tế, các em đã hoàn thành những việc cần thiết từ năm lớp 4, lớp 5.

Đợi đến khi lên lớp 6 mới bắt đầu chú trọng thì có thể quá tải! Số môn học tăng lên đáng kể, khối lượng bài tập tăng gấp đôi. Mỗi ngày, trẻ chỉ loay hoay làm bài tập đến 11-12 giờ đêm thì còn đâu thời gian để bù đắp những kiến thức, kỹ năng còn thiếu từ tiểu học?

Vì vậy, nếu muốn con có cơ hội vươn lên nhóm học sinh dẫn đầu khi vào THCS, dưới đây là 8 việc cha mẹ nên giúp con hoàn thành sớm.

Ảnh minh hoạ

1. Rèn kỹ năng tính toán nhanh và chính xác

Lớp 5, lớp 6 là giai đoạn quan trọng để củng cố kỹ năng tính toán. Mỗi ngày, trẻ có thể luyện khoảng 15 phép tính, kết hợp số thập phân, phân số và phần trăm, đồng thời giới hạn thời gian làm bài. Khi mắc lỗi, cần xem lại ngay nguyên nhân để tránh lặp lại.

Khó khăn lớn nhất của môn Toán ở bậc THCS đôi khi không phải là không biết cách giải, mà là không đủ thời gian hoàn thành bài thi. Trẻ tính toán chậm có thể bỏ lỡ hai câu hỏi lớn so với bạn bè, mất đi hàng chục điểm. Nếu muốn đạt thành tích cao, đây là kỹ năng cần được rèn luyện từ sớm.

2. Học tiếng Anh sớm, nếu có thể hãy làm quen với chương trình THCS từ tiểu học

Tiếng Anh là môn học có thể hưởng lợi nhiều từ việc tích lũy kiến thức trước. Điều quan trọng không hẳn là năng khiếu, mà là quá trình học đều đặn.

Trẻ nên bắt đầu bằng việc nắm vững phiên âm, sau đó học từ vựng tiếng Anh THCS. Nếu có đủ thời gian và khả năng tiếp thu, cha mẹ có thể cho con làm quen dần với khoảng 2.000 từ vựng thường gặp.

Việc có nền tảng tiếng Anh tốt từ tiểu học sẽ giúp trẻ chủ động hơn khi bước vào THCS, dành thêm thời gian cho những môn đòi hỏi nhiều công sức như Toán và Vật lý. Nếu đợi đến khi lên cấp hai mới bắt đầu củng cố tiếng Anh, trẻ có thể phải đối mặt với áp lực từ nhiều môn học cùng lúc.

3. Tăng cường đọc sách và học thuộc thơ văn

Môn Ngữ văn ở bậc THCS đòi hỏi vốn tích lũy lâu dài. Nếu trẻ ít đọc sách khi còn học tiểu học, lên cấp hai sẽ càng khó tìm thời gian để bù đắp.

Học sinh dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để đọc sách ngoài chương trình, từ văn học kinh điển đến lịch sử, khoa học phổ thông. Không chỉ đọc lướt, trẻ nên tập đọc kỹ, ghi chú và suy ngẫm về nội dung.

Bên cạnh đó, trẻ có thể học trước những bài thơ, văn cổ bắt buộc ghi nhớ trong chương trình lớp 7, thậm chí làm quen với nội dung của cả cấp THCS nếu đủ khả năng. Mỗi ngày, dành khoảng 15 phút đọc thành tiếng cũng là cách rèn luyện khả năng ngôn ngữ và cảm nhận văn bản.

4. Hình thành thói quen học tập tốt ngay từ tiểu học

Không trì hoãn bài tập, không vừa học vừa chơi; đọc kỹ đề, xác định từ khóa, trình bày đầy đủ các bước giải và kiểm tra lại bài sau khi hoàn thành. Những bài làm sai cần được ghi chép, tổng hợp trong ngày và xem lại vào cuối tuần.

Đây đều là những việc tưởng chừng đơn giản nhưng cần thời gian để hình thành thành thói quen. Khi lên THCS, số môn học nhiều hơn, bài tập nặng hơn, những thói quen chưa tốt có thể bộc lộ rõ rệt. Đến lúc ấy mới sửa, trẻ sẽ phải tốn nhiều công sức hơn.

5. Quản lý việc sử dụng điện thoại từ sớm

Trẻ chưa biết tự kiểm soát việc sử dụng điện thoại khi học tiểu học có thể gặp nhiều khó khăn hơn khi lên THCS. Áp lực học tập tăng lên khiến trẻ dễ tìm đến điện thoại để giải trí, nhưng càng sử dụng nhiều, trẻ càng khó tập trung; càng khó tập trung lại càng muốn tìm đến điện thoại.

Vì thế, cha mẹ cần thiết lập quy tắc sử dụng thiết bị phù hợp từ sớm. Bài viết đề xuất không để điện thoại trong phòng ngủ và không sử dụng điện thoại từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là cấm đoán mà còn giúp trẻ hiểu giới hạn, biết tự kiểm soát thời gian và có những hoạt động giải trí lành mạnh khác.

6. Dạy con tự sắp xếp thời gian

Khi lên THCS, học sinh phải làm quen với nhiều môn học mới, trong đó có Lịch sử, Địa lý, Sinh học và Giáo dục đạo đức, pháp luật. Khối lượng bài tập tăng lên khiến những trẻ chưa biết sắp xếp thời gian dễ rơi vào cảnh làm bài đến đâu, loay hoay đến đó.

Ngay từ lớp 5, lớp 6, cha mẹ có thể hướng dẫn con tự lập kế hoạch học tập mỗi ngày: môn nào cần làm trước, môn nào cần luyện thêm, thời gian nào dành cho việc học từ vựng hoặc ôn bài.

Sau khi hướng dẫn, cha mẹ nên dần trao quyền chủ động cho con, thay vì theo sát từng bước. Vai trò của phụ huynh là kiểm tra, hỗ trợ khi cần thiết, không phải làm thay mọi việc. Khả năng tự học và quản lý thời gian sẽ giúp trẻ thích nghi tốt hơn với môi trường THCS.

7. Làm quen sớm với các môn học mới

Lên cấp 2 sẽ có những môn học mà trẻ cần làm quen. Nếu chưa có hình dung ban đầu về các lĩnh vực này, một số em có thể cảm thấy bỡ ngỡ trước lượng kiến thức mới.

Cha mẹ có thể khơi gợi hứng thú cho con thông qua phim tài liệu, sách khoa học và các chương trình khám phá. Mục đích không phải để trẻ học trước toàn bộ chương trình hay ghi nhớ thật nhiều kiến thức, mà là xây dựng sự tò mò và vốn hiểu biết nền tảng. Khi bắt đầu học chính thức, trẻ có thể dễ hình dung và tiếp thu bài học hơn.

8. Chú trọng thể lực và giấc ngủ

Đừng xem nhẹ yếu tố này. Quá trình học tập ở THCS kéo dài nhiều năm, đòi hỏi trẻ duy trì sức khỏe và khả năng tập trung ổn định.

Trẻ nên vận động khoảng 30 phút mỗi ngày và đi ngủ trước 22 giờ. Một nền tảng thể lực tốt cùng giấc ngủ đầy đủ sẽ giúp trẻ có sức khỏe để học tập lâu dài, thay vì phải liên tục thức khuya để hoàn thành bài vở.

Tám việc trên đều cần được xây dựng từ từ, thay vì đợi đến khi trẻ bước vào THCS mới bắt đầu thực hiện. Khi đã có nền tảng về kiến thức, kỹ năng và thói quen học tậ, trẻ sẽ thuận lợi hơn trong quá trình thích nghi với môi trường mới.

Tất nhiên, việc chuẩn bị tốt từ sớm không đồng nghĩa với việc trẻ chắc chắn sẽ lọt vào top 3 toàn khối. Thành tích còn phụ thuộc vào năng lực, phương pháp học tập, điều kiện giáo dục và nhiều yếu tố khác. Điều cha mẹ có thể làm là giúp con có sự chuẩn bị phù hợp, để việc học ở cấp học mới bớt áp lực và trẻ dần trở nên tự chủ hơn.