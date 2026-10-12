Nhiều phụ huynh ở TP.HCM mất chưa tới 300 nghìn đồng để lo ăn học cho 2 con: Nghe như không tưởng, nhìn con số chi tiết rất hợp lý

Tiền học và các khoản thu đầu năm luôn là mối quan tâm của nhiều gia đình, đặc biệt tại những thành phố có mức sống cao như TP.HCM. Thế nhưng, một số phụ huynh cho biết tổng các khoản đóng hằng tháng cho mỗi con chỉ khoảng 113.000-145.000 đồng, nếu không đăng ký bán trú và các môn học liên kết. Với hai con cùng đi học, chi phí này chưa đến 300.000 đồng/tháng.

Con số khiến nhiều phụ huynh bất ngờ, bởi bên cạnh học phí, việc học của trẻ thường kéo theo nhiều khoản chi khác nhau. Tuy nhiên, nhìn vào bảng thu cụ thể, có thể thấy mức chi thấp này chủ yếu đến từ việc gia đình lựa chọn những dịch vụ thực sự cần thiết, thay vì đăng ký tất cả các hoạt động bổ trợ tại trường.

Với hai con cùng đi học, chi phí này chưa đến 300.000 đồng/tháng. (Ảnh: FBPH)

Theo bảng kê được một phụ huynh chia sẻ, tổng các khoản thu hằng tháng của một học sinh là 143.000 đồng. Trong đó, dịch vụ công nghệ số phục vụ liên lạc điện tử là 70.000 đồng, nước uống học sinh 10.000 đồng và vật dụng phục vụ học sinh bán trú 63.000 đồng. Chị cho biết, với con thứ hai đang học lớp 9, mỗi tháng chị cũng chỉ đóng 145.000 đồng.

Con số này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các gia đình có con trong độ tuổi đến trường. Không ít người bất ngờ khi biết rằng, nếu chỉ tính các khoản thu hằng tháng và không sử dụng nhiều dịch vụ đi kèm, chi phí học đường có thể thấp hơn đáng kể so với hình dung thông thường.

Liệu cơm gắp mắm!

Tuy nhiên, phương án này đòi hỏi bố mẹ phải có điều kiện sắp xếp thời gian đưa đón con, đồng thời chuẩn bị bữa trưa tại nhà. Với những gia đình có công việc linh hoạt hoặc nhà gần trường, việc đón con về ăn trưa có thể giúp tiết kiệm một khoản đáng kể. Ngược lại, nếu bố mẹ làm việc theo giờ cố định, không thể nghỉ giữa ngày hoặc phải di chuyển xa, tiền xăng xe và thời gian đi lại cũng là những yếu tố cần tính đến.

Một phụ huynh khác có con học cấp 2 cũng chia sẻ rằng gia đình không đăng ký bán trú. Các khoản đóng đầu năm, theo người này, gồm tiền bảo hiểm và quỹ lớp, tổng cộng khoảng 1,1 triệu đồng cho cả năm học.

Trong khi đó, một người có con học cấp 3 cho biết tổng chi phí hằng tháng vào khoảng 113.000 đồng khi không đăng ký các môn học liên kết. Các khoản được liệt kê gồm tiền nước 20.000 đồng, sổ liên lạc điện tử kiêm điểm danh 23.000 đồng và tiền máy lạnh 70.000 đồng.

Từ những trường hợp này, có thể thấy khoản tiền phụ huynh phải đóng cho trường mỗi tháng phụ thuộc khá nhiều vào dịch vụ mà gia đình lựa chọn. Việc không sử dụng bán trú, các lớp liên kết hay một số tiện ích bổ sung có thể giúp giảm chi phí trực tiếp. Dù vậy, những con số được chia sẻ không đồng nghĩa với tổng chi phí nuôi con đi học, bởi gia đình vẫn phải tính đến tiền ăn, sách vở, đồng phục, phương tiện đi lại và các khoản phát sinh khác.

Bên cạnh đó, việc không đăng ký một dịch vụ cũng cần được cân nhắc dựa trên lịch học và điều kiện thực tế của trẻ. Nếu con phải ở lại trường trong thời gian chờ tiết học tiếp theo hoặc không có phương án sinh hoạt phù hợp vào buổi trưa, khoản tiền tiết kiệm được có thể không bù đắp hết những bất tiện phát sinh. Với các môn học liên kết, phụ huynh cũng cần tìm hiểu rõ nội dung, tính chất và quyền lựa chọn của học sinh trước khi quyết định đăng ký hay không.

Mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau. Có người ưu tiên tiết kiệm để giảm áp lực tài chính, có người sẵn sàng chi thêm nhằm phù hợp với lịch làm việc và nhu cầu chăm sóc con. Vì thế, câu chuyện hai con đi học với tổng khoản thu chưa đến 300.000 đồng mỗi tháng không nên được xem là một chuẩn mực để so sánh giữa các gia đình.

Điều đáng chú ý hơn là việc phân biệt đâu là khoản chi cần thiết, đâu là dịch vụ gia đình có thể chủ động lựa chọn. Khi nắm rõ các khoản thu và cân nhắc kỹ điều kiện của mình, phụ huynh có thể tìm được phương án phù hợp, vừa bảo đảm việc học và sinh hoạt của con, vừa tránh tạo thêm áp lực không cần thiết cho ngân sách gia đình.