Đôi vợ chồng trung niên bỏ phố về quê cải tạo mảnh đất toàn rác thành ngôi nhà vườn rộng 4000m² đẹp bình yên!

Cặp vợ chồng Phương Nguy - Uma đều sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải, nơi phồn hoa của đất nước Trung Quốc. Họ đã từ bỏ cuộc sống ở đây để đến hòn đảo bên bờ biển, thuê một mảnh đất ban đầu là một ngư trường đánh cá đã bị bỏ hoang. Mảnh đất rộng đến 4000m² có sẵn một căn nhà cấp 4 cũ kỹ, dột nát. Bằng tất cả tình yêu thiên nhiên cùng tâm hồn lãng mạn, bay bổng, hai vợ chồng đã từng bước một lên kế hoạch cải tạo và tự tay làm đẹp cho cuộc sống của chính mình.



Hiện trạng căn nhà hoang vắng, tiêu điều trước khi cải tạo.

Mong muốn có một cuộc sống bình yên, đôi vợ chồng này đã quyết tâm cải tạo.

Giàn hồng leo đẹp mê mẩn.

Góc ngoại thất đẹp như châu Âu.

Không gian dung dị, đời thường nhưng cũng đầy bình yên, ấm áp.

Ao được thiết kế ngay cạnh lối đi dẫn vào nhà.

Anh Uma dành nhiều thời gian chăm chút cho vườn cây.

Chị Phương Nguy lại yêu thích trồng hoa.

Không gian bên trong nhà.

Những nội thất được mang từ nhà cũ.

Mọi người sẽ khá bất ngờ khi hiện trạng khu vực họ thuê chỉ là một bãi rác lớn cùng ngôi nhà cũ kỹ, chỉ sau vài năm, cặp vợ chồng trẻ này đã biến mảnh đất nơi họ chọn lựa trở thành một ngôi nhà vườn vô cùng xinh đẹp. Căn nhà được cải tạo đồng thời với khu vườn. Khi cây trong vườn bắt đầu tốt tươi là lúc cặp vợ chồng trẻ hoàn thiện quá trình cải tạo nhà.

Người vợ Phương Nguy bộc bạch: "Vào năm 2019, tôi và chồng cùng nhau đến đảo Chong Ming để chơi. Tình cờ nhìn thấy một mảnh đất rộng đã bỏ hoang từ những năm 60, 70 của thế kỷ trước. Mảnh đất rất gần biển, được biết ngư dân từng tập trung cá đánh bắt trên biển tại đây trước khi vận chuyển về thành phố. Tuy nhiên, nơi đây đã trở thành bãi rác lớn với những túi nilon cũ xếp chồng lên nhau như núi, xung quanh đều ảm đạm, tiêu điều".

Phòng tranh do chính tay anh Uma vẽ.

Cuộc sống thêm nhiều niềm vui, sự thảnh thơi thú vị.

Mặc dù ngôi nhà cũ đã bị phá hủy khá nhiều nhưng đôi vợ chồng này đã nhìn thấy khả năng vô hạn sau khi cải tạo. Vì thế, họ dần đưa những nhu cầu của cuộc sống vào nơi họ đặt nhiều hy vọng và niềm tin. Ngôi nhà trước tiên được xác định "lãnh thổ" bằng hàng rào gỗ cùng con đường đá dẫn vào nhà.



Bên trong mỗi căn phòng đều được chọn lựa nội thất đơn giản, đủ đầy mang phong cách đồng quê. Các khu vực chức năng đều có cửa sổ. Ánh sáng tự nhiên luôn ngập tràn giúp bên trong ngôi nhà luôn mang lại cảm giác êm dịu và nhẹ nhàng cho cuộc sống của mọi người.

Sàn nhà được vợ chồng Phương Nguy và Uma dỡ ra từ ngôi nhà cũ trong thành phố. Lý do đơn giản vì họ rất yêu thích sàn gỗ này. Họ được tự do đi lại, tự do vẽ vờ những tác phẩm mà mình yêu thích, tự do làm đẹp không gian và dọn dẹp sau những sinh hoạt thoải mái hàng ngày.

Bên cạnh nội thất độc đáo là không gian ngoại thất tràn đầy sức sống. Vợ chồng cô trồng khá nhiều hoa như hồng leo, cẩm tú cầu được trồng xung quanh ao… Vẻ đẹp rực rỡ của các loài hoa là một trong những lời động viên to lớn giúp mọi người thêm yêu không gian sống của gia đình mình nhiều hơn.

Mỗi ngày, cặp vợ chồng trẻ cùng con nhỏ đều dành thời gian đi dạo dọc bờ biển hay trong khu rừng phía sau nhà. Phương Nguy cảm thấy cuộc sống có nhiều điều thú vị hơn khi được thức dậy lúc 5h sáng và ngắm mặt trời mọc sau khi hoàn tất công việc thường ngày. Được ngắm nhìn mây trời, cảnh vật xung quanh thật đẹp dưới ánh mặt trời cũng là động lực to lớn giúp cuộc sống của họ không bao giờ biết mệt mỏi.

Đối với vợ chồng Phương Nguy, cuộc sống ở đây không hẳn là lặng lẽ, buồn tẻ, như đang lẩn trốn sự xô bồ, náo nhiệt của nơi đô thị phồn hoa mà chính là, họ mong muốn có một cuộc sống đáng sống, thật chậm và thật bình yên để mọi người dành nhiều thời gian bên nhau, dành tình cảm trọn vẹn với nhau và thêm yêu những gì đến tự nhiên xung quanh mình.