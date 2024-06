Đội trưởng PCCC đau lòng kể khoảnh khắc tìm thấy thi thể 4 nạn nhân tử vong vụ cháy ở Định Công Hạ

Nhiều mũi dập lửa cùng tiến công

Khoảng 18h22' ngày 16/6/2024, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP nhận tin báo cháy nhà dân khu vực tầng 4 tại số nhà 207 Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an Thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố, Công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Cảnh sát 113 CAQ Hoàng Mai, Công an phường Định Công với gần 100 CBCS cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Hình ảnh người lính cứu hỏa nỗ lực chữa cháy ngôi nhà 6 tầng trên phố Định Công Hạ. Ảnh: TPO

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC & CNCH, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP; Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP, lãnh đạo UBND quận, Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Nhà cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh vật tư điện, nước. Quy mô công trình cao 6 tầng, một tum, diện tích mặt bằng khoảng 80m2. Bên trong nhà có một thang bộ hở và một thang máy. Tầng 1 là nơi kinh doanh; tầng 2, 3 là kho chứa hàng hóa; tầng 4, 5 là phòng ngủ của gia đình; tầng 6 là bếp và phòng khách; tầng tum là phòng thờ và sân phơi.

Theo báo VnExpress, cảnh sát phải chia làm nhiều mũi dập lửa. Mũi đầu tiên dùng vòi nước từ các xe cứu hỏa phun lên tầng 4 - khu vực lửa bùng mạnh nhất. Một mũi trèo lên mái nhà bên phải rồi leo tiếp lên tầng 3 nhà cháy dẫn vòi phun ngược lên tầng trên. Một mũi tiếp cận bên trong ngôi nhà từ vị trí cửa sổ phía sau đã được phá.

Có 12 xe cứu hỏa và gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng được điều động tham gia chữa cháy. Ảnh: CA TP Hà Nội

Lửa ở tầng 4 cháy đỏ rực. Nhân chứng cho biết khi cảnh sát phun nước thì lửa yếu đi, nhưng dừng để chuyển vòi, chuyển xe cứu hỏa khác thì lại bùng lên cho thấy mức độ khủng khiếp của vụ cháy.

“Khi khống chế được một phần lửa, vào đến khu vực cầu thang bộ, lan can gỗ của cầu thang này đã cháy vụn hết, vật liệu rơi xuống đường cầu thang cũng làm cản trở quá trình tiếp cận. Còn duy nhất một khe hở cầu thang khoảng 40-50cm, nên chúng tôi phải mò mẫm đi sát men chân tường, chỉ cần sơ hở là có thể ngã xuống dưới, nguy hiểm đến tính mạng”, Trung tá Nguyễn Huy Cường, Đội trưởng Đội Công tác Chữa cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội chia sẻ với PV báo An ninh Thủ đô.

19h30 là lúc đám cháy được tạm thời khống chế, lính cứu hỏa vào trong ngôi nhà tìm kiếm nạn nhân. Đến 20h, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Các mũi cảnh sát PCCC tiến vào hiện trường. Ảnh: Minh Ngọc - Vân Đức

Khoảnh khắc tìm thấy thi thể 4 nạn nhân tử vong

Đêm qua lại là một đêm mệt mỏi, khó ngủ đối với các cán bộ chiến sỹ lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH). Họ mệt mỏi vì đã chiến đấu với giặc lửa khủng khiếp suốt thời gian dài ở ngôi nhà 207 Định Công Hạ. Nhưng hơn thế, các chiến sĩ, cán bộ PCCC còn đau lòng vì đã không thể cứu được 4 nạn nhân, đó là 1 phụ nữ và 3 trẻ em.

Thiếu tá Vũ Văn Sơn là người đội trưởng đã tham gia chữa cháy nhiều vụ trên địa bàn TP Hà Nội, nhưng vụ cháy này khiến anh ám ảnh khôn nguôi. Anh đau lòng kể lại giờ phút sinh tử khi tiếp cận ngôi nhà: Khói quá nhiều, không thể nhìn thấy đường vào... nhưng lúc ấy chúng tôi chỉ có ý nghĩ duy nhất, đó là làm cách nào thật nhanh tiếp cận được nạn nhân để giải cứu…

Xe cứu thương đưa nạn nhân rời hiện trường vụ cháy. Ảnh: Minh Ngọc - Vân Đức

Đặc biệt, khoảnh khắc tìm thấy thi thể 4 nạn nhân tử vong khiến Trung tá Nguyễn Huy Cường không giấu nổi cảm xúc, giọng như lạc hẳn đi vì quá xúc động. “Lúc lên đến nơi, ám ảnh nhất là 3 nạn nhân trẻ em tử vong nằm trên bụng bà. Trẻ em luôn là đối tượng đau thương nhất trong các vụ cháy. Trong lúc “nước sôi lửa bỏng”, các con chắc chỉ biết chạy theo người lớn. Các con nằm ngay cạnh hành lang…”, Trung tá Nguyễn Huy Cường kể lại với PV An ninh Thủ đô.



Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, đại tá Ngô Văn Xiêm, nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Phòng cháy chữa cháy, đánh giá: "Kết cấu căn nhà có cầu thang hở, do vậy khói sẽ lan nhanh lên, trước khi lửa kịp bùng lên".

Hơn thế, người bị nạn là trẻ nhỏ và người lớn tuổi nên sức chống chịu và kỹ năng thoát nạn kém. "Rất tiếc với người lớn tuổi và trẻ nhỏ, việc nhanh chóng phản ứng để thoát nạn trong sự cố rất khó thực hiện", ông Xiêm nói với báo trên.

Vụ cháy 4 người tử vong: Người dân kể phút giây leo lên cứu người nhưng bất thành. Nguồn: TPO

