Đối thủ xứng tầm Train To Busan: Phim của Park Shin Hye - Yoo Ah In gây ấn tượng với hình ảnh thây ma ghê rợn

Đường đua màn ảnh lớn xứ Hàn mùa hè này sẽ càng nóng hơn nữa khi hàng loạt những bom tấn kinh dị thi nhau đổ bộ.

Sau Train To Busan phần 2, đến lượt #ALIVE (tên gọi cũ: #ALONE) với sự góp mặt của bộ đôi diễn viên đình đám Park Shin Hye và Yoo Ah In cũng đã xác nhận tham gia vào đường đua mùa hè rực lửa.

Mới đây nhất, nhà sản xuất #ALIVE đã tung ra poster chính thức, đồng thời hé lộ những tình tiết quan trọng sẽ có trong phim khiến khán giả càng thêm trông ngóng thời điểm phim được công chiếu.

Trong tấm poster đầu tiên có thể thấy, nhân vật của Yoo Ah In treo mình trên một lan can lể bắt sóng điện thoại. Trong khi đó dưới chân, rất nhiều thây ma hung dữ đang với tay để bắt lấy anh.

Chưa dừng lại ở đó, ở tấm poster thứ 2, mối nguy hiểm càng tăng lên khi số lượng thây ma xuất hiện mỗi lúc một đông hơn. Đặc biệt, biểu cảm lo lắng của 2 nhân vật chính là Park Shin Hye và Yoo Ah In lộ rõ trên khuôn mặt càng khiến người xem không khỏi hồi hộp về những tình tiết sẽ xuất hiện trong phim.

#ALIVE tập trung vào hai nhân vật bị mắc kẹt trong một thành phố bị cô lập vì dịch bệnh lạ hoành hành. Trong phim, Yoo Ah In vào vai Jun Woo, một thanh niên tách biệt với xã hội vì chứng nghiện game nhưng đồng thời sở hữu sự quyết tâm cao độ giúp anh sống sót qua nhiều hiểm cảnh trong thành phố đang chết vì dịch bệnh.

Trong khi đó, nữ chính Yoo Bin của Park Shin Hye là một "nữ cường" đích thực với trí thông minh và những mẹo sống còn độc đáo khiến ai nấy phải nể phục.

#ALIVE dự kiến sẽ được ra rạp vào tháng 6 này.