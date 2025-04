Đối thủ của Suzy nhan sắc 15 năm không đổi: Sự nghiệp hẩm hiu, lóe sáng nhờ màn lăng xê 1 thứ khiến Kpop phát sốt

Ham Eun Jung, thành viên nhóm T-ara, mới đây đã khiến không chỉ cộng đồng mạng xứ Hàn và cả netizen Việt dậy sóng trước ngoại hình mới của mình. Trong một show giải trí, Eun Jung đã ghé qua tiệm salon, nhờ thợ làm đầu tái hiện lại tạo hình ngày xưa khi còn hoạt động với tư cách idol.

Eun Jung đến salon để được tái tạo lại diện mạo ngày xưa

Sau một lúc, Eun Jung được đội mái tóc giả phong cách bob, tạo kiểu với mái chéo và vuột 1 bên tóc ra sau tai. Cùng với đôi mắt được kẻ eyeliner đậm, Eun Jung nhìn không khác gì thời T-ara ra mắt bản hit I Go Crazy Because Of You. Đã 15 năm kể từ khi 2 “quả bom” đánh dấu màn “lột xác” sang hình tượng trưởng thành của nhóm nữ MBK, Eun Jung gần như không thay đổi, cứ ngỡ nhan sắc bị thời gian “lãng quên”.

Netizen trầm trồ trước ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp 15 năm không đổi của Eun Jung

Cô nàng vẫn giữ được nét tươi tắn và nụ cười rạng rỡ như thưở đôi mươi. Ở thời điểm hiện tại, khi đã chạm ngưỡng U40, người đẹp vẫn xinh xắn, trẻ trung hơn tuổi, làn da trắng mịn khiến chị em không khỏi ghen tị.

Debut với tư cách là thành viên T-ara, Eun Jung từng không nhận được nhiều sự chú ý khi nhóm ra mắt ca khúc đầu tay Lies . Lúc đó, Eun Jung để tóc nâu dài, trang điểm nhẹ nhàng, vô tình chìm nghỉm bên cạnh “tiểu Kim Tae Hee” Ji Yeon hay Hyomin. Chỉ đến khi kết hợp với đàn anh cùng nhà - Supernova qua Time To Love , cô nàng mới thực sự trở nên nổi bật với kiểu tóc pixie cá tính cùng lối trang điểm đập tập trung ở phần mắt.

Nữ nghệ sĩ từng gây sốt và tạo trend trong Kpop với mái tóc bob của mình

Sau đó, Eun Jung chuyển hẳn sang kiểu tóc bob - kiểu tóc đặc trưng đã “đóng đinh” với hình tượng của cô mãi đến bây giờ. Giữa rừng mỹ nhân tóc dài suôn mượt, Eun Jung gây ấn tượng với tạo hình cool ngầu cùng visual “đẹp trai” vô cùng được lòng fan nữ. Cô được cho là một trong những nữ idol đầu tiên lăng xê kiểu tóc bob phá cách tới phái yếu, khiến Kpop lẫn cộng đồng người hâm mộ phát sốt một thời.

Eun Jung đang viral thời gian gần đây với visual và kiểu tóc bob ngày xưa

Cũng sở hữu dấu ấn đặc biệt như Eun Jung nhưng Ga In (Brown Eyed Girls) lại nổi tiếng với hình tượng sexy 18+, và kiểu tóc bob chỉ là yếu tố điểm xuyết làm nên sức hút cho nữ thần tương sinh năm 1987. Thời gian qua, hội cư dân TikTok đã đưa Eun Jung và mái tóc trứ danh viral trở lại, chỉnh sửa “giật giật” giúp người hâm mộ trẻ tuổi biết đến cô nhiều hơn. Netizen ưu gái gọi thành viên T-ara là “nữ hoàng tóc bob” hay “nữ thần tóc ngắn”.

Mái tóc bob đã trở thành thương hiệu của Eun Jung

Eun Jung là một trong những thành viên có lượng fan đông bậc nhất T-ara, chỉ xếp sau em út Ji Yeon. Bên cạnh hoạt động chung với nhóm, Eun Jung cũng phát triển sự nghiệp solo, ra mắt 2 E.P I’m Good (2015) và Desire (2019) nhưng không gây tiếng vang. Điều này phần lớn được tin rằng do scandal bắt nạt Hwa Young năm xưa đã ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh, danh tiếng của các thành viên T-ara.

Sự nghiệp âm nhạc cua Eun Jung hẩm hiu, không nhận được sự ủng hộ từ khán giả

Dù vậy, Eun Jung được biết đến nhiều hơn ở mảng diễn xuất, nhất là vai diễn Yoon Baek Hee trong siêu phẩm học đường Dream High . Baek Hee và Go Hye Mi (Suzy thủ vai) từng là cặp bài trùng thân thiết, có cùng ước mơ âm nhạc. Tuy nhiên, vì bị Hye Mị phản bội ở vòng thi tuyển, Baek Hee sinh hận và trở thành kẻ thù không đội trời chung với Hye Mi. Vai diễn Baek Hee đã giúp tên tuổi của Eun Jung được biết đến nhiều hơn trong giới phim ảnh.

Eun Jung từng đóng chung với Suzy trong siêu phẩm học đường Drean High

Theo đuổi sự nghiệp diễn xuất gần 20 năm, Eun Jung mới đây đã hưởng “quả ngọt” xứng đáng nhờ bộ phim truyền hình Suji & Uri. Tác phẩm đài KBS là cú hit ngoài mong đợi, giúp ekip nói chung và Eun Jung nói riêng gặt hái nhiều giải thưởng phim ảnh. Cô xuất sắc giành được giải thuởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mảng phim truyền hình.