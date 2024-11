Truyền thông ngày 27/11 đồng loạt đưa tin, mẹ nữ ca sĩ Eun Jung (thành viên T-Ara) đã qua đời vào ngày 25/11.

Tang lễ của mẹ nữ ca sĩ được tổ chức tại nhà tang lễ thuộc Trung tâm Y tế Asan ở Seoul, Hàn Quốc. Lễ viếng được cử hành vào ngày 29/11.

Mẹ Eun Jung (T-Ara) qua đời khi cô đang ghi hình tại Việt Nam

Được biết, Eun Jung nghe tin mẹ qua đời khi đang trong quá trình quay 1 chương trình giải trí ở Việt Nam. Sau khi kết thúc fanmeeting cùng T-Ara tại Hà Nội, Eun Jung đã ở lại Việt Nam và bay vào TP.HCM để tham gia ghi hình một chương trình.

Ngay sau khi nghe tin dữ, thành viên T-Ara đã lập tức dừng việc ghi hình và tức tốc trở về Hàn Quốc chịu tang mẹ. Phía Mask Studio - công ty chủ quản của Eun Jung đã ra thông báo: "Chúng tôi bày tỏ sự đau buồn và tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của mẹ Ham Eun Jung. Chúng tôi mong mọi người an ủi và quan tâm để Ham Eun Jung và gia đình cô vượt qua quãng thời gian đau buồn này. Chúng tôi cầu nguyện cho linh hồn của người đã khuất được yên nghỉ và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tang quyến".

Sinh năm 1988, Eun Jung bắt đầu bước chân vào làng giải trí với vai trò sao nhí. Cô tham gia đóng phim từ năm 1995 với vai nhỏ trong "A New Generation of Adults" của đài KBS. Sau khi ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc thần tượng đình đám T-Ara vào năm 2009, Eun Jung cũng tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm truyền hình, điện ảnh như: Death Bell, Hello My Teacher, Dream High, King Geunchogo, Queen Insoo và Five Fingers...