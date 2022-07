Đối mặt với đợt nắng nóng nguy hiểm, dân Mỹ không dám dùng điều hòa mà phải lựa chọn phương pháp làm mát khác

Đợt nắng nóng gay gắt chưa từng thấy đang tiếp tục hoành hành ở hầu khắp nước Mỹ. Theo CNN, hơn 90 triệu người dân trên khắp cả nước đang phải chịu đựng nền nhiệt độ cao kỷ lục, đe dọa trực tiếp sinh mạng của mỗi người.

Một phát ngôn viên của văn phòng giám định y khoa cho biết, tại New York, ít nhất một người đã tử vong vì bị sốc nhiệt vào cuối tuần qua. Tại Pennsylvania, một cụ ông 73 tuổi đã tử vong trong căn phòng không có máy lạnh. Kết quả giám định y tế cho thấy, ông mắc một số bệnh nền trong đó có bệnh tiểu đường.

Nhiều người tin rằng, giải pháp tốt nhất cho tình hình hiện nay đó là: Sử dụng điều hòa nhiệt độ. Mỹ là nơi dùng nhiều thiết bị làm mát hơn bất kỳ quốc gia nào trên hành tinh. Ngày nay 88% các ngôi nhà ở Mỹ đều sử dụng những thiết bị điều hòa không khí trong khi ở châu Âu con số này là 4%. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng bật điều hòa trong mùa nắng nóng cực điểm này.

Nước Mỹ đang phải đối mặt với cái nóng gay gắt.

Lý do vì đâu?

Tìm mọi cách để làm mát

Dù nhiệt độ đang ở mức cao kỷ lục nhưng bà Linda Morris, một nhân viên bưu điện đã nghỉ hưu sẽ không bật điều hòa cho đến khi bà cảm thấy không thể chịu đựng được nữa.

Người phụ nữ lớn tuổi này đã tìm cách thoát khỏi cái nóng nực bằng việc ở trong tầng hầm của nhà mình tại Hickory Hills. Để tránh dùng bếp giữa ngày nắng nóng, bà Linda Morris thường làm món bánh sandwich và hâm lại thức ăn bằng lò vi sóng.

Bà Linda Morris, 65 tuổi, đã từng bị cắt điện vào tháng 6 vừa qua sau khi chậm thanh toán hóa đơn. Kể từ lúc nghỉ hưu, tài chính của bà Morris ngày càng eo hẹp. Giữa thời buổi giá xăng tăng và mọi thứ khác cũng tăng lên vèo vèo, bà Morris đang tìm cách cầm cự qua ngày.

"Tôi không còn đủ khả năng để mở điều hòa nữa. Điều đó thật đáng buồn. Những mùa hè trước đó, tôi đều mở máy điều hòa nhưng năm nay, nó quá quá tốn kém", bà Linda Morris chia sẻ tình cảnh ngặt nghèo của mình.

Cái nóng oi ả khiến nhiều người khó chịu.

Trường hợp của bà Morris không phải là cá biệt, trên thực tế, nhiều người đã phải cắt giảm việc sử dụng điều hòa để cố gắng giữ hóa đơn tiền điện ở trong tầm kiểm soát do giá cả leo thang. Người dân Mỹ đang phải "oằn mình" chống chọi với sự tăng vọt của giá thực phẩm, nhiên liệu cùng các nhu yếu phẩm khác.

CNN đưa tin, hóa đơn tiền điện của người Mỹ dự kiến sẽ tăng vọt lên 20% so với cùng kỳ năm ngoái, với mức giá trung bình 540 USD (hơn 12,6 triệu đồng) trong mùa hè này. Ngay cả khi tiết kiệm hết mức có thể, người dân Mỹ vẫn phải nhận hóa đơn tiền điện cao hơn so với những năm trước. Bởi vì giá điện dân dụng cũng đang tăng nhanh hơn do giá khí đốt tự nhiên, được dùng để sản xuất điện, cũng tăng cao.

Lực bất tòng tâm

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng cho Gia đình Thu nhập Thấp của Mỹ được thực hiện nhằm trợ giúp người dân đang gặp khó khăn thanh toán các hóa đơn tiền sưởi hoặc điều hòa nhiệt độ.

Số tiền hỗ trợ này được phân phối thông qua các bang và các nhóm cộng đồng địa phương, tuy nhiên chỉ một số bang cung cấp hỗ trợ chi phí tiền điện vào mùa hè, còn lại tất cả chỉ tập trung chủ yếu giúp đỡ mọi người trả tiền sưởi.

Trên thực tế, chỉ 15% tiền hỗ trợ được sử dụng để chi trả cho việc chạy điều hòa nhiệt độ. Vấn đề cốt lõi ở đây là không có đủ chi phí để thực hiện chương trình giúp người dân sử dụng máy lạnh một cách rộng rãi hơn.

Cô Alice Gachuzo-Colin ở Springdale, Arkansas, đã tìm đến một cơ quan phi lợi nhuận địa phương vào tháng trước để mong nhận được sự trợ giúp thanh toán hóa đơn tiền điện khi gia đình bị cắt điện lúc nửa đêm. Tuy nhiên, Alice được thông báo rằng quỹ hỗ trợ không còn đủ tiền và cô hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm.

Việc sử dụng điều hòa là điều xa xỉ với nhiều người Mỹ hiện nay.

Cực chẳng đã, cô Alice phải tiêu gần hết số tiền tiết kiệm của mình để trả hóa đơn 256 USD (gần 6 triệu đồng). Thông thường, Alice chỉ trả 160 USD (3,7 triệu đồng)/tháng vào những mùa hè trước đây.

Cô Alice đã cố gắng hạn chế việc sử dụng điều hòa trong gia đình nhưng điều này thật khó khăn khi nhiệt độ tăng cao liên tục và bệnh hen suyễn của cô con gái 13 tuổi trở nên nghiêm trọng hơn khi nắng nóng. Mọi khó khăn đều chất chồng.

Ông Norcross, 55 tuổi, một người khuyết tật chia sẻ: "Hóa đơn tiền điện của gia đình tôi ngày càng tăng cao. Chúng tôi thực sự không thể trả thêm tiền điện".

Người đàn ông có vợ và con trai làm trong lĩnh vực bán lẻ, đã nộp đơn xin hỗ trợ tiền điện nhưng họ không thuộc diện được giúp đỡ. Vì vậy, vợ chồng ông cùng 2 con trai thường ngồi trong xe hơi và chạy điều hòa từ 20 - 30 phút để làm mát vài lần mỗi ngày, tùy thuộc vào thời tiết nắng nóng cụ thể.

Có thể nói rằng, sở hữu một chiếc điều hòa ở Mỹ là không khó nhưng việc "nuôi nó" mỗi ngày lại không hề đơn giản một chút nào giữa thời điểm "bão giá" như hiện nay.

Nguồn: CNN

