Đội mạnh nhất chung kết Anh trai say Hi

Anh trai say Hi tập 11 vừa khép lại và chính thức công bố danh tính 16 anh trai bước vào vòng chung kết. 16 anh trai sẽ chia làm 4 team. Đứng đầu mỗi team là các đội trưởng: Atus, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD và Đức Phúc. Trong số 4 team này, team của đội trưởng Anh Tú Atus được đánh giá là một đội siêu mạnh khi sở hữu toàn những "Top 1" của chương trình. Team Atus không chỉ sở hữu những thành viên từng nhiều lần làm đội trưởng, dẫn đầu bình chọn, mà họ còn là những nhân tố hút fan bậc nhất.

1. Anh Tú Atus

Ngay từ khi chương trình mới lên sóng, Anh Tú Atus đã là nhân tố gây bàn tán bậc nhất Anh trai say Hi. Ở thời điểm các anh trai mới "chân ướt chân ráo" bước chân vào nhà chung, Atus, bằng sự dí dỏm, hài hước, duyên dáng của mình đã giúp cho chương trình tươi mới và thực sự "có cái để xem". Ngoài ra, cũng có thể khẳng định, Atus là một trong những người "truyền máu sĩ" cho tất cả các anh em của Anh trai say Hi, biến "gáy" và "sĩ" trở thành một đặc sản của show truyền hình này. Khán giả không thấy phản cảm, mà ngược lại còn có thêm những tiếng cười giải trí.

Trải qua từng tập, Atus cũng dần khẳng định được bản thân mình không chỉ có "sĩ hão" mà còn có tài năng thật sự. Những lần nắm giữ chức đội trưởng, Atus đều làm rất tốt và góp phần giúp các thành viên trong team được an toàn. Có thể nói, Anh trai say Hi sẽ không thể hoàn hảo nếu thiếu đi mảnh ghép mang tên Atus.

Cho đến hiện tại, có thể nói Atus là một trong những nhân vật đông fan bậc nhất và được nhắc đến nhiều nhất ở Anh trai say Hi. Từ một đội trưởng "ế ẩm" trước khi bước vào vòng tứ kết, Atus đã trở thành một đội trưởng cực "đắt hàng" bên cạnh HIEUTHUHAI ở vòng chung kết. Và anh chàng cũng đã sở hữu một "dream team" gồm toàn những tên tuổi hot, khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải dè chừng.

2. Rhyder

Rhyder chính là nhân vật đầu tiên mà Atus muốn chiêu mộ về đội để "chiến" trong trận chung kết mang ý nghĩa sống còn của Anh trai say Hi. Là một trong những anh trai nhỏ tuổi nhất chương trình, trải qua từng vòng, Rhyder ngày càng chứng minh khả năng của mình đúng với câu nói "tuổi trẻ tài cao".

Quán quân The Voice Kids liên tục góp mặt trong những bản hit Top 1 của chương trình. Anh chàng cũng nhiều lần dẫn đầu bình chọn và được tín nhiệm bầu làm đội trưởng tới 2 lần. "Có Rhyder trong team là bạn đã có 70% chiến thắng" - tuyên bố của Atus nghe thì có vẻ hơi khoa trương, nhưng rõ ràng không phải không có cơ sở!

3. Isaac

Nói về Isaac, Atus trước đây thường "gáy" rằng team mình đã có Atus mà lại có thêm "anh Xái" thì hơi bất công cho các đội khác, vì như vậy thì team quá mạnh. Xem ra điều này không sai! Là anh trai nhiều tuổi nhất chương trình, Isaac ngay từ khi bước vào Anh trai say Hi đã được tín nhiệm trao cho chức đội trưởng.

Nhưng nam ca sĩ chứng minh mình được làm đội trưởng không chỉ nhờ tuổi đời, tuổi nghề, mà còn thực sự là bằng tài năng và thực lực. Isaac luôn nằm trong top đầu bình chọn qua các vòng, làm đội trưởng nhiều đến... phát mệt. Ở nam ca sĩ hội tụ tất cả những gì mà một người làm nghề ao ước: ngoại hình, giọng hát, khả năng vũ đạo. Ngoài ra, Isaac còn được đặc biệt yêu mến bởi tinh thần trách nhiệm, hết mình vì anh em. Atus đã có Rhyder, nay lại thêm Isaac thì quả thật chính là "hổ mọc thêm cánh".

4. HURRYKNG

Là một mảnh ghép của GERDNANG, nhưng HURRYKNG đến với chương trình với không nhiều sự chú ý. So với các thành viên khác như HIEUTHUHAI hay NEGAV, HURRYKNG trầm lặng, không giỏi "quăng miếng" bằng. Thế nhưng những gì HURRYKNG thể hiện ở Anh trai say Hi cho thấy nam rapper có thể tự đi trên đôi chân của mình, tự giành lấy hào quang của riêng mình bằng những nỗ lực và tài năng, chứ không cần phải núp bóng một ai khác.

Tham gia và ghi dấu ấn trong nhiều bài hit như No far no star, Đầu đội sừng, Ngân nga, Walk, Kim phút kim giờ, HURRYKNG ngày càng tỏa sáng và nắm giữ thứ hạng cao trong chương trình. Ở vòng tứ kết, anh chàng cũng được tín nhiệm trao chức đội trưởng và là team đầu tiên full thành viên, được rất nhiều anh trai lựa chọn.

4 thành viên của team Atus, mỗi người một vẻ, ai cũng có những màu sắc và thế mạnh riêng, hứa hẹn sẽ là một trong số những đội đáng gờm nhất ở đêm chung kết Anh trai say Hi sắp tới.

Đón xem Anh trai say Hi tập 12 sẽ lên sóng lúc 20h thứ Bảy – 31/08 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, ON Vie GIẢITRÍ và VieON.