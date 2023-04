Đòi hỏi sốc của Harry

Trong cuốn Our King: Charles III - The Man and The Monarch Revealed , chuyên gia Hoàng gia Anh kiêm phóng viên Robert Jobson nhắc lại chuyện vợ chồng Công tước xứ Sussex đến Anh hồi tháng 9/2022 dự lễ trao giải WellChild. Đó cũng là lúc Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị lâm bệnh.

Harry không thể về kịp cung điện để nhìn mặt bà nội lần cuối chỉ vì yêu cầu muốn đưa Meghan về cùng.

"William, Andrew, Edward và vợ của Edward là Sophie đến Balmoral khoảng 17h, chậm khoảng hai giờ. Còn Harry đến 20h mới xuất hiện. Hoàng tử không bay đến Scotland cùng anh trai, chú vì không cùng quan điểm về người vợ Meghan Markle", Robert Jobson viết trong cuốn sách.

Trong đoạn trích đăng trên Daily Mail, nhà viết sử cho rằng Harry khăng khăng giữ ý định muốn Meghan đi cùng mình dù Charles nói rất có thể Meghan sẽ không đến. Đòi hỏi của Harry được cho là quá quắt và gia đình rất sốc trước thái độ của Công tước xứ Sussex.

Harry trong tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị.

Trong hồi ký Spare kể xấu Hoàng gia Anh, Harry có nhắc về việc Elizabeth II mất. Theo Mirror, Harry phải hoãn ngày phát hành hồi ký, bổ sung gấp chương nhắc về kỷ niệm với nữ hoàng.

Công tước xứ Sussex nói điều anh hối tiếc nhất trong cuộc đời là không thể gặp mặt bà trước khi Nữ hoàng Anh qua đời. "Tôi thấy di động sáng lên. Đó là tin nhắn của Meghan. Cô ấy bảo hãy gọi điện ngay khi thấy tin nhắn. Khi mở báo lên, tôi phát hiện bà đã mất. Cha tôi làm vua. Tôi thắt cà vạt đen bước xuống máy bay giữa cơn mưa phùn", Harry viết trong hồi ký.

Trong cuốn hồi ký đầy tranh cãi, dù nói xấu mẹ kế, anh trai, Harry dành sự tôn trọng tuyệt đối cho bà nội. "Tôi thì thầm bên tai bà, mong bà yên nghỉ bên ông nội", Harry viết thêm.

Cũng trong cuốn sách về Hoàng gia Anh, tác giả viết William - Thân vương xứ Wales, lúc đó là Công tước xứ Cambridge - họp khẩn với Charles sau khi Harry và Meghan có cuộc phỏng vấn với truyền hình Mỹ gây chấn động.

Nhà vua tương lai và người kế vị ngai vàng William quyết định không tin Harry. Họ từ chối gặp riêng Công tước xứ Sussex vì sợ những cuộc trò chuyện từ thân thiết, bình thường nhất đến những quyết sách quan trọng bị bày ra công chúng, sợ nhất là bị xuyên tạc.

Tác giả cho biết Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị mệt mỏi với mâu thuẫn, những cuộc cãi vã giữa hai con trai của cố Công nương Diana. Robert Jobson viết rằng Harry rất tức giận khi William nhờ cậu ruột là bá tước Spencer ngăn chặn cuộc hôn nhân của nhà Sussex.