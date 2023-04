Kẻ xả súng ở Mỹ đã ghi hình phát trực tiếp trên mạng toàn bộ vụ việc

Vụ việc xảy ra vào sáng qua theo giờ địa phương tại trung tâm thành phố Louisville, Mỹ. Kẻ xả súng còn ghi hình phát trực tiếp trên mạng toàn bộ vụ tấn công.



Người thực hiện vụ tấn công tại chi nhánh ngân hàng Old National Bank ở trung tâm thành phố Louisville, bang Kentucky, Mỹ là nhân viên toàn thời gian kể từ năm ngoái. Trước đó, anh ta đã thực tập tại ngân hàng này trong ba mùa hè liên tiếp. Kẻ tấn công, 23 tuổi, đã bị bắn chết ngay tại hiện trường, hiện cảnh sát vẫn chưa rõ là do đạn của cảnh sát hay do anh ta tự sát.

Theo cảnh sát thành phố Louisville, họ đã hành động ngay trong vòng vài phút sau khi nhận được thông tin có kẻ xả súng lúc khoảng 8h30 sáng qua, giờ địa phương.

Cảnh sát xác định 4 nạn nhân thiệt mạng tuổi từ 40 đến 64, trong đó có Phó Chủ tịch ngân hàng. 9 người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát, 3 trong số 9 người này trong tình trạng nguy kịch.

Ông Troy Haste - Nhân chứng nói: "Chúng tôi nghe thấy tiếng súng trường lên đạn, một bà cạnh tôi quay lại nói: Gì thế nhỉ? Thế là hắn ta bắt đầu bắn. Hắn có súng trường dài. Người cạnh tôi bị bắn trúng, máu đổ sang tôi".

Các vụ xả súng hàng loạt phổ biến ở Mỹ. Năm nay đã có 146 vụ. Thống kê này dựa trên định nghĩa súng hàng loạt là khi có hơn 4 người bị bắn hoặc thiệt mạng, không kể kẻ xả súng.