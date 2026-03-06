Đổi đời nhờ 1 bức ảnh, hot girl Hà Nội năm nào hạnh phúc viên mãn bên chồng doanh nhân, nhan sắc U40 cực phẩm

Trong làn sóng hot girl đời đầu của mạng xã hội Việt Nam, cái tên Nguyễn Tú Linh từng là hiện tượng đặc biệt. Chỉ sau một bức ảnh lan truyền trên mạng, cô gái Hà Nội bỗng trở thành gương mặt được cộng đồng mạng săn đón, mở ra nhiều cơ hội trong cuộc sống và sự nghiệp.

Hơn một thập kỷ trôi qua, khi trào lưu "hot girl mạng" đã thay đổi rất nhiều, Tú Linh vẫn là cái tên được nhắc lại như một trong những trường hợp hiếm hoi không chỉ nổi tiếng nhất thời mà còn xây dựng được cuộc sống ổn định và sự nghiệp riêng.

Bức ảnh ở Louvre đưa một du học sinh thành "hot girl M.U"

Bức ảnh đổi đời của Tú Linh

Nguyễn Tú Linh sinh năm 1991 tại Hà Nội. Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại thương trước khi sang Pháp du học và tiếp tục học thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Paris Nanterre University.

Khoảng giai đoạn 2013 – 2014, khi đang là du học sinh tại Pháp, một bức ảnh của Tú Linh chụp trước Louvre Museum bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong bức hình, cô xuất hiện với vẻ ngoài trong trẻo, nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Thời điểm đó, chỉ cần một gương mặt xinh đẹp được lan truyền trên các fanpage lớn cũng đủ để trở thành "hiện tượng mạng". Với Tú Linh, sự nổi tiếng đến khá nhanh: từ một du học sinh bình thường, cô trở thành hot girl đình đám được săn đón trên mạng xã hội.

Không lâu sau, cư dân mạng phát hiện Tú Linh là fan cứng của câu lạc bộ Manchester United. Những bức ảnh cô mặc áo đấu của đội bóng này được chia sẻ rầm rộ, từ đó biệt danh "hot girl M.U" hay "Tú Linh M.U" ra đời và gắn liền với cô suốt nhiều năm.

Bén duyên truyền hình và sự nghiệp sau khi nổi tiếng

Độ phủ sóng của Tú Linh tăng mạnh vào năm 2015, khi cô bất ngờ xuất hiện trong vai trò khách mời bình luận trận derby thành Manchester giữa Manchester United và Manchester City.

Sự xuất hiện của một fan nữ xinh đẹp, am hiểu bóng đá khiến cô càng được chú ý. Đây cũng là bước ngoặt giúp Tú Linh bén duyên với lĩnh vực truyền hình thể thao.

Tú Linh hạnh phúc bên ông xã doanh nhân

Sau khi trở về Việt Nam làm việc, cô đảm nhận vai trò MC bản tin thể thao trên một kênh truyền hình. Vì xuất thân không phải dân chuyên ngành báo chí – truyền hình, Tú Linh cho biết cô phải dành nhiều thời gian tự học thêm kiến thức bóng đá để có thể tham gia dẫn và bình luận chương trình.

Những năm sau đó, cô tiếp tục duy trì công việc truyền hình. Ngoài ra, Tú Linh còn tham gia làm việc trong lĩnh vực tài chính tại một công ty chứng khoán, đồng thời kinh doanh online và thỉnh thoảng làm mẫu ảnh.

Hôn nhân kín tiếng và cuộc sống gia đình viên mãn

Khoảng 3 năm sau khi nổi tiếng, Tú Linh bất ngờ lên xe hoa với một doanh nhân người Hà Nội. Cô khá kín tiếng về đời tư nên thông tin về chồng ít khi được chia sẻ công khai.

Tổ ấm view triệu đô của mẹ 2 con

Tuy vậy, qua những hình ảnh trên mạng xã hội, nhiều người nhận ra vợ chồng cô đang sống trong một căn nhà khang trang tại Hà Nội. Sau khi kết hôn, Tú Linh lần lượt sinh hai con và hiện có một gia đình "đủ nếp đủ tẻ".

So với nhiều hot girl nổi lên từ mạng xã hội, Tú Linh được xem là trường hợp khá đặc biệt: từ hiện tượng mạng chuyển sang công việc truyền hình, đồng thời xây dựng cuộc sống gia đình ổn định.

Sau hơn 10 năm kể từ khi nổi tiếng, nhan sắc của Nguyễn Tú Linh vẫn thường xuyên được nhắc đến.

Nhan sắc Tú Linh ngày càng thăng hạng

Cô từng chia sẻ rằng trong mỗi lần mang thai, cân nặng có thể tăng tới khoảng 17kg, nhưng sau sinh đều nỗ lực tập luyện để lấy lại vóc dáng. Nhờ gu thời trang trẻ trung và phong cách năng động, nhiều người nhận xét Tú Linh trông trẻ hơn tuổi dù đã bước vào ngưỡng U40.

Trong danh sách các hot girl đời đầu của mạng xã hội Việt Nam, Tú Linh vẫn thường được nhắc tới như hình mẫu "đẹp – giỏi – cuộc sống ổn định".

Sau ánh hào quang của một bức ảnh từng gây bão mạng, cô gái từng được gọi là "hot girl M.U" giờ đây có cuộc sống khá kín đáo nhưng vẫn khiến nhiều người tò mò mỗi khi xuất hiện trở lại trên mạng xã hội.