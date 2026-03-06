Mỹ nhân VTV được chồng là đồng môn, đồng nghiệp si mê, yêu chiều, không ghen khi đóng cảnh tình cảm

Mới đây, mỹ nhân VTV Việt Hoa vừa chia sẻ loạt ảnh đi thử áo cưới cùng bạn đời, đồng môn - đồng nghiệp Trọng Trí để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Việt Hoa là nữ diễn viên sinh năm 1996, gây chú ý bởi hàng loạt vai diễn ấn tượng trên phim giờ vàng của VTV. Cô được khán giả yêu mến bởi nhan sắc trưởng thành, nữ tính trên màn ảnh và cả chuyện tình đẹp với người chồng là đồng môn, đồng nghiệp – diễn viên Vương Trọng Trí, người si mê và luôn âm thầm làm “hậu phương” vững chắc cho cô.

Việt Hoa chia sẻ hình ảnh đi thử áo cưới cùng dòng status: "Chúng em đã sẵn sàng rồi ạ!"

Nữ diễn viên trẻ quen mặt trong phim giờ vàng

Ở tuổi 29, Việt Hoa là gương mặt quen thuộc với khán giả qua loạt phim giờ vàng như Cô gái nhà người ta , Trở về giữa yêu thương , Anh có phải đàn ông không , Dưới bóng cây hạnh phúc , Mình yêu nhau, bình yên thôi …. Ngay từ khi mới vào nghề, cô chọn theo đuổi hình tượng trưởng thành, nữ tính, không đóng khung trong các vai hiền lành, một màu. Nữ diễn viên khẳng định cô không đặt nặng vai dài hay ngắn, mà quan trọng là vai diễn có chiều sâu, có đất để thể hiện và không trùng lặp với những nhân vật trước đó.

Thời gian gần đây, Việt Hoa nhận một số ý kiến nghi ngờ cô phẫu thuật thẩm mỹ vì gương mặt có phần khác trước. Nữ diễn viên thẳng thắn cho biết cô chỉ làm răng, không lạm dụng “dao kéo”, đồng thời cho rằng góc máy, ánh sáng cũng góp phần khiến gương mặt trên màn ảnh trông khác đi.

Vẻ đẹp cuốn hút của Việt Hoa trong phim Độc Đạo

Giữ hình ảnh tự nhiên nhưng chỉn chu, Việt Hoa tiếp tục phát huy thế mạnh ở những vai diễn nhiều cung bậc cảm xúc, cho thấy những “màu sắc” khác nhau trong từng bộ phim giờ vàng. Không ồn ào đời tư, cô ghi dấu bằng nỗ lực nghề nghiệp và đời sống hôn nhân nhẹ nhàng, văn minh với người chồng đồng môn, đồng nghiệp luôn âm thầm si mê và nâng đỡ phía sau.

Đồng môn, đồng nghiệp - bạn đời

Việt Hoa và Vương Trọng Trí quen nhau khi cùng học lớp diễn viên K34, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Cặp đôi yêu nhau được 7 năm. Thời gian đầu, do tính cách hướng nội, cô gần như không nói chuyện với bạn học này suốt hai năm, cho đến năm thứ ba khi cả hai cùng diễn chung một trích đoạn thi học kỳ, từ đó bắt đầu gần gũi và “yêu nhau từ lúc nào không biết”.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, tiếp tục là đồng nghiệp trên sân khấu trước khi Trọng Trí rời đơn vị. Từ đôi bạn học chung lớp, cùng nghề, họ trở thành cặp đôi được khán giả yêu mến, đặc biệt khi cùng xuất hiện trong các phim như Trở về giữa yêu thương , Dưới bóng cây hạnh phúc và mới đây là Gió ngang khoảng trời xanh .

Việt Hoa từng chia sẻ, cô và bạn trai đã đăng ký kết hôn từ năm 2021 nhưng vẫn đang trong quá trình chuẩn bị cho 1 đám cưới ấm áp. "Nhiều lần chúng tôi muốn tổ chức đám cưới nhưng do bị cuốn vào các dự án phim nên chưa thể thực hiện được. Đám cưới chỉ có một lần nên tôi muốn dành thời gian để chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Rất may chồng không giục cưới. Anh luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi", Việt Hoa tâm sự.

Với Việt Hoa, Trọng Trí là hậu phương vững chắc để cô toàn tâm với công việc. Cô chia sẻ: "Vì anh ấy cùng nghề nên rất thông cảm cho sự bận rộn của tôi. Khi có thời gian, ông xã luôn sẵn sàng đưa đón tôi đi quay phim".

Với Việt Hoa, Vương Trọng Trí là “tri kỷ” và hậu phương vững chắc để cô toàn tâm với công việc. Cô chia sẻ rằng vì cùng nghề nên chồng rất hiểu tính chất công việc, cảm thông cho lịch quay dày đặc, sẵn sàng đưa đón vợ đi làm khi có thời gian, thậm chí hỗ trợ quản lý cửa hàng chăm sóc thú cưng của cô.

Nam diễn viên cho biết anh thấy thú vị khi được đóng phim cùng vợ, không ghen trước những cảnh tình cảm của Việt Hoa với bạn diễn trên màn ảnh. Việt Hoa cũng thừa nhận: nếu chồng hay ghen, có lẽ cô đã khó lòng theo đuổi nghề diễn, bởi hai vợ chồng đều lựa chọn sống tích cực, đặt ra nguyên tắc phải luôn tôn trọng, yêu thương nhau để mỗi người có tinh thần thoải mái và làm tốt mọi việc.

Bí quyết giữ gìn mối quan hệ hơn 7 năm, theo Việt Hoa, nằm ở sự tôn trọng và đồng điệu. Cùng xuất phát điểm, cùng môi trường nghệ thuật, họ dễ chia sẻ với nhau về áp lực nghề, sẵn sàng san sẻ việc nhà, tạo không gian cho đối phương phát triển sự nghiệp nhưng vẫn hướng về gia đình.

Chuẩn bị cho đám cưới và tổ ấm

Sau chuỗi dự án phim, Việt Hoa cho biết cô sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, chăm lo gia đình. Vợ chồng cô dự định tập trung chuẩn bị đám cưới trong thời gian tới, đồng thời lên kế hoạch sinh con, chấp nhận “chững” lại vài năm sau khi có em bé để ưu tiên cho tổ ấm trước khi trở lại màn ảnh với những vai diễn trưởng thành hơn.

Ngoài công việc diễn xuất, hai vợ chồng thường xuyên livestream giao lưu với khán giả trên TikTok, được nhận xét đời thực hiền lành, dễ mến, trái ngược phần nào với những vai gai góc trên phim. Hình ảnh một mỹ nhân VTV có sự nghiệp đang lên, sở hữu tổ ấm đồng điệu với người chồng đồng môn – đồng nghiệp chung thủy, hiểu nghề, si mê vợ, khiến câu chuyện của Việt Hoa trở thành một trong những chuyện tình đáng ngưỡng mộ của giới nghệ sĩ trẻ hiện nay.

