Con dâu chụp ảnh cơm cữ bố chồng nấu rồi chê ỏng chê eo, dân tình ngán ngẩm vì "cái nết": Đây là thử thách của bố chồng mới đúng!

Những ngày gần đây, một đoạn video ghi lại mâm cơm cữ do bố chồng nấu cho con dâu sau sinh bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận. Điều khiến nhiều người chú ý không phải là những món ăn trên mâm, mà chính là thái độ chê bai của người con dâu đối với bữa cơm do chính bố chồng chuẩn bị.

Trong đoạn clip được chia sẻ, người đăng tải giới thiệu đó là “kiếp nạn của bố chồng nấu cơm cữ cho con dâu”. Trên mâm cơm xuất hiện những món ăn khá quen thuộc trong bữa cơm gia đình: cơm trắng, canh rau, tôm, thịt, rau luộc, một chút nước mắm chấm… Tất cả được bày gọn gàng trên chiếc mâm nhôm giản dị.

Thoạt nhìn, đây là bữa ăn không quá cầu kỳ, nhưng đủ đầy và có vẻ được chuẩn bị khá cẩn thận. Tuy nhiên, khi các khung hình tiếp theo xuất hiện, người xem bắt đầu hiểu vì sao đoạn clip này lại gây tranh cãi.

Trong từng bữa ăn, các dòng chữ chú thích được chèn vào cho thấy người con dâu liên tục “gạch bỏ” các món ăn với lý do: “thịt mỡ không ăn được”, “thịt nạc luộc thì khô”, “thịt bò dai”, “cá tanh”, “chân giò cũng không ăn”… .

Gần như mỗi món ăn trên mâm đều bị đánh dấu bằng một dấu “X” đỏ kèm lời nhận xét.

Ở một bức ảnh khác, tin nhắn được cho là của người con dâu gửi cho chồng cũng khiến nhiều người chú ý. Nội dung tin nhắn viết:

“Thịt mỡ em không ăn. Thịt nạc thì dai. Thịt bò thì dai. Xào thì đậu mỡ, luộc thì khô. Bố bảo không biết nấu gì cho em ăn cả.”

Ngay bên dưới, người này còn nói thêm rằng bản thân “thực ra cũng dễ ăn, nhưng do răng lợi không cho phép” .

Những câu chữ tưởng như chỉ là lời than phiền cá nhân, nhưng khi được đưa lên mạng xã hội, chúng lại khiến không ít người cảm thấy khó chịu. Nhiều ý kiến cho rằng việc một người bố chồng lớn tuổi vào bếp nấu cơm cữ cho con dâu vốn đã là điều không hề phổ biến trong nhiều gia đình Việt Nam.

Ở không ít gia đình, việc chăm sóc sản phụ thường do mẹ ruột, mẹ chồng hoặc chị em phụ nữ đảm nhiệm. Hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi lụi cụi vào bếp nấu từng bữa cơm cho con dâu sau sinh, vì thế, trong mắt nhiều người đã là một sự cố gắng đáng trân trọng.

Chính vì vậy, khi những lời chê bai được đưa ra một cách thẳng thắn và công khai, không ít cư dân mạng cho rằng cách thể hiện ấy thiếu sự tinh tế.

Một số bình luận thẳng thắn viết:

“Không phải ai cũng may mắn có bố chồng vào bếp nấu cơm cữ cho đâu.”

“Có thể đồ ăn chưa hợp khẩu vị thật, nhưng cách nói như vậy nghe rất khó chịu.”

Một người khác nói:

“Thấy ấm ức thế thì tự đứng dậy nấu mà ăn đi!”

Một số ý kiến khác lại cho rằng vấn đề không nằm ở việc góp ý món ăn, mà nằm ở thái độ. Trong gia đình, chuyện khẩu vị không hợp là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng giữa việc góp ý nhẹ nhàng và việc liên tục chê bai từng món ăn là hai câu chuyện rất khác.

Nhiều người cũng chỉ ra rằng mâm cơm trong video thực ra không hề “tệ” như lời mô tả. Thịt, rau, canh, tôm… đều là những món phổ biến trong bữa cơm gia đình Việt, thậm chí khá phù hợp cho người sau sinh khi được chế biến thanh đạm.

Một số người từng trải qua thời gian ở cữ cũng chia sẻ rằng giai đoạn này sản phụ thường khá nhạy cảm về khẩu vị. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn vẫn là sự cảm thông giữa các thành viên trong gia đình.

“Sau sinh mệt mỏi thật, nhưng người nấu cơm cũng có nỗi vất vả riêng”, một bình luận viết.

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng câu chuyện trên mạng xã hội đôi khi chỉ phản ánh một phần rất nhỏ của thực tế. Một vài đoạn clip ngắn hoặc vài dòng chú thích chưa chắc đã phản ánh toàn bộ mối quan hệ trong gia đình.

Tuy vậy, điều khiến nhiều người suy nghĩ sau câu chuyện này không chỉ là chuyện món ăn ngon hay dở, mà là cách mỗi người thể hiện sự trân trọng với công sức của người khác.

Trong đời sống gia đình, đôi khi những điều giản dị như một bữa cơm cũng chứa đựng rất nhiều tình cảm. Người nấu có thể không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, món ăn cũng không hoàn hảo, nhưng phía sau đó vẫn là thời gian, sự quan tâm và cả tấm lòng.

Vì thế, với nhiều người, câu chuyện “mâm cơm cữ của bố chồng” không đơn thuần là một đoạn video gây tranh cãi trên mạng. Nó giống như một lời nhắc nhẹ: trong gia đình, đôi khi điều quan trọng nhất không phải là món ăn có vừa miệng hay không, mà là cách chúng ta nhìn nhận và trân trọng sự chăm sóc của những người thân xung quanh.