Đọc thông báo "giảm giá 50%" của giáo viên trước giờ kiểm tra, học sinh chưa kịp hí hửng đã sợ toát mồ hôi hột: Sale này nhường ai săn thì săn

Cứ nhắc tới mấy trò "troll" nhau nghịch ngợm, chắc hẳn ai cũng nghĩ tới lũ "nhất quỷ nhì ma", còn thầy cô đứng trên bục giảng luôn nghiêm túc, tiếng nói "thét ra lửa". Thế nhưng mỗi khi thầy cô muốn "ra chiêu", tụi học sinh có khi chỉ ngậm ngùi biết nhìn và thán phục.



Chẳng hạn mới đây, một bảng thông báo trước lúc làm bài kiểm tra của một giáo viên ở TP.HCM được chia sẻ trên hội nhóm dành cho học sinh đã khiến dân tình vừa cười nghiêng ngả vừa thích thú.

Thay vì nhắc nhở không được quay cóp, nhắc bài cho bạn, giáo viên này có cách diễn đạt "đi vào lòng người" hơn nhiều. Còn mấy đứa học trò mới đầu còn hí hửng vì tưởng được tặng quà... "sale off", ai ngờ định thần lại thì đây lại là lời "thì thầm" đầy... hăm dọa.

Tưởng được phần thưởng, ai ngờ là lời... hăm dọa cao tay.

Tấm bảng thông báo ghi:

1. Trượng phu, nghĩa hiệp cho bạn chép bài, được SALE OFF 50% số điểm (chữ sale off viết in hoa, tô đỏ, thật là biết "nhấn mạnh" quá chứ!).

2. Liếc mắt đưa tình, thì thầm mùa xuân, bỗng dưng yêu sách/vở đột xuất sẽ bị nghiêm cấm trong thời gian làm bài.

Cuối thông báo còn có lời chúc Good Luck (chúc may mắn), thật như "xát muối" vào tim mấy chục đứa học trò đang "thảng thốt" ngồi ở dưới.

Đến nước này thì nhân vật nào muốn đóng vai... anh hùng, ra tay nghĩa hiệp hòng ghi điểm trong mắt "người đẹp" cũng bó chân luôn rồi. Tốt nhất đến giờ kiểm tra thì chỉ tập trung vào bài làm của mình, đừng "tán tỉnh" không đúng chỗ.

"Sale này có cho tiền cũng không dám săn"...

Lời cảnh báo nghe nhẹ nhàng mà đầy uy lực, bảo sao cư dân mạng sau khi đọc được thay nhau bình luận và "tag" bạn bè vào để nhắc nhở: "Sale này mình không có nhu cầu"; "Thầy đáng yêu quá, mới đọc thấy sale off tưởng được món hời, đọc xong cười đau ruột"; "Tôi là chúa săn sale, mà nghe sale này thôi đành nhường ai nhận thì nhận; "Sale này có cho tiền cũng không dám săn"...

Thật ra chuyện học sinh quay cóp, bày bài cho bạn trong giờ kiểm tra dường như đã trở thành chuyện "thường ngày ở huyện", thế hệ nào mà chẳng có. Học sinh quay cóp được bài thì ai chăm ai lười, ai học tốt ai học kém chẳng thế nào phân biệt nổi. Và tất nhiên với vai trò của một người giáo viên cần sự công tâm thì thầy cô đời nào cho chuyện chép bài được diễn ra trót lọt đúng ý lũ học trò.

Thế nhưng "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", những người thầy người cô từng trải qua quãng đời học sinh cũng chẳng còn lạ lẫm với những "trò quỷ" của đám học trò. Với tinh thần thúc đẩy các em chăm chỉ học tập, tránh lười biếng, ỉ lại, quay cóp bài của bạn, nhiều giáo viên đã ra độc chiêu chặn đứng thói xấu trong sự ngỡ ngàng, thảng thốt của học trò.

Với đề bài này thì ý định quay cóp bài của bạn đã bị đập tan từ trong trứng nước!

Trước đó, để chống tình trạng "copy" rồi "paste", một thầy giáo đã quyết định cho... mỗi người một đề thi. Có người còn nghĩ cách cho đỡ mất thời gian hơn, đó chính là: Trong đề kiểm tra 15 phút gồm 2 câu hỏi tự luận. Bài toán với dữ kiện liên quan đến 2 số m và n trong đó m là ngày sinh, n là tháng sinh của học trò. Mỗi học trò sẽ có ngày sinh và tháng sinh khác nhau nên kết quả bài toán cũng khác.

Không ít bình luận gởi lời khen tới thầy giáo "cao tay", dù phải chấm từng bài một nhưng với cách làm này, đảm bảo nạn quay cóp giảm hẳn.