Độc quyền: Phát hiện MONO rục rịch đi quay hình, "Waiting for you" sắp có MV xịn rồi?

Mới đây, "team qua đường" đã bắt gặp loạt hình ảnh của MONO trên trường quay tại TP.HCM cùng với dàn ekip hùng hậu. Kể từ khi debut đến nay, sức hút của MONO ngày càng lớn và gần như không kém cạnh người anh Sơn Tùng thuở bắt đầu nổi tiếng là bao.

Nhiều nguồn tin nội bộ cũng tiết lộ rằng MONO và ekip đang trên trường quay để ghi hình cho MV mới, mà có khả năng rất cao là Waiting for you - bản hit lớn nhất của nam ca sĩ tính đến thời điểm hiện tại.

MONO trẻ trung với trang phục đơn giản

Dễ dàng nhận thấy anh chàng để tóc xoăn ấn tượng

Loạt ảnh cho thấy MONO đang di chuyển cùng ekip vào trong một phim trường lớn. Có lúc anh mặc áo thun màu vàng thoải mái lộ ra khuôn mặt đặc trưng với mái tóc dài có lẽ được tạo hình cho riêng MV Waiting for you . Cũng có lúc MONO đeo kính râm và di chuyển rất nhanh để tránh bị nhận ra, bảo đảm được tính bảo mật cho việc ghi hình. Sau khi hoàn tất việc ghi hình, MONO cũng di chuyển rất nhanh ra xe ô tô riêng để ra về.

Hình ảnh MONO trên trường quay

Nam ca sĩ diện 1 chiếc áo màu vàng nổi bật

Đứng xa vẫn có thể nhận ra

Trước đó, MONO và ekip đã mở đợt casting khá rầm rộ, tuyển nữ chính cho cả 3 MV Waiting for you, Em là và Anh không thể. Có thể thấy ekip MONO đã đầu tư không nhỏ để thực hiện liên tiếp nhiều MV như thế. Nhưng rõ ràng trong thời điểm hiện tại, Waiting for you chính là sản phẩm được mọi người trông chờ nhất, không chỉ từ người hâm mộ!



Mặc dù Quên anh đi là đĩa đơn debut của album 22 tuy nhiên ca khúc thành công nhất của MONO tính đến hiện tại chắc chắn phải là Waiting for you, một trong những bản hit "quốc dân" của làng nhạc Việt trong năm 2022. Thành tích của Waiting for you vượt trội hơn hẳn các ca khúc còn lại trong album debut của MONO. Cụ thể đoạn audio Waiting for you đăng tải trên YouTube đã thu về hơn 43 triệu lượt xem với xấp xỉ 400 nghìn lượt thích, từng vươn lên top 1 trending Việt Nam và tính đến thời điểm hiện tại (22/10/2022) vẫn chễm chệ ở vị trí thứ 29 trên Top Trending toàn cầu.



Chưa dừng lại ở đó, ca khúc đạt #1 đồng loạt ở Spotify, iTunes và Apple Music. Tính riêng ở Spotify, ca khúc Waiting for you cũng mang về gần 5 triệu lượt stream, một thành tích cực kì ấn tượng không chỉ với một nghệ sĩ mới debut ít tháng mà còn so với cả những nghệ sĩ kì cựu.

Ca khúc đứng đầu BXH Apple Music

Top 1 Spotify Daily Chart

Global MV của YouTube

Waiting for you sở hữu giai điệu cực kì bắt tai, dễ gây nghiện được "nhào nặn" qua bàn tay của producer onionn.. Kể từ khi ca khúc được MONO bắt đầu đem đi trình diễn ở các tụ điểm nightlife, ca khúc đã trở thành một hiện tượng và nhanh chóng "bùng nổ" khắp hang cùng ngõ hẻm. Ở bất kì đêm diễn nào của MONO, Waiting for you luôn là ca khúc được trông chờ số 1 khi khán giả vô cùng thích nhìn anh chàng "đu đưa" đầy quyến rũ theo điệu nhạc và nhất là phân đoạn "ú oà" cực đặc trưng. Với Waiting for you, anh từng khiến 1 câu lạc bộ đêm danh tiếng ở Hà Nội "thất thủ", khiến sân khấu Chung kết Miss Grand Vietnam 2022 bùng nổ và "kết nạp" loạt người đẹp vào "fanclub" của mình... Giai điệu Waiting for you cũng được liên tục cover, "chế cháo" khiến ca khúc vốn đã hot lại càng hot hơn.

Với loạt thành tích "khủng" cùng độ bao phủ cực "khủng khắp các nền tảng MXH, công chúng chắc chắn rất nóng lòng để thưởng thức MV Waiting for you để xem MONO sẽ "ú oà" hàng triệu trái tim hâm mộ ra sao!