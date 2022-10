Mono casting tìm diễn viên nữ đóng MV mới

Tối 2/10, Mono thông báo đã hoàn thành khâu casting diễn viên nữ cho dự án kế tiếp. Qua đó, Mono cũng hé lộ single thứ hai mà nam ca sĩ lựa chọn thực hiện MV là ca khúc Em là - Track thứ 3 trong Album 22.

Mono nói: "Mono cám ơn tất cả mọi người đã đến buổi casting ngày hôm nay. Có những bạn đến từ những thành phố khác, từ những nơi rất là xa nhưng vẫn nhiệt tình đến đây để trao cho Mono cũng như Mono team sự nhiệt tình của mọi người".

Mono thông báo đã hoàn thành phần casting diễn viên nữ đóng MV mới

Chưa dừng lại ở đó, Mono cũng thông báo ca khúc Waiting for you cũng đang trong quá trình sản xuất MV. Như vậy, trong thời gian tới, Mono sẽ cùng lúc thực hiện 2 MV cho Em là và Waiting for you với nữ chính được casting kỹ lưỡng.

Waiting for you là ca khúc đang nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Vào tối 1/10, Mono đã trình diễn ca khúc tại Chung kết Miss Grand Vietnam 2022 và gây bão trên mạng xã hội..

MONO là một trong những ca sĩ được quan tâm nhất hiện nay

Waiting for you là ca khúc nổi bật trong Album 22. Chất nhạc cực ngầu cùng câu chuyện của chàng trai si tình, yêu đơn phương, luôn "muốn nói với cả thế giới chỉ thương em mà thôi" đã chinh phục đông đảo khán giả yêu nhạc Việt.

Waiting for you từng chiếm giữ #2 Top Trending Music Youtube, #1 BXH Apple Music, #1 BXH Apple Music Daily, #1 Spotify Daily Chart (BXH ngày 09/09), #1 BXH Làn sóng xanh tuần 1 tháng 09, #1 BXH Nhaccuatui, #1 Ituned Daily Top Song, #2 Trending YouTube Music, #3 BXH Zing Chart.