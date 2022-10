Độc quyền: Charlie Puth kể chuyện làm album mới, tiết lộ mình là Blarmy (Blink và Army)

4 năm kể từ album Voicenotes với bản hit Attention vẫn được bật cho đến tận bây giờ, Charlie Puth mới chính thức trở lại với album phòng thu thứ 3. Lấy chính tên của mình làm tựa đề cho album, chàng ca sĩ mang đến nhiều câu chuyện để kể, nhiều ngóc ngách trong tâm hồn được khai phá sau chừng ấy thời gian và cả những bất ngờ mới mẻ về âm nhạc.

"Tôi đã làm nhạc được 8 năm, nhưng phải đến Charlie tôi mới trọn vẹn là chính mình. Bao năm qua, tôi đã cố ra vẻ tuyệt vời, nhưng đó chỉ là một vỏ bọc, một tấm gương mờ đã đến lúc bị đập bỏ. Giờ đây, không còn bất cứ thứ gì ngăn trở nữa, nếu đưa tay ra, bạn sẽ chạm tới tôi" - Puth chia sẻ.

Charlie Puth chia sẻ về album mới

Vẫn với những giai điệu bắt tai, dễ gây nghiện cùng cảm xúc và suy tư thật gần gũi, thông qua album mới, Charlie Puth một lần nữa cho người ta thấy vì sao anh vẫn luôn nằm trong danh sách những nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ sáng giá nhất của thế hệ này.



Nhân dịp album mới ra mắt, anh đã có một buổi trò chuyện độc quyền với chúng tôi. Anh chia sẻ về hành trình thực hiện album Charlie, những kỷ niệm đáng nhớ với Jongkook (BTS) trong quá trình thực hiện Left And Right. Và tất nhiên, trả lời cho câu hỏi về việc có hay không những màn kết hợp tương lai với các nghệ sĩ Kpop.

Là một nhạc sĩ/ ca sĩ, bạn có thể chia sẻ một chút về quá trình sáng tạo ra một bài hát của bạn được không? Thường thì, niềm cảm hứng của bạn đến từ đâu? Giai điệu hay lời hát sẽ là thứ đến đầu tiên?

Có thể nói rằng, trong những album trước thì giai điệu là thứ tìm đến trước. Nhưng với album mới nhất này, lời hát lại thứ đến đầu tiên, sau đó tôi mới tạo ra giai điệu và beat quanh chúng. Ví dụ như bài số 7 trong album có tên là Loser, tôi đã viết lời rồi mới viết nhạc cho bài hát này.

Cảm hứng viết nhạc trong album này của tôi đến từ việc… trò chuyện. Tôi trò chuyện với mọi người xung quanh mình. Tôi cũng đối thoại với bản thân rất nhiều, và tôi nhận ra đây cũng là một cách trị liệu bởi trong quá trình đó, ta có thể nhận ra rất nhiều thứ bên trong mình.

Đã 4 năm rồi kể từ album lần trước! Tại sao bạn lại mất nhiều thời gian đến vậy cho sản phẩm lần này của mình?

Tôi mất thời gian cho nó bởi tôi đặt tên album này bằng chính tên của mình. Tôi phải chắc chắn rằng mọi bài hát trong đó đều được tỉ mẩn, đo ni đóng giày đúng với những gì đại diện cho bản thân tôi.

Bìa album mới của Charlie Puth. Sản phẩm âm nhạc lần này sẽ bao gồm 12 ca khúc

Vậy bài hát nào mất nhiều thời gian và chất xám của bạn nhất khi thực hiện?



Bài khó nhất chắc chắn là I Don’t Think That I Like Her, ca khúc số 11. Bài hát ấy có thật nhiều lớp lang phải đặt vào đó. Tôi mời cả Travis Barker tham gia chơi trống cho bài hát này, mà tôi thì chưa bao giờ thử phối trống vào nhạc của mình cả, ý tôi là trống thật ấy!

Bài hát bạn ưng ý nhất thì sao?

Đó là bài Smells Like Me. Tôi thật sự rất thích bài hát đó. Tôi thích nó chỉ vì nó rất… gây nghiện khi nghe. Tôi cứ nghe hoài phần giai điệu và hòa âm của bài hát đấy, mà nó vẫn chạm đến tôi như khi tôi nghe bản có lời vậy.

Bạn muốn người nghe sẽ nhìn thấy điều gì ở bạn, ở con người và tâm hồn của bạn sau album này?

Tôi muốn họ thấy tôi là một người dễ đồng cảm và gần gũi. Chẳng cần phải đặt tôi lên cao chót vót, tôi muốn bất cứ ai cũng có thể tìm thấy sự đồng cảm đó từ tôi, và biết đâu, cũng có thể sáng tác và làm nhạc sau khi nghe album này.

Charlie Puth đã có màn hợp tác ăn ý với thành viên Jungkook của BTS

Hãy tiết lộ một chút về màn kết hợp với Jungkook được chứ! Tại sao bạn lại tìm đến Jungkook mà không phải một thành viên nào khác của BTS? Và trong tương lai, liệu có thêm những màn kết hợp khác với những nghệ sĩ khác chứ?



Cậu ấy là người duy nhất… có lịch trống (cười).

Thật ra tôi muốn thực hiện một bài hát với tất cả thành viên BTS, nhưng tôi đặc biệt muốn giữ riêng Left And Right cho Jungkook, giọng của cậu ấy thật sự rất hoàn hảo khi đặt vào bài hát này.

Trong quá trình làm việc, tôi thì không biết tiếng Hàn, còn Jungkook nói được rất ít tiếng Anh. Vậy nên tin nhắn trao đổi của chúng tôi chủ yếu là các… emoji. Nhưng tôi cũng cảm thấy rất gần gũi với cậu ấy, tính cậu ấy cũng có phần kỳ quặc như tôi vậy.

Còn trong tương lai, chắc chắn rồi, tôi rất muốn được hợp tác với các nghệ sĩ Kpop khác. Thậm chí có thể không phải là kết hợp, mà tôi sẽ sản xuất và viết nhạc cho họ luôn.

Bạn là Army hay là Blink?

Tôi là… cả hai luôn. Tôi là Blarmy.

Bạn nghe album mới của BlackPink chưa?

Tôi vừa mới nghe tức thì luôn nè.

Charlie Puth hóa cao bồi trong MV ca khúc Loser vừa phát hành

Câu hỏi cuối nhé: Có câu hỏi phỏng vấn nào bạn muốn trả lời nhưng chưa bao giờ được hỏi không?



Đó là “Chiếc xe yêu thích của bạn là gì?”. Tôi thích xe lắm. Nhiều khi tôi chỉ muốn nói về xe cả ngày thôi.

Vậy “Chiếc xe yêu thích của bạn là gì?”

Tôi rất vui vì bạn đã hỏi. Chiếc xe yêu thích của tôi là Lexus Convertible 1996. Có gì đó rất ấm áp và độc đáo trong nội thất của nó. Chắc chắn tôi sẽ nghe album mới của mình khi vi vu trên chiếc xe này.

Cảm ơn Charlie về buổi trò chuyện và chúc album mới của bạn sẽ thành công!