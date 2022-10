MOVSA GALA 2022: Sự kiện âm nhạc để lại ký ức đẹp trong lòng du học sinh Melbourne

Movsa Gala là tên gọi của cuộc thi tiếng hát sinh viên Việt toàn thành phố Melbourne (Úc), một trong những hoạt động truyền thống, được hội sinh viên Việt Nam (MOVSA) tổ chức với mong muốn tạo cơ hội cho du học sinh và sinh viên được gần nhau hơn đồng thời ca ngợi văn hoá quê hương đất nước Việt Nam.

Ban tổ chức chuẩn bị cho sự kiện

Thành viên ban điều hành MOVSA nhiệm kì 2021-2022 tại đêm chung kết MOVSA GALA 2022

Sau 5 năm vắng bóng, cuộc thi tiếng hát đã được diễn ra vào 1/10/2022 với sự góp mặt đông đảo của nhiều gương mặt nổi tiếng như MC Anh Tuấn, ca sĩ Minh Duy và ca sĩ Minh Uyên với cương vị là ban giám khảo. Nhiều vị khách mời quan trọng đại diện cho các doanh nghiệp lớn nhỏ tại Việt Nam và Úc cũng có mặt sớm để chúc mừng sự kiện. Đây là sự kiện hoành tráng, quy tụ gần 300 du học sinh đang theo học tại các trường cao đẳng và đại học tại thành Melbourne, bang Victoria.

Hội đồng nghệ thuật bao gồm MC Anh Tuấn, ca sĩ Minh Uyên và cựu thành viên M4U- Minh Duy.

Các nhà tài trợ tại sự kiện.

Cuộc thi âm nhạc này để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem bởi không gian trang trí lãng mạn của tông màu tím hồng, ví như đang lạc vào thế giới đầy màu sắc của âm nhạc tuổi trẻ. Với chủ đề "The Multiverse", sân khấu đêm chung kết được trang trí bởi bóng bay, mô hình phi hành gia, mặt trăng… với ánh sáng ấm khiến người xem cảm nhận được chủ đề của sự kiện.



Vị khách mời chụp ảnh với background sự kiện

Sân khấu MOVSA GALA 2022

Ngoài ra, cuộc thi âm nhạc quy tụ dàn thí sinh tài năng và ban nhạc đầy kinh nghiệm, đem đến nhiều màn biểu diễn ấn tượng trên sân khấu đêm chung kết. Ban tổ chức MOVSA đã khéo léo xen kẽ các tiết mục âm nhạc có âm hưởng nhẹ nhàng tình cảm như "Until I found You", " Một thời ta đã yêu" với các tiết mục có không khí vui tươi, bùng nổ, khuấy động như "mashup Nothings In Your Eyes/Đôi Mắt", " Bad Trip", mang lại nhiều khung bậc cảm xúc cho người xem xuyên suốt sự kiện.

Màn trình diễn ấn tượng của các thí sinh

Bên cạnh màn trình diễn của thí sinh, MOVSA GALA 2022 còn có màn trình diễn của các vị khách mời đến từ ca sĩ Minh uyên, nhóm nhảy nổi tiếng Melbourne hay cựu thí sinh MOVSA Gala mùa trước.

Màn trình diễn sôi động của các vị khách mời gửi đến khán giả

Kết qủa cuộc thi đêm chung kết đã được đánh giá một cách công tâm từ dàn ban giam khảo dứoi sự chứng kiến của gần 300 vị khán giả. Vượt qua 9 thí sinh, bạn Phùng Khánh Huyền với màn trình diễn " It’s Man’s Man’s World’ đã xuất sắc trở thành quán quân của MOVSA GALA 2022. Tiếp đến là bạn Đỗ Công Minh với tiếp mục "Bad Trip" đã trở thành Á Quân 1. Cuối cùng, bạn Nguyễn Lê Trung Đức với tiếp mục "Con cò" đầy cảm xúc cao trào đã xuất sắc trở thành Á Quân 2.

Thí sinh Phùng Khánh Huyền- đạt giải quán quân

Thí sinh Đỗ Công Minh- Á Quân 1 Thí sinh Nguyễn Lê Trung Đức- Á Quân 2

Sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp, đọng lại cảm xúc không chỉ ở các bạn thí sinh mà còn ở tất cả những ai đã có mặt ngày hôm đó. MOVSA GALA 2022 đã thành công kết nối cộng đồng người Việt, nhằm khẳng định rằng người Việt của chúng ta luôn hướng về những điều tốt đẹp nhất dù ở nơi đâu đi nữa đồng thời ca ngợi văn hoá quê hương đến nước Việt Nam.