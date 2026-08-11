Độc lạ Trung Quốc: Cô gái 26 tuổi vừa đi xem mắt đã làm một việc khiến bố mẹ không kịp trở tay

Trong thời đại người ta thường tin rằng "chậm mà chắc", ngay cả tình yêu cũng dần trở thành một cuộc chạy đường dài. Nhiều người cho rằng phải yêu nhau vài ba năm, tìm hiểu kỹ hoàn cảnh, tính cách và gia đình đối phương thì mới đủ yên tâm bước vào hôn nhân. Thế nhưng, cũng có những người chỉ gặp nhau vài lần đã quyết định trao cho nhau phần đời còn lại.

Gần đây, câu chuyện của một cô gái ở Chiết Giang (Trung Quốc) gây chú ý trên mạng xã hội khi cô chia sẻ hành trình 10 ngày quen nhau đã đính hôn, sau đó chỉ 7 ngày đã đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới. Tính từ lúc hai người xa lạ gặp nhau đến khi chính thức trở thành vợ chồng, họ chỉ mất chưa đầy 3 tuần.

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn là 4 tháng sau đám cưới, cô mang thai và hiện đã sinh con. Tốc độ này khiến không ít người đặt câu hỏi: Đây là sự lựa chọn của tình yêu hay một canh bạc với cả cuộc đời?

10 ngày tìm hiểu, cô gái đã quyết định cưới

Theo lời kể của cô gái, cuộc hôn nhân này bắt đầu từ một mối mai mối do người thân giới thiệu. Vì hai bên có người quen chung nên cô cho rằng mình không hoàn toàn bước vào một mối quan hệ với người xa lạ.

Cô cho biết bản thân từng độc thân suốt hơn 20 năm và mong muốn tìm một người có đời sống tình cảm đơn giản. Chồng cô cũng không có nhiều kinh nghiệm yêu đương. Anh từng quen một người nhưng mối quan hệ chỉ kéo dài khoảng 5 ngày và chính anh xem đó như một cuộc tình trẻ con.

Sự tương đồng ấy lại khiến hai người cảm thấy đối phương khá chân thành và không phức tạp.

Tiêu chí chọn chồng của cô cũng tương đối rõ ràng: không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc. Người đàn ông được giới thiệu đáp ứng đúng những điều cô mong muốn.

Cô cũng dành thời gian tìm hiểu gia đình đối phương. Theo chia sẻ, cha mẹ người đàn ông đều là những người làm nông chất phác, sống ngay thẳng và biết cư xử. Đó là một trong những yếu tố khiến cô cảm thấy yên tâm.

Điều đáng nói là trong 10 ngày trước khi đính hôn, cô không dành toàn bộ thời gian cho những cuộc hẹn lãng mạn. Thay vào đó, hai người nói chuyện thẳng thắn về những vấn đề thực tế của cuộc sống hôn nhân: muốn có bao nhiêu con, sau này sẽ sống và phát triển ở đâu, điều kiện kinh tế của hai gia đình ra sao.

Cô thẳng thắn cho rằng: "Xét cho cùng, xem mắt chính là cân nhắc được - mất. Tôi không cần đối phương phải quá xuất sắc, nhưng cũng không thể quá tệ. Cuộc sống cuối cùng vẫn là cơm áo gạo tiền. Có những người yêu nhau nhiều năm vẫn chia tay, nếu bản thân người đó tốt thì những chuyện còn lại có thể để thời gian trả lời".

Hôn nhân là tình yêu hay một canh bạc?

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, mạng xã hội lập tức chia thành nhiều luồng ý kiến.

Một số người cho rằng quyết định kết hôn sau 10 ngày là quá vội vàng. Họ đặt câu hỏi liệu trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hai người đã thực sự hiểu được thói quen, tính cách và cách ứng xử của nhau hay chưa.

Một ý kiến nhận xét rằng kết hôn không giống như mua một món đồ, bởi những điều chưa nhìn thấy trước hôn nhân có thể trở thành vấn đề lớn sau khi cuộc sống chung bắt đầu. Khi cảm xúc ban đầu qua đi, sự khác biệt về quan điểm sống mới thực sự được bộc lộ.

Ngược lại, nhiều người lại ủng hộ cách lựa chọn của cô gái. Họ cho rằng một mối quan hệ không nhất thiết phải kéo dài nhiều năm mới có thể tiến đến hôn nhân. Nếu hai người có mục tiêu tương đồng, hoàn cảnh phù hợp, nhân phẩm đáng tin cậy và đã thẳng thắn trao đổi về những vấn đề quan trọng thì thời gian không phải yếu tố duy nhất quyết định một cuộc hôn nhân.

Có người bình luận rằng "yêu là chuyện của cảm xúc, còn kết hôn là chuyện của năng lực và trách nhiệm". Theo quan điểm này, thay vì kéo dài quá trình tìm hiểu trong nhiều năm vì sợ rủi ro, đôi khi hai người có thể lựa chọn bước vào cuộc sống chung rồi tiếp tục học cách thích nghi với nhau.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện cũng đặt ra một vấn đề đáng suy ngẫm về tâm lý kết hôn của người trẻ hiện nay. Khi phải cân nhắc ngày càng nhiều yếu tố như tài chính, sự nghiệp, tính cách, tự do cá nhân và trách nhiệm gia đình, không ít người vô tình biến chuyện tình cảm thành một bảng tính đầy những điều kiện.

Hôn nhân vốn không có công thức tuyệt đối. Có những cặp đôi yêu nhau nhiều năm nhưng cuối cùng vẫn chia tay, cũng có những người gặp nhau trong thời gian rất ngắn nhưng lại đồng hành với nhau cả đời.

Điều quan trọng có lẽ không nằm ở việc yêu bao lâu, mà là trước khi quyết định bước vào hôn nhân, hai người có đủ tỉnh táo để nhìn thấy con người thật của nhau hay không.

Bởi suy cho cùng, cuộc sống hôn nhân không được tạo nên bởi những lời hứa đẹp đẽ, mà được xây từ những ngày bình thường nhất.