Đọc dòng tin nhắn chị gái gửi nhầm cho "anh rể" mà tôi lạnh sống lưng, hóa ra chị đã giấu giếm bí mật động trời này suốt 5 năm

Tôi biết chuyện ấy trong một buổi tối tình cờ, khi vô tình đọc được tin nhắn chị gửi nhầm cho tôi thay vì “anh rể”: “Mai về quê nhớ đóng cho tròn vai, ở lại qua đêm tôi chuyển đủ 5 triệu”. Ban đầu tôi nghĩ chị bị ai đó tống tiền, nhưng càng đọc kỹ, tôi càng lạnh sống lưng.

Hóa ra, chị tôi, người mà cả họ vẫn nghĩ có một cuộc hôn nhân yên ổn, đã ly hôn từ 5 năm trước. Tất cả những lần chị và “anh rể” cùng về quê, cười nói, nấu ăn, cùng ngồi chụp ảnh với bố mẹ, đều chỉ là màn kịch chị dàn dựng, với giá 2 triệu cho mỗi lần xuất hiện, và 5 triệu nếu ở lại qua đêm để “tránh bị nghi ngờ”.

Tôi nhớ lại bao lần chị dẫn anh về, bố mẹ vui lắm, luôn bảo hai vợ chồng chị khéo vun vén, sống hòa thuận. Bố còn khoe với hàng xóm rằng “thằng rể nhà tôi ngoan, giỏi sửa đồ đạc, lại thương vợ”. Còn tôi chỉ thấy anh ta lười nhác, nhậu nhẹt, nói năng cộc cằn nhưng tôi vẫn nghĩ chắc anh ta phải có điểm tốt thì chị tôi mới lấy.

Khi thấy tôi hỏi lại vấn đề thuê anh rể là thế nào? Chị bảo chị sợ bố mẹ buồn, sợ họ xấu hổ với hàng xóm, sợ nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của mọi người khi biết con gái họ bị chồng bỏ. Bố mẹ tôi ở quê, vẫn nặng chuyện sĩ diện, từng tự hào nói “dòng họ mình chưa có ai bỏ vợ bỏ chồng, phải cố gắng giữ gìn truyền thống, đức hạnh”. Chính vì thế, suốt 5 năm qua, chị đã tự mua lấy một chuỗi dối trá, sĩ diện, đức hạnh... bằng tiền.

Ảnh minh họa

Tôi hỏi sao chị không nói với tôi, ít ra tôi có thể san sẻ. Chị chỉ cười nhạt, bảo càng ít người biết càng tốt, tâm sự nói ra cũng chẳng để làm gì. Chị kể anh rể cũ của tôi giờ chẳng làm gì, sống bám bạn bè. Mỗi lần chị cần “thuê”, chỉ cần nhắn, anh ta lập tức nhận lời. Có lúc, chị vừa gửi tiền, anh ta đã nhắn lại: “Cảm ơn, em mà chịu khó thuê dài hạn, anh khỏi phải đi làm”.

Nghe mà thấy chua chát, một cuộc hôn nhân tan vỡ không đáng xấu hổ, nhưng cái cách chị gắng níu giữ hình ảnh trong mắt bố mẹ lại khiến tôi xót xa. Tôi nhìn chị, thấy cả tuổi thanh xuân của chị đang hao mòn trong những lần về quê giả vờ hạnh phúc, ngồi bên người đàn ông mà chị từng yêu, giờ chỉ còn sự thỏa thuận lạnh lùng.

Tối ấy, chị nói sẽ về quê dịp giỗ ông nội, lại phải “nhờ” anh ta đi cùng. Tôi bảo chị dừng lại đi, nói thật ra, bố mẹ rồi cũng sẽ hiểu thôi. Chị nhìn tôi, mím môi, rồi khẽ nói: “Em chưa làm mẹ, em chưa hiểu. Nếu một ngày nào đó em biết con gái em không hạnh phúc, đang đau khổ, em sẽ không thể nào ngủ được, sẽ không yên lòng rồi sinh bệnh, chị không muốn bố mẹ mệt lòng vì chị nữa”.

Thật sao? Bố mẹ tôi sẽ đau lòng vì chị không hạnh phúc hay sẽ càng đau hơn khi biết chị đang giả vờ hạnh phúc? Tôi không biết lựa chọn của chị gái tôi có đúng đắn không, hay vì tôi chưa có gia đình, chưa làm mẹ, không thể biết được nên và không nên làm gì?