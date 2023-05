Độc đáo nghề làm hương trám đen làng Chóa

Từ xa xưa, hương trám đen làng Chóa (nay là thôn Lạc Trung, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đã nổi tiếng bởi mùi thơm đượm nhưng thanh khiết, thường được thắp trong các gia đình dịp Tết Nguyên đán, rất quen thuộc trong đời sống của các gia đình Bắc Bộ.



Hương đen gồm hai phần chính là tăm hương và thân hương. Tăm hương là cây nứa đã được ngâm kỹ trong vòng 3-4 tháng để tăm kiệt nhựa và tránh bị mọt. Sau khi vớt lên, người thợ phơi tăm dưới nắng nhiều ngày để tăm thật khô và giòn. Khi đốt lên, que hương sẽ cháy đều, đượm lửa, tàn hương không bị gãy ngang thân.

Ông Nguyễn Hữu Tư, gia đình có nhiều đời làm nghề hương đen truyền thống, nổi tiếng trong làng cho biết: “Nguyên liệu làm hương đen 100% tự nhiên. Nến hương được nấu từ trám rừng và than hoa. Nhựa trám rừng phải là loại sạch, nguyên chất.”

Vẫn giữ lại cách xử lý xa xưa, người dân làng Chóa đun nhựa trám rồi trộn với than hoa. Khâu trộn nguyên liệu quyết định phần lớn việc tạo nên hương thơm khác biệt cho loại hương đen đặc trưng này. Công thức pha trộn do bí quyết của từng nhà, sao cho thành phẩm không quá già, không quá non. Pha chuẩn nến hương sẽ có độ dẻo, thơm và có màu đen bóng.