Mới đây, Doãn Hải My thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nói chung và các fan K-pop nói riêng khi đăng tải loạt clip check-in đang ở Busan, Hàn Quốc. Được biết, người đẹp sinh năm 2k1 đang có mặt tại concert của nhóm nhạc BTS - đây cũng là nhóm nhạc Hàn Quốc mà Doãn Hải My dành nhiều sự hâm mộ.

Đặc biệt hơn, hộ tống cô nàng trong chuyến đi này không ai khác là chồng - cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Trước giờ G diễn ra sự kiện, cả hai vợ chồng cùng nhau lên đồ, diện áo in hình thần tượng và sẵn sàng cháy hết mình trong đêm concert. Khoảnh khắc này của cặp đôi khiến dân tình bày tỏ sự thích thú, liên tục để lại bình luận vui cho rằng: “Đoàn Văn Hậu đang đưa vợ đi gặp bạn trai của cô ấy”.

Bởi với những ai đu idol đều biết, fan thường nhìn ngắm thần tượng giống như “bạn trai”, “chồng” và thể hiện sự hâm mộ cuồng nhiệt. Có thể hiểu tường tận mọi sở thích của idol, luôn phấn khích khi được nhìn thấy ngoài đời. Do đó, dân tình hóm hỉnh cho rằng BTS là “ngoại lệ” của Doãn Hải My còn hiện tại Đoàn Văn Hậu chỉ là “ngoài lề”, xếp sau 7 thành viên của nhóm nhạc.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Thì ra đây chính là minh chứng của câu: Tôi yêu vợ tôi còn vợ tôi mê Jungkook (BTS)”.

- “Chị My xinh quá, cùng bias với em luôn. Quay nhiều video nha chị ơi”.

- “Và đây là Đoàn Văn Hậu đang đưa vợ đi gặp bạn trai của cô ấy hả. Lúc này thì chồng cầu thủ cũng xếp sau các thành viên BTS thôi”.

- “Hải My xinh quá còn Hậu thì mặc áo BTS. Nói vui chứ 2 vợ chồng này đúng chịu chơi đu idol nha”.

- “Mê vậy, fan BTS còn được chồng đi concert cùng, sướng nhất chị My”.

- “Ngoài lề thì hai ông bà này đẹp đôi xỉu”.

Được biết đây không phải lần đầu tiên Đoàn Văn Hậu đồng hành cùng Doãn Hải My đi đu idol. Trước đó, khi nhiều ngôi sao Hàn Quốc đến Việt Nam như BLACKPINK hay G-Dragon, cặp vợ chồng cầu thủ cũng luôn có mặt, không bỏ sót bất kỳ concert nào.

Bên cạnh đó, Đoàn Văn Hậu còn thể hiện sự chiều chuộng sở thích của vợ khi trong một chuyến đi Hàn Quốc điều trị chấn thương, nam cầu thủ vẫn đưa Doãn Hải My đến thăm hàng loạt các địa điểm nổi tiếng liên quan đến BTS tại Seoul, như trụ sở công ty HYBE, hay các cửa hàng pop-up store,...

Đoàn Văn Hậu cũng tự mình đi đặt mua lightstick BTS phiên bản mới nhất, album cũng như là người "quẹt thẻ" thanh toán cho những món đồ của thần tượng mà Doãn Hải My thích. Người đẹp sinh năm 2k1 cũng nhiều lần “đánh tiếng” với chồng về khi bộ sản phẩm mới của BTS ra mắt và luôn tỏ ra vô cùng hãnh diện khi khoe được chồng hết mực ủng hộ chuyện đu idol.