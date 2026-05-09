Trong làng WAGs Việt, Doãn Hải My - vợ tuyển thủ Đoàn Văn Hậu luôn là cái tên thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ nhan sắc thanh tú và học vấn ấn tượng. Mới đây, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 một lần nữa khiến cộng đồng mạng xôn xao trước sự thay đổi khác biệt đến ngỡ ngàng giữa hình ảnh đời thường và những tấm hình "sống ảo". Sự đối lập này không chỉ nằm ở trang phục mà còn nằm ở thần thái, tạo nên hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhưng cũng đầy thú vị của bà xã Đoàn Văn Hậu.

Nhìn vào những khung hình được trau chuốt kỹ lưỡng trên mạng xã hội, người ta dễ dàng bắt gặp một Doãn Hải My đầy nóng bỏng và hiện đại. Cô không ngần ngại diện những thiết kế táo bạo như áo babydoll hở vai hay những bộ váy cắt xẻ tinh tế để tôn vinh đường cong cơ thể, còng một đầy đặn, vòng hai thon gọn.

Trong những khoảnh khắc ấy, bà xã Đoàn Văn Hậu khoe vẻ đẹp gợi cảm, đôi môi hờ hững và ánh mắt cuốn hút, khiến người xem khó lòng rời mắt. Đây là hình ảnh một cô nàng năng động, cởi mở và luôn biết cách làm mình nổi bật giữa không gian sang chảnh của biệt thự bạc tỷ nhà Văn Hậu. Lên mạng, nàng tiểu thư Hà thành còn thoải mái bắt trend tự nhận mình là "cô nàng nổi loạn" gây chú ý.

Doãn Hải My sexy cuốn hút trên mạng

Thế nhưng, khi trút bỏ lớp filter hào nhoáng trên không gian ảo để quay về với đời thực, đặc biệt là trong những lần ra sân cổ vũ Đoàn Văn Hậu thi đấu, Doãn Hải My lại khiến dân tình bất ngờ bởi một diện mạo hoàn toàn khác. Thay vì những bộ cánh "bỏng mắt", cô chọn cho mình phong cách tối giản với áo polo có cổ và quần vải thanh lịch. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, ăn vận kín đáo, tóc xoã dịu dàng giữa đám đông trên khán đài toát lên vẻ đẹp của sự tri thức và dịu dàng. Không cần đến những góc chụp thần thánh hay lớp filter cầu kỳ, chỉ với "camera thường", Doãn Hải My ngoài đời trông giản dị và gần gũi hơn rất nhiều so với những gì người hâm mộ thường thấy trên Instagram hay Facebook.

Doãn Hải My thanh lịch đi cổ vũ Văn Hậu thi đấu (Ảnh: huongthuuu)

Sự khác biệt rõ rệt này đã tạo ra nhiều luồng ý kiến thảo luận sôi nổi, nhưng đa số đều cho rằng đây chính là điểm cộng lớn của người đẹp sinh năm 2001. Việc biết cách thay đổi linh hoạt giữa một "nàng thơ" quyến rũ khi cần thiết và một người vợ hiền thục, nhã nhặn khi xuất hiện bên cạnh chồng cho thấy sự tinh tế trong cách ứng xử của cô.

Có thể nói, dù là phiên bản gợi cảm trên mạng hay phong thái thanh lịch giữa đời thường, Doãn Hải My vẫn giữ được sức hút riêng biệt, chứng minh rằng nhan sắc thực sự không chỉ nằm ở lớp áo quần mà còn ở sự tự tin và phù hợp trong từng hoàn cảnh.