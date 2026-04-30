Mới đây, cư dân mạng rầm rộ chia sẻ khoảnh khắc bắt gặp cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đưa con trai đầu lòng về trẩy hội làng tại quê nhà Hưng Yên. Trong hình ảnh được người dân quê ghi lại, cặp đôi diện trang phục giản dị hoà vào dòng người đi chơi hội làng. Trong khi Hải My trẻ trung với sơ mi xanh và quần sáng màu thì Văn Hậu mặc áo polo tối màu và đội mũ lưỡi trai bình dân.

Dù đi giữa đám đông náo nhiệt, người ta vẫn thấy một hành động "thương hiệu" của chàng hậu vệ sinh năm 1999. Một tay Văn Hậu luôn đặt sau lưng vợ để che chắn và điều hướng cho Doãn Hải My, tránh cô nàng chẳng may bị va chạm. Đây là thói quen từ thời cả hai mới yêu nhau cho đến khi đã là bố mẹ bỉm sữa, cho thấy sự quan tâm tinh tế của Văn Hậu dành cho "nửa kia".

Đoàn Văn Hậu đưa vợ đi chơi hội làng (Ảnh: e mít ngố)

Giải mã bí ẩn: "Vì sao Văn Hậu biến mất trong vlog của vợ?"

Trước đó, khi Doãn Hải My đăng tải vlog ghi lại cảnh cho nhóc tỳ Minh Đăng (biệt danh bé Lúa) về thăm quê nội, không ít netizen đã đặt dấu hỏi chấm vì sao suốt cả đoạn video dài mà không thấy bóng dáng của Đoàn Văn Hậu đâu. Thậm chí, một vài "thám tử mạng" còn hỏi thẳng: "Sao chị không đăng anh Hậu nữa vậy?".

Tuy nhiên, với những hình ảnh "full không che" từ ống kính của bà con lối xóm, câu trả lời đã quá rõ ràng. Hóa ra, Đoàn Văn Hậu không hề vắng mặt, anh chính là "phó nháy" kiêm cameraman tận tâm đứng sau những thước phim lung linh của vợ. Vì mải mê cầm máy quay để vợ con có những góc hình đẹp nhất, lẽ dĩ nhiên chàng cầu thủ không thể tự đưa mình vào khung hình.

Văn Hậu đứng sau ống kính, quay vlog cho vợ khi gia đình về chơi hội làng

Nhan sắc "không cần filter" gây sốt

Bên cạnh hành động ngọt ngào, nhan sắc của "mẹ bỉm" Doãn Hải My qua camera thường cũng là chủ đề được bàn tán xôn xao. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, diện đồ giản dị đi chơi hội, cô nàng vẫn ghi điểm tuyệt đối bởi làn da mịn màng và nụ cười rạng rỡ. Nhiều người khẳng định, nhan sắc đời thực của Top 10 Hoa hậu Việt Nam chẳng khác gì trên ảnh mạng, thậm chí còn có phần gần gũi, dịu dàng hơn.

Có thể thấy, dù đã là "hoa có chủ" và bận rộn với cuộc sống bỉm sữa, cặp đôi vẫn luôn biết cách khiến dân tình ghen tị bởi những khoảnh khắc đời thường bình dị nhưng đầy ngọt ngào.