Với sức hút lớn của dàn cầu thủ nổi tiếng thì những “bóng hồng” ở bên cạnh họ cũng trở thành tâm điểm chú ý. Từ mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội đến khoảnh khắc bị bắt gặp ngoài đời, nhan sắc của hội vợ cầu thủ luôn dễ dàng tạo ra chủ đề bàn tán. Người được khen ngày càng xinh đẹp, cuốn hút kể cả mặt mộc, người lại gây tranh cãi vì khác biệt giữa hình ảnh trên mạng và ngoài đời thực.

Doãn Hải My

Doãn Hải My - vợ của cầu thủ Đoàn Văn Hậu gây ấn tượng mạnh với nhan sắc tự nhiên ngay cả khi không trang điểm. Sở hữu làn da trắng mịn, căng bóng cùng đường nét thanh tú, cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng khi chia sẻ những hình ảnh mặt mộc trên mạng xã hội.

Đặc biệt, từ sau khi sinh con đầu lòng, Doãn Hải My được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc. Cô nàng không ngần ngại khoe những khoảnh khắc để mặt mộc, tự tin với diện mạo không son phấn. Hơn nữa, vợ Đoàn Văn Hậu vốn cũng được biết đến là người chuộng phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng và tự nhiên. Do đó, Doãn Hải My cũng không trang điểm quá đậm mỗi khi ra đường.

Doãn Hải My nhiều lần tự tin khoe mặt mộc trên MXH

Cũng vì vậy mà có không ít lần “lọt ống kính” camera thường, Doãn Hải My đều khiến netizen phải xuýt xoa vì vẻ đẹp không thể dìm. Dù trên khán đài hay vô tình được bắt gặp khi đi dạo phố, shopping, Doãn Hải My vẫn nổi bần bật, đẹp phát sáng. Ngoài ra, cô nàng còn sở hữu vóc dáng đẹp với chiều cao vượt trội, đôi chân dài miên man. Nhiều người bày tỏ dù là mặt mộc hay trang điểm chỉn chu, cô vẫn giữ được nét đẹp tự nhiên và thần thái cuốn hút.

Vợ Văn Hậu vốn chuộng phong cách nhẹ nhàng, nữ tính, tự nhiên, không trang điểm quá nhiều

Chu Thanh Huyền

Trước khi được biết đến là vợ của Quang Hải, Chu Thanh Huyền (SN 2000) cũng là cái tên được hội chị em trên MXH yêu thích nhờ diện mạo xinh đẹp, thu hút. Cô nàng sở hữu làn da trắng, gương mặt ưa nhìn cùng làn da trắng sáng. Mặc dù không ngần ngại thừa nhận gương mặt của bản thân có sử dụng nhiều biện pháp can thiệp làm đẹp nhưng Chu Thanh Huyền vẫn liên tục được “xin vía” vì visual cực phẩm.

Chu Thanh Huyền cũng không ít lần khoe gương mặt không son phấn

Vốn là một người cũng hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, Chu Thanh Huyền rất chú trọng vẻ bề ngoài. Song, vợ Quang Hải cũng là người khá vô tư, từng nhiều lần khoe mặt mộc hay xuất hiện với diện mạo giản dị, đời thường, không cầu kỳ.

Những lần xuất hiện trên khán đài cổ vũ chồng hay trong những dịp về quê, đi du lịch, Chu Thanh Huyền luôn khiến dân tình xuýt xoa với gương mặt không trang điểm. Không ít người nhận xét, gương mặt của Chu Thanh Huyền không có quá nhiều khuyết điểm, cô luôn giữ được sự tươi tắn nên lúc nào nhìn cũng tỏa sáng.

Ngoài ra, từ sau khi sinh con, Chu Thanh Huyền cũng nhận về nhiều thiện cảm hơn từ cộng đồng mạng. Cô thường xuyên được nhận những câu hỏi xin tips giữ da, giữ dáng để lúc nào trông cũng năng lượng, tràn đầy sức sống.

Vợ Quang Hải là một trong số ít những nàng WAG chăm chỉ đăng ảnh, clip đời thường lên MXH

Trần Bích Hạnh

Sau 3 năm hẹn hò, Trần Bích Hạnh (sinh năm 1993) và cầu thủ Văn Thanh chuẩn bị làm đám cưới, chính thức về chung một nhà. Cũng vì vậy, thời gian gần đây, mọi thông tin về vợ sắp cưới của Văn Thanh liên tục được netizen tìm kiếm. Từ đời sống, phong cách ăn mặc cho đến ngoại hình nàng WAG đều được dân tình quan tâm hơn cả.

Đặc biệt về nhan sắc, Bích Hạnh không ngại thừa nhận mình đã thực hiện nhiều kỹ thuật làm đẹp như kéo chỉ nâng cơ mặt, tiêm môi rồi lại tiêm tan môi,... Netizen cho rằng điều này khá dễ hiểu khi cô nàng cũng làm việc trong lĩnh vực làm đẹp.

Trần Bích Hạnh thẳng thắn chia sẻ các biện pháp làm đẹp để có gương mặt như hiện tại

Song, cô cũng từng vướng không ít tranh cãi vì nhan sắc bên ngoài đời có phần khác lạ hơn, không giống như ảnh tự đăng. Tuy nhiên, Bích Hạnh cũng được nhiều người bênh vực, cho rằng cô vốn là người không ăn hình nên nếu vô tình lọt ống kính “team qua đường” sẽ dễ bị dìm hơn thực tế. Còn với những ai đã từng gặp Bích Hạnh ngoài đời đều nhận xét cô sở hữu diện mạo ưa nhìn, thu hút.

Ngoài ra, với những ai đã từng theo dõi Bích Hạnh từ trước đều biết cô vốn là hot girl, sở hữu nhan sắc ấn tượng. Mỗi giai đoạn, mỗi độ tuổi vợ sắp cưới của Văn Thanh lại theo đuổi một phong cách, trend làm đẹp khác nhau. Tuy nhiên cư dân mạng vẫn phải công nhận visual của cô “không phải dạng vừa” so với các nàng WAGs khác.

Cô từng vướng tranh cãi vì nhan sắc đời thực bị so với trên mạng

Song nhiều người cho rằng Trần Bích Hạnh vốn có nhiều nét đẹp sẵn, tuy nhiên do không quá ăn ảnh nên nếu vô tình lọt ống kính sẽ dễ bị "dìm hàng"

Dianka Zakhidova

Người mẫu Dianka Zakhidova - vợ của thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng được biết đến là một trong số những mỹ nhân chuộng vẻ đẹp tự nhiên. Nàng mẫu tây sinh năm 2000 thường nhiều lần tự tin khoe mặt mộc, hoàn toàn không trang điểm nhưng vẫn nổi bật nhờ đường nét hài hòa và làn da mịn màng. Cô cũng chăm chỉ cập nhật những hình ảnh đời thường trên MXH.

Dianka - vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng xứng danh "mỹ nhân mặt mộc"

Dù không dùng mỹ phẩm, cô vẫn giữ được sự tươi tắn, thanh tú trên gương mặt. Nhiều bình luận trên mạng xã hội dành lời khen ngợi cho nhan sắc đời thường của vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng, thậm chí có ý kiến cho rằng cô "đẹp hơn cả khi trang điểm".

Bên cạnh đó, mỗi lần xuất hiện với vẻ ngoài tự nhiên, cô đều nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ nhờ vẻ đẹp giản dị, gần gũi nhưng vẫn đầy cuốn hút. Cô từng chia sẻ bí quyết làm đẹp gồm chế độ ăn uống lành mạnh, bổ sung collagen, dùng mặt nạ dưỡng da chuyên biệt và giữ thói quen skincare đều đặn.

Không chỉ có gương mặt đẹp, nàng mẫu tây còn sở hữu body cực cuốn hút

Viên Minh

So với các nàng WAGs khác, Viên Minh là người cực kỳ kín tiếng, hiếm hoi xuất hiện trên MXH. Vợ Công Phượng gây trầm trồ khi có xuất thân “cành vàng lá ngọc”. Cô lớn lên trong gia đình danh giá, có điều kiện, từng du học Bỉ. Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh của Đại học RMIT, cô về làm việc cho công ty gia đình đồng thời hỗ trợ công tác quản lý hình ảnh, hoạt động cho chồng.

Ngoài thành tích “khủng”, Viên Minh cũng nhận về không ít lời khen với ngoại hình sáng, mang đậm nét đẹp tri thức. Vốn không hoạt động showbiz, Viên Minh thường không phải lúc nào cũng “lên đồ”. Cô thường xuất hiện với diện mạo thanh lịch, chỉn chu, không cầu kỳ nhưng vẫn thu hút.

Dù hiếm khi đăng ảnh trên MXH nhưng qua một số bài đăng do người thân, bạn bè chia sẻ, ai cũng phải xuýt xoa với gương mặt ít son phấn của Viên Minh. Cô chuộng phong cách tối giản, chỉ đánh son chứ không makeup quá nhiều. Tuy nhiên chính điều này lại khiến Viên Minh được nhiều người yêu thích bởi sự gần gũi nhưng vẫn toát lên vibe sang trọng, tinh tế.

Viên Minh - vợ Công Phượng chuộng phong cách giản dị, thanh lịch, không trang điểm quá nhiều

