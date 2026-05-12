Kể từ sau đám cưới cổ tích với hậu vệ Đoàn Văn Hậu vào cuối năm 2023, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My không chỉ được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn mà còn gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ nhan sắc xinh đẹp, gu thời trang biến hóa linh hoạt.

Khi xuất hiện trong không gian sang trọng của căn biệt thự bạc tỷ, người đẹp sinh năm 2001 thường ưu tiên phong cách "ladylike" đầy nữ tính và thanh lịch. Những chiếc váy voan tơ bay bổng với họa tiết hoa nhí nhã nhặn hay những thiết kế mang tông màu trung tính không chỉ giúp cô tôn lên vóc dáng mảnh mai mà còn tạo dựng hình ảnh một "nữ chủ nhân" ngọt ngào, tinh tế.

Trong những khoảnh khắc đời thường tại gia, sự giản lược về trang sức kết hợp cùng mái tóc đen dài truyền thống lại chính là chìa khóa giúp bà xã Đoàn Văn Hậu toát lên khí chất tiểu thư đài các, biến những hoạt động thường nhật như cắm hoa hay đón nhận những món quà hàng hiệu trở thành những thước phim đời sống sinh động và thu hút.

Sự khác biệt của Doãn Hải My khi ở nhà và khi ra sân cổ vũ chồng

Tuy nhiên, khi rời khỏi cánh cửa biệt thự để xuất hiện trên khán đài tiếp lửa cho chồng, Doãn Hải My lại lập tức rũ bỏ vẻ điệu đà để khoác lên mình diện mạo năng động và trẻ trung hơn hẳn. Thay vì những bộ cánh cầu kỳ, cô thường chọn các item cơ bản như áo thun, quần jeans hoặc những trang phục mang tính ứng dụng cao để thoải mái cổ vũ suốt trận đấu.

Sự tinh tế của nàng WAG nằm ở chỗ cô biết cách làm bản thân nổi bật một cách tự nhiên nhất; không cần trưng trổ quá nhiều phụ kiện xa hoa, chính lối trang điểm trong trẻo cùng nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn sân vận động đã tạo nên sức hút khó cưỡng. Dù là lúc âm thầm quan sát trận đấu hay lo lắng cho chấn thương của chồng, phong thái của Doãn Hải My My luôn giữ được sự cân bằng, giản dị và cuốn hút, khẳng định khí chất của tiểu thư Hà thành.

Doãn Hải My gây sốt với visual xinh đẹp khi đi cổ vũ Văn Hậu mới đây

Sự đối lập giữa một "nàng thơ" dịu dàng nơi phòng khách và một "hậu phương" nhiệt huyết trên sân cỏ đã tạo nên một hình ảnh Doãn Hải My đa sắc thái nhưng luôn đồng nhất ở vẻ đẹp thanh lịch.

Chính khả năng điều tiết phong cách để phù hợp với từng hoàn cảnh đã giúp cô nhận được sự đánh giá cao từ người hâm mộ, trở thành nàng WAG được chú ý nhất nhì giới bóng đá Việt hiện tại.