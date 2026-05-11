Khoảng sân đầy cây xanh, rau quả hay những khóm hoa nhỏ xinh đôi khi trở thành điều xa xỉ ở các thành phố lớn và hiện đại. Vì vậy nhiều người không chỉ dành phần đẹp nhất của ngôi nhà cho cây cối và ánh nắng mà còn đầu tư công sức và thời gian cho khu vườn nhỏ. Và nhìn vào khu vườn của Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu, nhiều người mới hiểu vì sao nàng WAG này luôn mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thư thái mỗi lần xuất hiện như vậy.

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu

Từ năm 2025, cặp đôi đã chuyển về sống trong căn biệt thự hoành tráng nằm tại khu đô thị cao cấp Vinhomes Ocean Park (Hà Nội). Căn nhà sở hữu 2 mặt tiền với tổng diện tích 142m2, gồm 3 tầng và 1 tum. Dù không được tiết lộ con số chính xác nhưng nhiều người dự đoán biệt thự này có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng,

Điều đáng chú ý là thay vì tận dụng tối đa diện tích để xây dựng, vợ chồng Đoàn Văn Hậu lại dành phần lớn không gian cho sân vườn và cây xanh.

“Nhà tôi có tổng diện tích 142m2, diện tích xây nhà là 77m2, còn lại là sân vườn. Tôi chú trọng vào phần không gian xanh nên để nhiều diện tích xây dựng sân vườn, vừa đủ décor cây cối”, Đoàn Văn Hậu từng chia sẻ.

Doãn Hải My thường xuyên cập nhật tình hình vườn nhà

Từ lúc xoài mới nở hoa đến khi đã thu hoạch được quả cũng được nàng WAG chia sẻ

Cả căn biệt thự được bao phủ bởi màu xanh

Góc nào lên hình cũng xinh

Và đúng như những gì vợ chồng Đoàn Văn Hậu nói, khu vườn trong biệt thự không chỉ là phần trang trí cho đẹp mắt mà thực sự được chăm chút mỗi ngày. Trên trang cá nhân, Doãn Hải My thường xuyên cập nhật hình ảnh chăm cây, trồng rau, trồng hoa hay thu hoạch cà chua trong vườn nhà.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy không gian xanh được bố trí khá tinh tế với nhiều loại cây cối, hoa trái theo mùa cùng các luống rau nhỏ nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Thậm chí cô nàng còn tạo hẳn một mục highlight riêng để lưu lại hành trình chăm sóc khu vườn của mình và tiết lộ tưới cây muốn gãy lưng.

Vì vậy, khu vườn này cũng phần nào phản ánh hình ảnh của Doãn Hải My trong mắt công chúng. Dù được gọi là “tiểu thư Hà thành”, được rèn giũa cầm kỳ thi họa từ nhỏ, bây giờ sống trong biệt thự xa xỉ, thường xuyên xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, cô vẫn tạo cảm giác nhẹ nhàng, thiên về giá trị gia đình và những niềm vui đời thường.

Nhiều người cho rằng chính những chi tiết nhỏ như việc tự tay trồng rau, chăm hoa hay dành thời gian vun vén không gian sống mới là thứ khiến hình ảnh của nàng WAG sinh năm 2001 trở nên dễ tạo thiện cảm.

Doãn Hải My tiết lộ mình tưới cây muốn gãy lưng nhưng bù lại là màu xanh mát mắt

Cây cà chua nhỏ nhưng khá nhiều quả

Rau cải, mồng tơi, cà chua, chanh vàng, rau dền đều được trồng trong chậu

Các loại hoa có mùi thơm như mộc hương, thiết mộc lan cũng được cặp đôi lựa chọn