Thời gian gần đây, cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My liên tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Bên cạnh những ồn ào không đáng có xoay quanh nam cầu thủ, nhiều người hâm mộ từng bày tỏ sự lo lắng, thậm chí lên tiếng “thương thay” cho áp lực mà Doãn Hải My phải gánh chịu khi làm vợ một ngôi sao sân cỏ. Thế nhưng, nhìn vào cuộc sống hôn nhân thực tế của nàng WAG sinh năm 2001 ở thời điểm hiện tại, có lẽ sự thương cảm đó đã không cần thiết nữa.

Sau khi chính thức kết hôn với Văn Hậu và chào đón thiên thần nhỏ, cuộc sống của Doãn Hải My bước sang một trang mới đầy viên mãn. Hiện tại, tổ ấm nhỏ ba người của cặp đôi đang sinh sống trong một căn biệt thự hạng sang tại Hà Nội. Không gian sống của hai vợ chồng được thiết kế hiện đại, ngập tràn ánh sáng và cây xanh, mang lại cảm giác bình yên, tách biệt khỏi những ồn ào của thị phi ngoài kia.

Ngày đi học thạc sĩ, ngày ở nhà hái xoài, chăm hoa

Dù đã là “mẹ bỉm sữa”, Doãn Hải My vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khả năng cân bằng giữa việc gia đình và phát triển bản thân. Lịch trình mỗi ngày của cô nàng vừa bận rộn nhưng cũng vừa đậm chất hưởng thụ. Nàng cựu thí sinh Hoa hậu Việt Nam vẫn duy trì việc học cao học. Có những ngày, người ta thấy cô lên đồ chỉn chu, thanh lịch để đến trường tham gia các lớp học thạc sĩ.

Những ngày thường không phải đến lớp, Hải My chọn lui về làm một người phụ nữ của gia đình. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc "chill chill" ngay tại khuôn viên biệt thự khi thì ra vườn hái xoài, hái ớt, lúc lại tự tay chăm sóc, tưới tắm cho những khóm hoa rực rỡ.

Chính phong thái nhẹ nhàng, thảnh thơi này là minh chứng rõ nhất cho thấy cô không hề bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán tiêu cực trên mạng xã hội.

Không chỉ có cuộc sống nhung lụa, Doãn Hải My còn là mẫu phụ nữ hiện đại, tự chủ về mặt tài chính. Công việc chính của cô hiện tại là sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội và nhận hợp tác quảng cáo, PR sản phẩm. Nhờ tính chất công việc tự do, cô có thể dễ dàng sắp xếp thời gian để vừa ở nhà chăm sóc con nhỏ, vừa đồng hành cùng chồng. Sự nổi tiếng khi là vợ cầu thủ, cùng ngoại hình xinh đẹp giúp Hải My trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón, mang lại nguồn thu nhập không hề nhỏ.

Hôn nhân ngọt ngào bất chấp sóng gió

Bước qua những ngày tháng hẹn hò kín tiếng cho đến đám cưới cổ tích, cuộc sống hôn nhân của Văn Hậu và Hải My ngày càng bền chặt. Đoàn Văn Hậu dù bận rộn với lịch trình tập luyện và thi đấu, Văn Hậu luôn là một người chồng, người cha trách nhiệm. Anh sẵn sàng san sẻ việc chăm con và chiều chuộng những sở thích cá nhân của vợ.

Sự bình yên trong ánh mắt và nụ cười rạng rỡ của Doãn Hải My mỗi khi xuất hiện chính là câu trả lời đập tan mọi nghi ngờ. Thay vì chọn cách đối đầu hay lên tiếng thanh minh trước áp lực dư luận, nàng WAG chọn cách đóng tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc bên chồng con và tập trung nâng cao giá trị bản thân. Một cuộc sống tự do, giàu có cả về vật chất lẫn tinh thần như vậy, ai còn thương cho Hải My nữa đây?