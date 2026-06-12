Những ngày gần đây, câu chuyện về đề thi tốt nghiệp THPT 2026 được bàn luận khắp các trang MXH. Đặc biệt là môn Văn với câu hỏi viral: "Làm thế nào để có Steve Jobs Việt Nam?".

Bất ngờ, nhiều group đăng tải lại đoạn video phỏng vấn nữ đại gia quận 7 Đoàn Di Băng từng chia sẻ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phải nghỉ học phụ giúp bố mẹ làm việc từ khi còn nhỏ.

Bốn chị em nhà Đoàn Di Băng

Theo Đoàn Di Băng, gia đình cô có 4 chị em gái. Các thành viên đều tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng như bán quần áo, mỹ phẩm, ăn uống.

"Chị em tự hiểu với nhau học đại học để làm gì. Lên đại học là cả một áp lực của ba mẹ mình nên chị em tự ngấm ngầm với nhau là thi thì cũng thi nhưng đừng có đứa nào đậu hết nhé mấy chị em để cho ba mẹ đỡ gánh nặng. Mình học tới hết lớp 12 rồi tự bươn ra làm. Khi đó có thể ba mẹ buồn nhưng sau giúp đỡ gánh nặng", Đoàn Di Băng cho hay.

Cô còn rưng rưng xúc động kể về câu chuyện chủ động bỏ nửa bài thi vì biết gia đình nghèo khó. Đoàn Di Băng chia sẻ: "Cái cảm giác khi ngồi vào phòng thi đại học bài dư sức mình làm được nhưng chỉ được phép làm phân nửa thôi, nửa còn lại phải bỏ giấy trắng. Bởi vì biết nhà mình nghèo.

Phòng thi mình đi ra đầu tiên, người ta còn ráng ở đó làm cho xong. Đi ra liền thấy mẹ chờ: 'Làm bài được không con'. Mình nói: 'Bài này khó quá con làm không được'. Mình nói dối và nhủ không được nói ra, có thể giờ làm mẹ buồn nhưng sau này phải làm mẹ tự hào".

Trước đó, Đoàn Di Băng cũng từng chia sẻ về hoàn cảnh khốn khó của gia đình. Cô cho biết căn nhà sinh sống thuở bé được xây trên nơi từng là một bãi rác. Gia đình đã sang một trang mới khi bố của cô nhặt được vàng trong một lần chạy xe ở trên đường.

Cô cho hay: "Ba mẹ Băng làm nghề vá yên xe. Cả gia đình sống trong ngôi nhà được xây trên mảnh đất mà trước đó là một bãi rác. Miếng đất ấy có được là nhờ ba chạy xe ngoài đường và lượm được 1 cái bịch chứa vài chỉ vàng trong đó. Căn nhà đơn sơ đắp bằng sình được dựng lên nhờ may mắn trời cho như thế".

Đoàn Di Băng khóc khi kể về hoàn cảnh gia đình

Đoàn Di Băng (tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990 tại TP.HCM) từng tham gia đóng một số phim và đi hát, được biết đến với vai trò đa dạng từ diễn viên, ca sĩ, người mẫu.

Năm 2012, Đoàn Di Băng kết hôn với Nguyễn Quốc Vũ. Thời điểm kết hôn, cả hai gây chú ý bởi đám cưới xa xỉ lên tới 3 tỷ đồng. Thời điểm đó, Đoàn Di Băng cho biết, cô được gia đình chồng tặng bộ quà cưới 2 tỷ cùng 1 căn nhà trị giá 1 triệu đô.

Từ khi kết hôn, Đoàn Di Băng rút lui khỏi showbiz để làm kinh doanh. Cái tên của cô cũng được công chúng quan tâm nhiều hơn bởi cuộc sống sang chảnh và những ồn ào khoe tiền, khoe nhà, khoe xe, khoe tài sản trên mạng xã hội.

Sau biến cố năm 2025, thời điểm công ty của Đoàn Di Băng và chồng phải đối mặt với vấn đề chất lượng sản phẩm, Đoàn Di Băng gần như không có bất kỳ chia sẻ nào trên MXH. Tháng 11/2025, Nguyễn Quốc Vũ bị bắt tạm giam và Đoàn Di Băng được mời làm việc để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Hiện cô đã âm thầm khoá Facebook. Tài khoản TikTok vẫn mở nhưng khóa bình luận. Bên cạnh những đồn đoán về cuộc sống hiện tại, dân tình còn chú ý đến bài đăng môi giới bất động sản liên quan đến Đoàn Di Băng.

Cụ thể, bài đăng xuất hiện vào cuối tháng 4/2026, sử dụng hình ảnh căn biệt thự từng được Đoàn Di Băng nhiều lần chia sẻ trên mạng xã hội, nằm tại khu vực Phú Mỹ Hưng (TP.HCM). Nội dung bài đăng cho biết căn biệt thự được rao bán với mức giá giảm từ 40 tỷ đồng xuống còn 30 tỷ đồng vì “nhu cầu tài chính cấp bách”.

Căn biệt thự được cho là của Đoàn Di Băng bất ngờ được rao bán

Theo thông tin được giới thiệu, căn biệt thự có diện tích đất khoảng 280m², kích thước 14m x 20m, gồm 3 tầng, được trang bị thang máy riêng cùng hệ thống nội thất cao cấp. Bài đăng cũng nhấn mạnh đây là cơ hội sở hữu bất động sản tại khu vực được xem là một trong những cộng đồng dân cư cao cấp ở Nam Sài Gòn với mức giá hấp dẫn hơn trước.

Tuy nhiên, bài đăng xuất phát từ một tài khoản môi giới bất động sản, không phải từ chính chủ sở hữu căn nhà. Vì vậy, chưa có cơ sở để khẳng định căn biệt thự nói trên thực sự đang được gia đình Đoàn Di Băng rao bán hay việc giảm giá được đưa ra có liên quan đến tình hình tài chính.