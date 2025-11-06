Chiều 5/11, thông tin Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1987) cùng với 2 đối tượng khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh bắt tạm giam và khám xét khiến công chúng chú ý. Thông tin từ VTC News, lý do các đối tượng bị bắt tạm giam là Sản xuất, buôn bán hàng giả, xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, Nguyễn Quốc Vũ được xác định là vai trò chủ mưu. Ảnh: CACC

Ngay lập tức, động thái của Đoàn Di Băng (tên thật là Phạm Thị Thanh Thuý, sinh năm 1990) - vợ của Nguyễn Quốc Vũ cũng được quan tâm. Bởi lẽ cô từng nhiều lần quảng cáo và đưa ra thông báo về các sản phẩm sai phạm trong vụ việc nói trên. Sáng 6/11, Đoàn Di Băng có động thái mới trên MXH.

Cụ thể, không thể tìm thấy tài khoản Facebook 1,9 triệu người theo dõi và có tick xanh của Đoàn Di Băng nữa. Khi truy cập vào đường link tài khoản của cô, kết quả trả về là: “Bạn hiện không xem được nội dung này”.

Không thể tìm thấy tài khoản Facebook của Đoàn Di Băng (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó các tài khoản MXH khác như TikTok vẫn còn được mở bình thường, chỉ khoá bình luận.

Trước đó, không ít người đã tràn vào trang cá nhân của Nguyễn Quốc Vũ và Đoàn Di Băng để bình luận tiêu cực. Đặc biệt là Đoàn Di Băng, dù đã im ắng hơn 2 tháng nay nhưng cô liên tục bị “tấn công”, nhận về những phản hồi mỉa mai, công kích trong bài đăng gần nhất.

Phía dưới bài viết vào ngày 27/8 của Di Băng, nhiều người để lại bình luận giống nhau: “Đoàn mình di chuyển tới đây chưa”. Ngoài ra, rất nhiều bình luận khác hỏi thăm về tình hình hiện tại của Đoàn Di Băng, thông báo về việc doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị điều tra,... Tất cả như tạo nên một “bãi chiến trường” hỗn loạn dưới bài đăng này của Đoàn Di Băng.

Động thái khoá/ ẩn tài khoản Facebook của Đoàn Di Băng khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trước đây, vợ chồng Đoàn Di Băng là những người có gì cũng chia sẻ lên mạng, tích cực cập nhật đời sống hàng ngày, kết hợp kinh doanh. Trung bình, mỗi ngày, “nữ đại gia” đều có những dòng trạng thái công khai trên các tài khoản của mình nhưng bây giờ lại “bốc hơi”.

Đoàn Di Băng từng hoạt động trên Facebook rất tích cực (Ảnh: FBNV)

Cũng trong ngày 5/11, các thông tin khác về vụ việc của vợ chồng Đoàn Di Băng được cập nhật. Theo thông tin từ Vietnamnet , VB Group (công ty hợp tác sản xuất và buôn bán với EBC Đồng Nai) là pháp nhân do Nguyễn Quốc Vũ điều hành, còn Đoàn Di Băng là người trực tiếp quảng bá, phân phối sản phẩm, lợi dụng danh tiếng cá nhân để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của Đoàn Di Băng trong đường dây này.

(Tổng hợp)