Vợ chồng Đoàn Di Băng (Phạm Thị Thanh Thuý, sinh năm 1990) - Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1978) từng được nhắc đến như hình mẫu của cuộc sống giàu sang. Cặp đôi phủ sóng mạng xã hội với hình ảnh sang chảnh và được gọi bằng biệt danh “phú bà quận 7”/ vợ chồng “nữ đại gia quận 7”.

Vợ chồng Đoàn Di Băng

Thời kỳ đỉnh cao, mỗi bài đăng của Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ đều như một “bữa tiệc thị giác” về cuộc sống giàu có.

Đó là căn biệt thự “ở tạm” vài chục tỷ, bộ sưu tập túi xách Hermès, đồng hồ tiền tỷ,... Đó là phong cách chi tiêu không cần nhìn giá, đăng “tút” nói về những khoản chi chục tỷ - trăm tỷ mua kim cương, BĐS nghe nhẹ bẫng như người bình thường tính toán chục nghìn - trăm nghìn.

Những khoảnh khắc từng được nhận xét là toát ra sự giàu có của Đoàn Di Băng

Biệt thự "ở tạm" hàng chục tỷ trong lúc chờ chuyển về biệt thự 400 tỷ

Những lần đi mua hàng hiệu chất đống

Thế nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Từ năm 2024, khi mới vướng một vài tin đồn và biến cố, Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ đã bớt flex trên MXH. Các nội dung được Đoàn Di Băng chia sẻ chủ yếu là hình ảnh đời thường hơn như vườn rau ở biệt thự, sức khỏe yếu đến nỗi phải nhập viện nhiều ngày,...

Thay vì những địa điểm sang chảnh, Đoàn Di Băng check-in vườn rau

Cô cũng cập nhật tình hình sức khoẻ không được tốt

Đến khoảng tháng 5/2025 - thời điểm công ty của cặp đôi phải đối mặt với vấn đề chất lượng sản phẩm - Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ không còn cập nhật về cuộc sống nữa. Các bài đăng trên tài khoản có tick xanh của 2 vợ chồng đều là thông báo thu hồi sản phẩm hoặc xin lỗi.

Đỉnh điểm là đầu tháng 11/2025, sau khi Nguyễn Quốc Vũ bị bắt tạm giam và Đoàn Di Băng được mời làm việc để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, cả hai đã khoá Facebook.

Cả Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ đều đã khoá Facebook

Hiện tại, thông tin chi tiết về vụ việc, mức độ sai phạm và liên quan của vợ chồng Đoàn Di Băng chưa được công bố chính thức. Song dư luận không khỏi xôn xao và đặt nhiều câu hỏi về độ xác thực của cuộc sống thượng lưu từng được cặp đôi phô bày công khai trên mạng xã hội, về độ xứng đáng của danh xưng “đại gia quận 7”.

Không còn những hình ảnh khoe nhà, khoe đồ hiệu, khoe siêu xe; không còn những clip được quay trong phòng thay đồ triệu đô;... Tất cả thay bằng sự im lặng - im lặng đến mức hình ảnh “nữ đại gia quận 7” được xây dựng từ hàng nghìn bài đăng cũng lung lay, tự động “bay màu” khỏi các dòng bình luận của cư dân mạng.

Dường như không ai gọi vợ chồng Đoàn Di Băng là “đại gia quận 7”, nếu có cũng chỉ là thái độ không tích cực.

Quả thực, từ “biểu tượng cuộc sống sang chảnh” đến “biến mất trong im lặng”, hành trình của Đoàn Di Băng và chồng tiếp tục lại là một lời nhắc nhở với nhiều người. Trên MXH có thể nổi tiếng nhanh nhưng cũng có thể biến mất chỉ trong một đêm - nhất là khi ánh hào quang ấy được dựng lên từ sự phô trương hơn là tính bền vững.

Một số hình ảnh thượng lưu nhưng giờ đã trở thành quá khứ của vợ chồng Đoàn Di Băng:

Sinh nhật sang chảnh của Nguyễn Quốc Vũ

Hàng hiệu, xe sang từng là concept chụp ảnh đặc trưng của Đoàn Di Băng

Sánh vai ở sự kiện sang trọng, nhẫn kim cương to như... quả trứng gà,... từng được cặp đôi "flex"

Những chuyến du lịch sang chảnh của cặp đôi đã là chuyện của quá khứ

(Tổng hợp)