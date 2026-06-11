Từng được biết đến với biệt danh “phú bà quận 7”, Đoàn Di Băng xây dựng hình ảnh gắn liền với cuộc sống xa hoa, những món đồ hiệu đắt đỏ, các chuyến du lịch sang chảnh cùng loạt bất động sản giá trị. Thời điểm đó, gần như ngày nào tài khoản MXH của cô cũng có nội dung mới. Từ chuyện gia đình, kinh doanh, làm đẹp, antifan, shopping đến những dịp lễ Tết,... mọi hoạt động của Đoàn Di Băng đều thu hút lượng tương tác lớn.

Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ

Tuy nhiên, tình hình của Đoàn Di Băng và chồng - Nguyễn Quốc Vũ đã thay đổi hoàn toàn trong hơn một năm qua.

Khoảng tháng 5/2025, thời điểm công ty của Đoàn Di Băng và chồng phải đối mặt với vấn đề chất lượng sản phẩm - Đoàn Di Băng gần như không có bất kỳ chia sẻ nào. Tháng 11/2025, Nguyễn Quốc Vũ bị bắt tạm giam và Đoàn Di Băng được mời làm việc để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Sau đó cả hai đã âm thầm khoá Facebook. Tài khoản TikTok vẫn mở nhưng khóa bình luận.

Cả Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ đều đã khoá Facebook

Kể từ đó đến nay, Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ không có thêm bất kỳ hoạt động nào trên các nền tảng mạng xã hội. Sự im lặng khiến nhiều người tò mò về cuộc sống hiện tại của cặp đôi từng rất nổi tiếng này.

Trên các nền tảng MXH, không khó để bắt gặp những bài đăng với nội dung hỏi thăm tình hình của Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ. Tuy nhiên, hầu hết đều không nhận được câu trả lời rõ ràng.

Cụm từ khóa liên quan “Đoàn Di Băng hiện tại” hay “Đoàn Di Băng mới nhất” cũng lọt tìm kiếm phổ biến, cho thấy sự chú ý dành cho nhân vật từng phủ sóng mạng xã hội một thời vẫn chưa hề giảm sút.

"Đoàn Di Băng hiện tại" vẫn là từ khóa được tìm kiếm phổ biến

Một bài đăng hỏi về Đoàn Di Băng vào tháng 4/2026

Bên cạnh những đồn đoán về cuộc sống hiện tại, dân tình còn chú ý đến bài đăng môi giới bất động sản liên quan đến Đoàn Di Băng.

Cụ thể, bài đăng xuất hiện vào cuối tháng 4/2026, sử dụng hình ảnh căn biệt thự từng được Đoàn Di Băng nhiều lần chia sẻ trên mạng xã hội, nằm tại khu vực Phú Mỹ Hưng (TP.HCM). Nội dung bài đăng cho biết căn biệt thự được rao bán với mức giá giảm từ 40 tỷ đồng xuống còn 30 tỷ đồng vì “nhu cầu tài chính cấp bách”.

Theo thông tin được giới thiệu, căn biệt thự có diện tích đất khoảng 280m², kích thước 14m x 20m, gồm 3 tầng, được trang bị thang máy riêng cùng hệ thống nội thất cao cấp. Bài đăng cũng nhấn mạnh đây là cơ hội sở hữu bất động sản tại khu vực được xem là một trong những cộng đồng dân cư cao cấp ở Nam Sài Gòn với mức giá hấp dẫn hơn trước.

Tuy nhiên, bài đăng xuất phát từ một tài khoản môi giới bất động sản, không phải từ chính chủ sở hữu căn nhà. Vì vậy, chưa có cơ sở để khẳng định căn biệt thự nói trên thực sự đang được gia đình Đoàn Di Băng rao bán hay việc giảm giá được đưa ra có liên quan đến tình hình tài chính.

Bài đăng rao bán BĐS dùng hình ảnh biệt thự của Đoàn Di Băng

Đoàn Di Băng (tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990 tại TP.HCM) từng tham gia đóng một số phim và đi hát, được biết đến với vai trò đa dạng từ diễn viên, ca sĩ, người mẫu.

Năm 2012, Đoàn Di Băng kết hôn với Nguyễn Quốc Vũ. Thời điểm kết hôn, cả hai gây chú ý bởi đám cưới xa xỉ lên tới 3 tỷ đồng. Thời điểm đó, Đoàn Di Băng cho biết, cô được gia đình chồng tặng bộ quà cưới 2 tỷ cùng 1 căn nhà trị giá 1 triệu đô.

Từ khi kết hôn, Đoàn Di Băng rút lui khỏi showbiz để làm kinh doanh. Cái tên của cô cũng được công chúng quan tâm nhiều hơn bởi cuộc sống sang chảnh và những ồn ào khoe tiền, khoe nhà, khoe xe, khoe tài sản trên mạng xã hội.