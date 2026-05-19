Chuyện tình “chú - cháu” lệch 24 tuổi của Johnny Trí Nguyễn: Bạn gái tung clip 8 giây ngọt ngào

Sau vài lần sánh đôi xuất hiện công khai tại các sự kiện, Johnny Trí Nguyễn và bạn gái kém 24 tuổi - Kalli Nguyễn dường như đã thoải mái hơn trong việc thể hiện mối quan hệ trước công chúng. Nếu trước đó cả hai thường giữ khoảng cách nhất định mỗi khi xuất hiện chung, thì mới đây, trong đoạn clip được Kalli đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng khiến cư dân mạng chú ý vì khoảnh khắc tình tứ hiếm hoi của cặp đôi.

Khoảnh khắc thân mật hiếm có của Johnny Trí Nguyễn và Kalli Nguyễn

Trong video, Kalli Nguyễn để lộ hành động khá thân mật với Johnny Trí Nguyễn như tựa cằm vào vai của người yêu. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng sự tự nhiên và thoải mái của cả hai vẫn đủ khiến dân mạng bàn luận rôm rả. Có người để lại lời khen "đẹp đôi" đến Johnny Trí Nguyễn và Kalli Nguyễn, có người lại bày tỏ sự bất ngờ khi nam diễn viên cũng có khía cạnh trẻ trung như hiện tại.

Đây cũng được xem là lần đầu tiên cặp đôi công khai thể hiện sự gần gũi như vậy trên mạng xã hội. Vì vậy các từ khóa liên quan đến Johnny Trí Nguyễn và Kalli Nguyễn cũng lọt tìm kiếm phổ biến.

Trước đó, trong những hình ảnh xuất hiện chung, cả hai thường giữ sự chừng mực, không có các cử chỉ thân mật rõ ràng.

Những khoảnh khắc xuất hiện công khai của cặp đôi "chú - cháu"

Kalli Nguyễn có tên thật là Nguyễn Khánh Linh, sinh năm 1998. Cô từng là hot girl Sài thành gây chú ý trên mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách mang màu sắc nghệ thuật. Hiện tại, Kalli là chủ một thương hiệu nến thơm tại TP.HCM, đồng thời theo đuổi đam mê hội họa.

Không chỉ gây chú ý bởi đời sống cá nhân, Kalli Nguyễn còn sở hữu visual được nhiều người nhận xét nổi bật với gương mặt thanh tú, thần thái cuốn hút. Cô từng được một số trang báo Trung Quốc nhắc đến với danh xưng "nữ thần dương cầm", nhờ hình ảnh vừa nhẹ nhàng, nữ tính.

Bạn gái Johnny Trí Nguyễn sở hữu gương mặt nhỏ gọn, đường nét mềm mại nhưng vẫn có nét sắc sảo riêng. Sống mũi cao, đôi mắt to cùng ánh nhìn thiện cảm giúp cô dễ dàng nổi bật trong những khung hình cận mặt. Phong cách makeup trong trẻo cùng làn da trắng mịn cũng khiến tổng thể visual của cô mang cảm giác ngọt ngào nhưng vẫn hiện đại.

Trong khi đó, Johnny Trí Nguyễn có tên đầy đủ là Nguyễn Chánh Minh Trí, sinh năm 1974, là cái tên quen thuộc với khán giả yêu thích phim hành động Việt Nam. Anh từng được xem là ngôi sao võ thuật ăn khách bậc nhất màn ảnh Việt nhờ ngoại hình nam tính, phong độ cùng khả năng võ thuật ấn tượng.

Nam diễn viên ghi dấu qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Dòng Máu Anh Hùng, Nụ Hôn Thần Chết, Bẫy Rồng hay Tèo Em.

Những năm gần đây, Johnny Trí Nguyễn sống kín tiếng hơn, chủ yếu dành thời gian tại lò võ ở Nhà Bè, TP.HCM và tham gia các hoạt động hướng đến cộng đồng. Dù bước sang tuổi trung niên, nam diễn viên vẫn duy trì cường độ tập luyện cao với nhiều bộ môn như võ thuật, bóng rổ, cưỡi ngựa, bơi lội hay bắn súng.

Gần đây, anh tiếp tục gây chú ý khi trở lại với điện ảnh qua dự án Hộ Linh Tráng Sĩ, đảm nhận vai trò diễn viên, chỉ đạo hành động và tham gia tuyển chọn một số vai diễn cho phim.

