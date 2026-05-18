Câu chuyện đằng sau clip gia đình mặc giản dị đi nhận xe 700 triệu đồng gây bão mạng xã hội

Mới đây, clip ghi lại cảnh 6 thành viên trong một gia đình mặc trang phục giản dị đến đại lý nhận ô tô đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Điểm đáng chú ý trong clip là hình ảnh mộc mạc nhưng đầy hạnh phúc của gia đình khiến nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và gửi lời chúc mừng.

Theo báo Dân trí, nhân vật trong clip là gia đình anh C. (trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai). Sau nhiều năm tích góp, anh C. quyết định mua chiếc ô tô trị giá khoảng 700 triệu đồng để phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình.

Gia đình 6 người của anh C. đi nhận xe. Ảnh: Dân trí

Hồ Hoàng Ý (sinh năm 2001), nhân viên tư vấn bán hàng tại chi nhánh Gia Lai, người trực tiếp hỗ trợ gia đình anh C. mua xe cho biết trên Tạp chí Tri thức, khách hàng đã tìm hiểu khá kỹ trước khi đưa ra quyết định.

"Lúc đầu, anh cũng cân nhắc nhiều dòng xe, đi xem và tìm hiểu rất kỹ. Sau khi được tư vấn và trải nghiệm thực tế, anh thấy chiếc xe này phù hợp với nhu cầu đi lại của gia đình nên quyết định chốt", Hoàng Ý nói.

Theo nhân viên tư vấn, ngày nhận xe, cả gia đình anh C. đều rất hào hứng vì từ nay có phương tiện che nắng che mưa cho các con.

"Gia đình anh rất giản dị, mộc mạc. Nhìn vợ con cười, chụp hình bên xe mới là anh thấy mọi cố gắng đều xứng đáng. Đây không chỉ là chiếc xe để đi lại mà còn là món quà anh dành cho gia đình", Hoàng Ý chia sẻ thêm.