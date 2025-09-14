Đoàn Caravan đặc biệt với hành trình dài hơn 650km lan toả yêu thương

Từ ngày 12/9 đến ngày 14/9, Caravan Lan Tỏa Yêu Thương lần thứ 7 tiếp tục hành trình ý nghĩa, mang trên mình sứ mệnh sẻ chia và lan tỏa yêu thương đến những mảnh đời còn nhiều khó khăn tại vùng sâu, vùng xa.

Chương trình được tổ chức thường niên bởi Đoàn Doanh nghiệp TP.HCM, với khát vọng đồng hành cùng các em học sinh trên con đường học tập, gieo thêm niềm tin và động lực cho thế hệ trẻ tương lai.

Trong 3 ngày, đoàn Caravan với hơn 40 xe tự lái và hơn 150 doanh nhân đã chinh phục hành trình dài hơn 650km qua miền đất trù phú nhưng vẫn còn lắm nhọc nhằn – đồng bằng sông Cửu Long.

Trên cung đường ấy, những món quà yêu thương được gửi gắm, không chỉ bằng vật chất mà còn bằng cả tấm lòng của những người luôn mong muốn đóng góp cho sự phát triển cộng đồng.

Tại tỉnh Đồng Tháp, chương trình đã trao tặng cho Trường Tiểu học Tân Lý Đông – xã Tân Hương một hệ thống nước sạch học đường, 945 phần quà dành cho học sinh gồm balo, nón, tập vở, dụng cụ học tập, bánh kẹo và sữa, cùng với 1.000 ghế nhựa phục vụ sinh hoạt học tập.

Ngoài ra, Quỹ mổ tim trị giá 50 triệu đồng cũng được trao cho Ủy ban nhân dân xã Tân Hương. Tổng giá trị trao tặng cho địa phương đạt gần 483 triệu đồng.

Tiếp nối hành trình, tại tỉnh An Giang, đoàn Caravan đã mang đến nhiều công trình và phần quà ý nghĩa. Trường Tiểu học B Lương Phi – xã Ô Lâm được trao tặng một phòng máy tính ươm mầm tri thức đạt chuẩn với đầy đủ trang thiết bị.

Trường Tiểu học C An Hảo – xã Núi Cấm được nhận thư viện tri thức học đường đạt chuẩn quốc gia, cùng với gian hàng yêu thương trao tặng quà cho 530 em học sinh gồm ba lô, nón, bánh kẹo, sữa và dụng cụ học tập. Tổng giá trị đóng góp cho An Giang là gần 500 triệu đồng.

Tổng cộng, Caravan Lan Tỏa Yêu Thương lần thứ 7 đã trao tặng hơn 982 triệu đồng cho hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang. Những con số ấy không chỉ đơn thuần là hiện vật, mà còn là những nhịp cầu của tình người, tiếp thêm niềm vui đến trường, khát vọng học tập và cả những ước mơ chưa trọn vẹn của các em nhỏ nơi vùng xa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Vũ – Trưởng ban Tổ chức Caravan Lan Tỏa Yêu Thương lần 7, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vina Group đã xúc động chia sẻ, chương trình là nhịp cầu yêu thương, là lời nhắn gửi đến các em nhỏ rằng dù ở nơi đâu, các em vẫn luôn được quan tâm, được động viên và khích lệ trên con đường học tập.

Những hành động thiết thực hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ trước mắt mà còn là niềm tin, là hy vọng cho tương lai của thế hệ trẻ – những mầm non đang lớn lên nơi vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc, ông Thanh Vũ nhấn mạnh.

Song song cùng hoạt động thiện nguyện, đoàn còn tổ chức nhiều chương trình gắn kết, nhằm tạo ra không gian giao lưu, kết nối, hỗ trợ phát triển kinh doanh giữa các doanh nhân, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.