Người phụ nữ 37 tuổi chỉ cao 1 mét, mắc bệnh suy thận cầu cứu khi cha đột tử, mẹ ốm đau

Vừa chạy thận xong, chị Phan Thị Phương (36 tuổi, trú khối 3, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) ngồi nghỉ một lát cho đỡ chóng mặt rồi bước lảo đảo ra chiếc ghế ngoài hành lang chờ đến giờ nhận cơm từ thiện.

37 tuổi, chị Phương chạy thận suốt 9 năm để duy trì sự sống.

37 tuổi, chị Phương chỉ cao 1 mét, nặng hơn 30kg, đứng lọt thỏm giữa dòng người cùng chung số phận nhận suất cơm từ thiện rồi lủi thủi mang về "xóm chạy thận" ăn.

"Tôi bị suy thận giai đoạn cuối đã 9 năm, tuần 3 buổi chạy thận để kéo dài sự sống. Trước đây tôi luôn có mẹ bên cạnh, nhưng từ ngày bố mất, sức khỏe mẹ yếu hơn, đau đầu, mất ngủ triền miên, không thể chăm sóc tôi thường xuyên như trước. Tôi vừa đau vừa thương mẹ mà không biết phải thế nào", chị Phương chia sẻ.

Chị Phương bị suy thận giai đoạn cuối và u màng não đã phẫu thuật.

9 năm trước, khi đang đi làm thuê cho một quán cơm bình dân tại Hà Nội, chị Phương chóng mặt rồi té ngã. Được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu thì phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối. Cũng từ đó, chị phải nghỉ việc về quê để chạy thận nhân tạo.

Ông Phạm Văn Phượng- Trưởng khối 3, phường Hoàng Mai chia sẻ, chị Phương là con cả trong một gia đình thuần nông, có 4 chị em. Ngay từ khi còn nhỏ, chị đã chịu thiệt thòi vì ngoại hình thấp bé, chỉ cao khoảng 1 mét. Gần chục năm nay, chị Phương lại mắc bệnh hiểm nghèo. Đàn em của chị Phương, người lấy chồng, người đang đi học.

Hình ảnh đầu chị Phương chằng chịt vết khâu sau phẫu thuật u màng não.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa (59 tuổi, mẹ chị Phương) đau ốm thường xuyên vừa chăm con bệnh tật vừa phụng dưỡng mẹ chồng 94 tuổi. Cả gia đình trông chờ vào mình ông Phan Văn Quý (bố chị Phương). Ngoài mấy sào ruộng, hàng ngày, ông Quý thường ra sông thả lưới bắt cá về ăn và bán, dành dụm tiền gửi vào viện cho con chữa bệnh.

"3 tháng trước, ông Quý không may qua đời đột ngột, chỗ dựa duy nhất không còn. Gánh nặng đè lên vai bà Nghĩa khi mẹ già, con bệnh, nợ nần chồng chất. Thấu hiểu hoàn cảnh, địa phương cũng tạo điều kiện giúp đỡ chị Phương nhưng chỉ một phần nhỏ. Rất mong các nhà hảo tâm ủng hộ, để chị Phương có thêm cơ hội kéo dài sự sống cũng như giảm bớt gánh nặng cho gia đình", ông Phượng chia sẻ.

Vừa chuẩn bị mâm cơm đạm bạc thắp hương chồng xong, bà Nghĩa lại xuống bếp, loay hoay cơm trưa cho mẹ chồng già yếu. Thi thoảng chóng mặt, bà ngồi nghỉ một lúc, lấy lại thăng bằng mới tiếp tục công việc.

Vừa mất chồng, bà Nghĩa cầu xin sự sống cho người con bất hạnh.

"Tôi bị tiền đình nặng, mất ngủ triền miên 6 năm nay, chẳng làm được gì. Từ ngày chồng mất, áp lực nợ nần, con cái ốm đau, bệnh càng nặng thêm. Bình quân mỗi tháng, dù không có tiền nhưng tôi vẫn cố vay mượn 4 triệu đồng để trang trải tiền thuốc bổ tim, gan, huyết áp cho con, tiền phòng trọ, ăn uống, sinh hoạt… Năm ngoái, con gái tôi bị u màng não, phải ra Hà Nội phẫu thuật nên khó khăn chồng chất.

Suốt 9 năm qua, để có tiền chạy chữa cho con, vợ chồng tôi vay mượn gần 300 triệu đồng rồi. Giờ chỉ mong ai thương, giúp đỡ con đôi ba đồng để thêm thắt chữa trị, kéo dài sự sống. Tôi mất chồng rồi, nếu mất cả con thì phải sống thế nào đây", bà Nghĩa nghẹn lời.