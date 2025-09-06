Ánh mắt cầu cứu của bé gái 6 tháng tuổi có bụng chực "nổ tung"

Cái bụng bé Châu phình to, căng cứng, như chực" nổ tung" bất cứ lúc nào.

6 tháng tuổi, bé Huỳnh Ngọc Châu (trú thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền, TP Huế) chỉ nặng 6,6kg nhưng riêng cái bụng đã chiếm ½ trọng lượng cơ thể. Biến chứng căn bệnh teo đường mật bẩm sinh khiến bụng bé Châu phình to, căng cứng, nổi đầy gân xanh, gân đỏ, như chực "nổ tung". Da khắp cơ thể cháu bé vàng như nghệ. Khuôn mặt nhăn nhó, quấy khóc suốt ngày đêm.

Bé Châu bị teo đường mật bẩm sinh đã phẫu thuật, xơ gan nặng.

Chị Hồ Thị Giang (23 tuổi, mẹ bé Châu) đau lòng chia sẻ, bé Châu là con đầu lòng của chị và anh Huỳnh Thế Hoàng (25 tuổi). Thời điểm mang thai, chị vẫn đi thăm khám theo định kỳ nhưng không phát hiện gì bất thường.

Chị Giang bên con gái đầu lòng bất hạnh.

"6 tháng trước, tôi có dấu hiệu vỡ ối chuyển sinh, đưa vào bệnh viện thì chỉ định phẫu thuật vì ngôi ngược. Con gái chào đời chỉ nặng 2,6kg, có dấu hiệu vàng da nhẹ. Cứ nghĩ con bị vàng da sinh lý và thăm khám không có bệnh gì nên vợ chồng tôi an tâm đưa con về nhà chăm sóc.

Khi con được 4 tháng tuổi thì da vàng như nghệ, mắt vàng. Đưa con đi khám thì bác sĩ chẩn đoán con bị teo đường mật bẩm sinh. Ngay sau đó, con phải trải qua ca đại phẫu cắt bỏ túi mật. Cứ nghĩ sau phẫu thuật, sức khoẻ của con sẽ dần ổn định. Nào ngờ, con ngày càng yếu, bụng phình to, căng cứng như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Nhìn con non yếu, ngày đên gồng mình gánh chịu đau đớn thế này, lòng tôi như dao cắt", chị Giang thở dài.

Đau đớn, bé Châu ngày đêm khóc ngặt ngoẽo.

Chị Giang vừa tốt nghiệp sư phạm Ngữ văn, trường Đại học Huế và chưa tìm được việc làm. 8 tháng trước, khi đang mang thai ở tháng thứ 7, chị và anh Hoàng tổ chức đám cưới. Cưới nhau vừa được 2 tháng thì chị Giang sinh con. Bé Châu chào đời mang bệnh hiểm nghèo nên chị ở nhà chăm con, ôm con nằm viện đến bây giờ.

Anh Hoàng không có việc làm, ai thuê phụ hồ, thợ nề trong các công trình xây dựng gần nhà thì nhận làm nhưng công việc bấp bênh. Ngày nào có việc thì anh nhận được 300.000 đồng tiền công, trang trải sinh hoạt gia đình.

Chị Giang khẩn cầu giúp đỡ để có tiền ghép gan cho con.

Hiện vợ chồng chị Giang đang ở chung với bố mẹ chồng. Bố chồng phụ hồ. Mẹ chồng bán cá ở chợ nhỏ. Ngoại ở xa. 2 bên nội ngoại đều khó khăn nên không thể phụ giúp được gì nhiều. Để có tiền chạy chữa cho con gái suốt thời gian qua, vợ chồng chị Giang đã phải vay mượn anh em nội ngoại trên 30 triệu đồng.

"Con gái hiện tại bị xơ gan nặng. Bác sĩ nói mọi phác đồ điều trị là tạm thời, chỉ có cách ghép gan cho con mới duy trì được sự sống nhưng chi phí trước và sau phẫu thuật rất lớn, lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đợt vừa rồi, chồng tôi đã làm các xét nghiệm để hiến gan cho con nhưng không được vì bị gan nhiễm mỡ. Hiện tôi đang tiến hành các bước xét nghiệm xem có phù hợp để hiến gan cho con hay không. Áp lực lớn nhất của vợ chồng tôi lúc này là tiền phẫu thuật ghép gan cho con. Số tiền quá lớn nhưng nếu không được phẫu thuật, sự sống của con sẽ bị đe doạ, tôi sẽ mất con", chị Giang lo lắng.

Mọi giúp đỡ cho bé Châu xin gửi về địa chỉ: chị Hồ Thị Giang (mẹ bé Châu), thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền, TP Huế. Số tài khoản của chị Hồ Thị Giang: 106872667605, Ngân hàng Vietinbank. ĐT: 0369586732.



