Không có bố, mẹ tâm thần, nam sinh lớp 8 có nguy cơ phải bỏ học

Đồng chăm sóc mẹ chu đáo, mong lớn nhanh để đi làm kiếm tiền lo cho mẹ.

Tan học về nhà mà không thấy mẹ, khuôn mặt em Nguyễn Thành Đồng (13 tuổi), học sinh lớp 8B, trường THCS Thanh Dương (Nghệ An), hiện rõ sự lo lắng. Cũng như những ngày bình thường khác, em lại đạp xe khắp làng trên xóm dưới để tìm mẹ. Trưa nắng chang chang, mồ hôi ước đẫm áo, Đồng lại về nhà vừa chuẩn bị cơm trưa, vừa ngóng trông mẹ.

Mãi đầu giờ chiều, Đồng mới thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bóng dáng của người mẹ Nguyễn Thị Hà (42 tuổi) từ đầu ngõ. Đầu tóc chị rối bời, quần áo lem luốc, trên tay xách đầy rác, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Thấy con trai, chị Hà cười ngây dại, đưa rác vào tấp đầy cả góc nhà.

Em Đồng bên người mẹ tâm thần

Đồng lấy cơm cho mẹ ăn rồi chậm rải đưa tay gỡ lại mái tóc rối bời của mẹ. Khi nghe đến việc con trai muốn gội đầu cho mình, chị Hà không chịu, ngồi khóc như một đứa trẻ. Đồng phải dỗ dành mãi, mẹ mới chịu nín, tiếp tục ăn cơm.

Bà Hoàn kể lại hoàn cảnh éo le của con gái bệnh tật và cháu ngoại bất hạnh.

Đồng không có bố. Mãi sau này, khi lớn dần, được người thân kể lại, em mới biết mẹ của mình không được bình thường như những người mẹ khác.

"Mẹ thường bỏ nhà đi lang thang rồi tha rác về tấp đầy nhà, thi thoảng lại gào thét, chửi bới, khóc rồi cười. Mọi người nói mẹ bị tâm thần nên mới như vậy. Mỗi lần đi học về không thấy mẹ là cháu lại lo lắng. Cháu lo mẹ không biết đường về, bị đói, khát hoặc có khi lại chửi bới người ta, bị người ta đuổi đánh.

Cháu không có bố. Ông bà ngoại già yếu lại nghèo. Cháu ước lớn thật nhanh để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, nuôi mẹ", Đồng tâm sự.

Căn nhà của mẹ con em Đồng đang ở được nhà trường kêu gọi ủng hộ, người thân, bà con hàng xóm góp công, góp sức xây nên.

Bà Lâm Thị Hoàn (73 tuổi, bà ngoại của em Đồng) kể lại, ở cái tuổi đẹp nhất của thời con gái, chị Hà lại mắc bệnh tâm thần, thường xuyên nói nhảm, bỏ nhà đi lang thang, la hét, khóc cười điên dại.

"13 năm trước, thấy bụng con gái to bất thường, tôi đưa đi khám mới biết con đang mang thai. Khi phát hiện thì cái thai đã lớn, vợ chồng tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, hi vọng đứa bé trong bụng chào đời bình thường, khỏe mạnh để sau này làm chỗ dựa cho mẹ. Nhưng cũng vừa lo sợ đứa bé mang số phận giống mẹ thì bất hạnh, vất vả nhân đôi.

Vợ chồng tôi già yếu rồi, như ngọn đèn trước gió, tắt lúc nào không hay, đâu sống mãi để chăm lo cho con, cháu được", bà Hoàn kể.

Không có bố, mẹ tâm thần, ông bà ngoại già yếu, ốm đau triền miên, nhà nghèo khó, em Đồng có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng.

Đồng chào đời trong hoàn cảnh như thế, không có bố, mẹ tâm thần, lớn lên trong tình thương của ông bà ngoại, người thân, bà con hàng xóm. Càng lớn, em càng tỏ ra là đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện, ngoan và hiếu thuận. Thấu hiểu hoàn cảnh của mình, ngoài giờ học, em thường chăm sóc mẹ, phụ giúp ông bà ngoại việc nhà.

"Vợ chồng tôi già yếu lắm rồi, cố gắng lắm cũng chỉ lo cho cháu học đến đây thôi. Tôi lo cháu Đồng sẽ phải bỏ học giữa chừng.

Mong cộng đồng, xã hội thương cảm, cưu mang cháu tôi, để cháu có thêm cơ hội học tiếp, sau này làm chỗ dựa cho mẹ. Có như vậy vợ chồng già này mới an lòng", bà Hoàn lo lắng.

Mẹ con em Đông thuộc hộ nghèo triền miên của xã.

Ông Nguyễn Duy Chất - Bí thư Chi bộ xóm Dương Tâm, xã Xuân Lâm - chia sẻ, dù không có bố, mẹ tâm thần nhưng cháu Đồng rất ngoan và hiếu thuận, lễ phép. 3 năm trước, trường tiểu học nơi cháu Đồng theo học đã đứng ra kêu gọi, ủng hộ một số tiền để xây nhà cho 2 mẹ con ở. Người thân, bà con hàng xóm phối hợp nhà trường cùng góp công, góp sức xây được 2 gian nhà nhỏ trong đất ông bà ngoại nên mẹ con Đồng mới có chỗ ở.

"Ông bà ngoại cháu Đồng già yếu, đau ốm thường xuyên. Mẹ bệnh ngày càng nặng. Hoàn cảnh khó khăn, cháu Đồng có nguy cơ nguy cơ bỏ học giữa chừng. Rất mong các mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ để mẹ con cháu Đồng bớt éo le hơn", ông Chất chia sẻ.