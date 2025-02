"Đóa hoa nở muộn" đẹp nhất màn ảnh Hàn hiện tại: Nhan sắc tuổi U40 quá đỉnh, có siêu phẩm lãng mạn phải xem 2025

Thời điểm hiện tại, bộ phim "Nữ tu bóng tối" đang chiếu ngoài rạp và thu hút nhiều sự chú ý. Tác phẩm này sở hữu dàn cast đình đám, một trong số đó là Jeon Yeo Been. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cô nàng.

Đóa hoa nở muộn của màn ảnh Hàn Quốc

Jeon Yeo Been sinh năm 26/7/1989 tại Gangwon, Hàn Quốc. Cô là một diễn viên nổi tiếng của xứ Kim Chi. Nữ diễn viên 35 tuổi đã có thâm niên hoạt động nghệ thuật ngót nghét 1 thập kỷ. Cô bắt đầu dấn thân vào Kbiz từ 2015 với một vai nhỏ trong bộ phim cổ trang 18+ "Vương triều dục vọng".

Jeon Yeo Been bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với một vai nhỏ trong "Vương triều dục vọng".

Sau đó, Jeon Yeo Been liên tục tìm kiếm cơ hội ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Dẫu vậy, cô chỉ thực sự nổi tiếng từ năm 2021 nhờ siêu phẩm "Vincenzo" hợp tác cùng Song Joong Ki. Ở bộ phim này, cô đảm nhận vai Hong Cha Young. Jeon Yeo Been không chỉ được yêu thích khi thể hiện hình tượng nữ luật sư mạnh mẽ, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thắng kiện mà còn ghi điểm với gu thời trang cực kỳ xịn sò.

Năm 2023, Jeon Yeo Been kết hợp với mỹ nam đình đám Ahn Hyo Seop trong tác phẩm lãng mạn "Thời gian gọi tên em". Đây là dự án remake từ bộ phim Đài Loan đình đám "Muốn gặp anh" do Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến đóng chính. Ở thời điểm ra mắt, phim vấp phải những ý kiến trái chiều khi bị đặt lên bàn cân so sánh với bản gốc vốn đã quá xuất sắc. Dẫu vậy, thực tế là tác phẩm này vẫn có chất lượng rất ổn, bằng chứng là điểm số tốt trên IMDb (7.9/10) và Mydramalist (8.4/10).

"Vincenzo" là tác phẩm mang tới bước ngoặt sự nghiệp cho Jeon Yeo Been.

Hồi năm ngoái, Jeon Yeo Been góp mặt ở bom tấn điện ảnh "Harbin" của tài tử Hyun Bin. Cô đảm nhận vai Gong, một trong những người cũng cố gắng chiến đấu chống thực dân Nhật Bản cùng với nam chính Ahn Jung Geun (Hyun Bin).

Hiện tại, cô đang gây chú ý với vai nữ chính trong phim "Nữ tu bóng tối". Ở tác phẩm này, Jeon Yeo Been đảm nhận nhân vật Michaela, người giúp đỡ nhân vật Junia (Song Hye Kyo) trong hành trình giải cứu cậu bé Choi Hui Jun bị quỷ ám. Được biết, đây là lần đầu tiên Jeon Yeo Been và Song Hye Kyo hợp tác trong một dự án điện ảnh, thế nhưng hai người lại xây dựng được một mối quan hệ thân thiết.

Ở phim điện ảnh "Nữ tu bóng tối" đang chiếu, Jeon Yeo Been đảm nhận vai Michaela, người giúp đỡ Junia (Song Hye Kyo) trên hành trình giải cứu cậu bé Choi Hui Jun bị quỷ ám.

Năm 2025: Jeon Yeo Been hứa hẹn đầy bùng nổ

Trong năm 2025, ngoài phim điện ảnh "Nữ tu bóng tối" thì Jeon Yeo Been sẽ còn gặp khán giả với 2 bộ phim truyền hình "Our movie" của đài SBS và "Good woman Bu Se Mi!" của đài ENA.

Cho những ai chưa biết, "Our movie" là tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn - melodrama mà Jeon Yeo Been hợp tác cùng nam tài tử Nam Goong Min. Bộ phim đưa khán giả theo chân Lee Je Ha, con trai của một đạo diễn bậc thầy quyết định nối nghiệp cha mình. Sau bộ phim đầu tay, tài năng của anh được công nhận khắp thế giới. Tuy nhiên 5 năm sau đó, Lee Je Ha bị mắc kẹt trong một cuộc sống tầm thường, tẻ nhạt.

Jeon Yeo Been trong "Our movie". Đây hứa hẹn sẽ là một tác phẩm lãng mạn đầy cảm xúc mà khán giả nhất định phải thưởng thức.

Mọi chuyện thay đổi khi Lee Je Ha gặp gỡ Lee Da Eum, một nữ diễn viên xinh đẹp và đầy đam mê nhưng không may mắc một căn bệnh nan y hiếm gặp. Hai người cùng nhau hợp tác để tạo nên bộ phim thứ hai của Lee Je Ha, kể câu chuyện tình yêu của một người sắp chết. Trong quá trình này, họ đã nảy sinh tình cảm với nhau.

Bộ phim "Our movie" do Jeon Yeo Been và Nam Goong Min đóng chính sẽ lên sóng vào tháng 4/2025.

Còn với "Good woman Bu Se Mi!", đây cũng là một bộ phim lãng mạn khác của Jeon Yeo Been. Bộ phim mang tới câu chuyện về một nữ vệ sĩ nghèo ký hợp đồng hôn nhân với chủ tịch tập đoàn mắc bệnh nan y. Ở tác phẩm này, Jeon Yeo Been hợp tác với mỹ nam Jung Jin Young.

Ngắm nhan sắc xinh đẹp của Jeon Yeo Been: